Highlights U23 Indonesia 1-0 U23 Australia (Bảng A, VCK U23 châu Á 2024, 18/4)

Tối ngày 18/4, U23 Indonesia đã tạo nên bất ngờ lớn khi giành chiến thắng 1-0 trước U23 Australia trong khuôn khổ bảng A Giải vô địch U23 châu Á 2024. Pha ghi bàn duy nhất của trận đấu đến từ Komang Teguh ở phút 45, qua đó giúp đội bóng Đông Nam Á có lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng sau.

Huấn luyện viên Shin Tae-yong, người dẫn dắt U23 Indonesia, không giấu nổi niềm hạnh phúc sau chiến thắng. Ông đã chỉ ra rằng mặc dù đối thủ mạnh về thể chất lẫn kỹ thuật, nhưng ông đã nhấn mạnh với các học trò về tầm quan trọng của tinh thần không bao giờ bỏ cuộc và sự tự tin. HLV Shin cũng thừa nhận rằng chiến thắng có yếu tố may mắn, nhưng cũng khẳng định rằng may mắn chỉ đến với những người nỗ lực không ngừng.

"Tất nhiên Australia là một đội mạnh, có thể lực, tốc độ, kỹ năng, kỹ thuật tốt và họ có rất nhiều cá nhân tốt. Nhưng tôi nhấn mạnh với các cầu thủ của tôi rằng đừng bỏ cuộc và luôn tự tin, cũng như tầm quan trọng của việc phải có tinh thần vững vàng".

HLV Shin Tae-yong

Trong quá khứ, Shin Tae-yong từng có những thành công nhất định khi đưa đội tuyển Hàn Quốc tham dự Olympic và có chiến thắng trước Việt Nam tại SVĐ Venue Abdullah bin Nasser bin Khalifa. Ông cảm thấy có duyên với sân vận động này - nơi diễn ra trận đấu với U23 Australia.

"Mỗi huấn luyện viên đều có một cảm giác đặc biệt, đó có thể là may mắn. Năm 2016, tôi đã đưa Hàn Quốc giành quyền tham dự Olympic, tháng Một vừa qua tôi cũng có chiến thắng quan trọng trước Việt Nam. Vì vậy, tôi có cảm giác may mắn ở sân vận động này. Tôi nói với các cầu thủ rằng nếu các bạn thi đấu với sự tự tin, bầu không khí và sự may mắn sẽ đến".



Sau chiến thắng này, U23 Indonesia nắm trong tay cơ hội lớn để tiến vào vòng tứ kết nếu như có thể giành ít nhất 1 điểm trong trận đấu cuối cùng của bảng đấu. Trong khi đó, Qatar đã chính thức có mặt ở vòng tiếp theo sau khi đánh bại U23 Jordan, còn U23 Australia và U23 Jordan sẽ phải nỗ lực hơn nếu muốn đi tiếp.

Ở các bảng đấu khác, sự chú ý đang đổ dồn về U23 Việt Nam, khi đội bóng này vừa phải nhận án phạt từ AFC và đối mặt với tổn thất lực lượng sau trận ra quân. U23 Việt Nam sẽ cần phải giành chiến thắng trong những trận đấu tiếp theo để có thể tiến xa tại giải đấu năm nay.

Trong khi đó, các đội bóng như U23 Hàn Quốc, U23 Nhật Bản, và U23 Ả Rập Saudi cũng đang thể hiện sức mạnh của mình và hứa hẹn sẽ là những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch. Giải đấu vẫn đang diễn ra sôi động và hấp dẫn với nhiều bất ngờ có thể xảy ra.