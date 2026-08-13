Tập đoàn Trường Tươi là Nhà tài trợ chính Giải bóng đá Vô địch lứa tuổi 16 quốc gia 2026

Sáng 13/8, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) phối hợp với Tập đoàn Trường Tươi tổ chức Lễ công bố Nhà tài trợ chính Giải bóng đá Vô địch lứa tuổi 16 quốc gia – Trường Tươi Cup 2026, tại trụ sở LĐBĐVN.

Tới dự buổi lễ có ông Nguyễn Quốc Hội – Ủy viên Thường trực LĐBĐVN; ông Nguyễn Văn Phú – Tổng Thư ký LĐBĐVN; ông Nguyễn Minh Châu – Phó Tổng Thư ký LĐBĐVN, Trưởng BTC giải; ông Lê Văn Bình – Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Trường Tươi kiêm Phó Tổng Giám đốc Điều hành CLB Trường Tươi Đồng Nai, cùng đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phú – Tổng Thư ký LĐBĐVN nhấn mạnh đào tạo trẻ luôn là nền tảng quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam. Hệ thống các giải trẻ quốc gia do LĐBĐVN tổ chức thời gian qua đã tạo môi trường thi đấu, cọ xát, giúp các cầu thủ trẻ nâng cao chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm và từng bước trưởng thành.

Năm 2026, LĐBĐVN lần đầu tiên đưa Giải bóng đá Vô địch lứa tuổi 16 quốc gia vào hệ thống thi đấu, qua đó bổ sung một mắt xích quan trọng trong lộ trình đào tạo và phát triển cầu thủ trẻ. Việc nhận được sự hưởng ứng tích cực của các câu lạc bộ ngay từ mùa giải đầu tiên cho thấy sự cần thiết của sân chơi này.

LĐBĐVN trân trọng cảm ơn Tập đoàn Trường Tươi đã tin tưởng đồng hành cùng giải đấu trên cương vị Nhà tài trợ chính trong 3 năm, từ 2026 đến 2028. Sự đồng hành của Tập đoàn là nguồn động lực thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức giải và tạo thêm điều kiện để các cầu thủ trẻ được thi đấu, cọ xát, qua đó phát hiện và bồi dưỡng thêm những tài năng cho bóng đá Việt Nam.

Thay mặt LĐBĐVN, ông Nguyễn Văn Phú cũng gửi lời cảm ơn tới các câu lạc bộ đã tích cực tham dự, các cơ quan báo chí, truyền thông và người hâm mộ đã luôn quan tâm, đồng hành với các hoạt động bóng đá trẻ.

Trong vai trò nhà tài trợ chính của giải đấu, đại diện Tập đoàn Trường Tươi tham dự buổi lễ, ông Lê Văn Bình cho biết việc trở thành Nhà tài trợ chính của Giải bóng đá Vô địch lứa tuổi 16 quốc gia trong 3 năm liên tiếp là một dấu mốc có ý nghĩa đối với Tập đoàn.

Theo ông Lê Văn Bình, bóng đá trẻ là nền tảng quan trọng cho tương lai của bóng đá Việt Nam. Việc đồng hành cùng giải đấu không chỉ đơn thuần là hoạt động tài trợ mà còn thể hiện cam kết lâu dài của Tập đoàn đối với công tác phát triển bóng đá trẻ, tạo thêm cơ hội để các cầu thủ được thi đấu, cọ xát và trưởng thành.

Trong thời gian tới, Tập đoàn Trường Tươi mong muốn phối hợp cùng LĐBĐVN từng bước nâng cao chất lượng giải đấu, hướng tới xây dựng một sân chơi ngày càng chuyên nghiệp, công bằng và giàu tính cạnh tranh. Tập đoàn tin tưởng từ giải đấu sẽ xuất hiện những gương mặt triển vọng, có thể đóng góp cho các đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Thay mặt Tập đoàn Trường Tươi, ông Lê Văn Bình trân trọng cảm ơn LĐBĐVN đã tin tưởng, tạo điều kiện để Tập đoàn được đồng hành cùng giải đấu trong chặng đường 3 năm tới, đồng thời khẳng định cam kết phối hợp trách nhiệm, đồng hành thực chất và lâu dài với bóng đá trẻ Việt Nam.

Giải bóng đá Vô địch lứa tuổi 16 quốc gia – Trường Tươi Cup 2026 có sự tham dự của 10 đội bóng trẻ, gồm: Công An Hà Nội, Thể Công-Viettel, Hà Nội, PVF-CAND, Sông Lam Nghệ An, Hải Phòng, Ninh Bình, LPBank Hoàng Anh Gia Lai, Công An TP. Hồ Chí Minh và Becamex TP. Hồ Chí Minh.

Các đội được chia thành 2 bảng như sau:

Bảng A: Công An Hà Nội, Thể Công-Viettel, Hà Nội, PVF-CAND, Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng (thi đấu vòng tròn 2 lượt).

Bảng B: Ninh Bình, LPBank Hoàng Anh Gia Lai, Công An TP. Hồ Chí Minh và Becamex TP. Hồ Chí Minh (thi đấu vòng tròn 3 lượt).

Vòng loại diễn ra từ ngày 22/8 đến 29/11/2026 theo thể thức sân nhà – sân khách. Bốn đội có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào Vòng chung kết, dự kiến tổ chức trong tháng 12/2026.

Với việc lần đầu tiên tổ chức giải lứa tuổi 16 quốc gia và sự đồng hành của Tập đoàn Trường Tươi, LĐBĐVN kỳ vọng giải đấu sẽ trở thành sân chơi ổn định, chất lượng, góp phần phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ và từng bước hoàn thiện hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ Việt Nam.