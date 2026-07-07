Tan mộng World Cup, Ronaldo bất ngờ tuyên bố: Chức vô địch Euro quan trọng ngang tầm World Cup

Ronaldo đã có những chia sẻ sau khi chia tay World Cup 2026.

Hành trình World Cup 2026 của Ronaldo và đội tuyển Bồ Đào Nha kết thúc tại vòng 1/8 với trận thua 0-1 trước Tây Ban Nha. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, CR7 trải lòng:

"Thật buồn khi bị loại khỏi một giải đấu lớn. Toàn đội đã tiến bộ. Theo tôi, chúng tôi đã chơi tốt. Trận đấu có thể diễn ra theo bất kỳ hướng nào. Đó là bóng đá, thật khó chịu khi bị loại theo cách này.

Ngày mai tôi thức dậy cũng như hôm nay thôi. Vẫn vậy, với lương tâm thanh thản. Tôi đã giành được 3 danh hiệu cùng đội tuyển Bồ Đào Nha. Trước khi có Cristiano, Bồ Đào Nha chưa từng giành được danh hiệu nào. Tôi hạnh phúc. Danh hiệu lớn nhất tôi giành được với đội tuyển quốc gia là Euro 2016, có tầm quan trọng tương đương với World Cup. Tôi đã cống hiến hết mình, thế thôi. Ngày mai là một ngày mới, cuộc sống vẫn tiếp diễn".

Ronaldo tham dự 6 kỳ World Cup nhưng chưa từng được chơi trận chung kết

Ronaldo nói thêm về hành trìnhWorld Cup 2026 cũng như HLV Roberto Martinez:

"Chúng tôi lẽ ra có thể làm tốt hơn. Chúng tôi đã bị loại bởi một trong những đội có khả năng vào chung kết hoặc tiến rất gần đến trận chung kết. Đó là một trận đấu gay cấn; kết quả có thể nghiêng về bất kỳ bên nào. Chúng tôi không may mắn khi để thủng lưới trong năm phút cuối cùng. Tôi đã cố gắng hết sức, toàn đội cũng vậy.

Tôi rất thích làm việc với HLV Roberto Martinez. Một con người tuyệt vời, một huấn luyện viên xuất sắc. Những gì ông ấy đã làm cho Bồ Đào Nha thật đáng khen ngợi. Ông ấy đã giành được một danh hiệu cho Bồ Đào Nha, có lẽ nhiều người không coi trọng điều đó, nhưng tôi thì rất trân trọng.

Trước đây Bồ Đào Nha chưa từng giành được danh hiệu nào, nhưng trong những năm gần đây đã giành được 3 chức vô địch. Điều đó cho thấy bạn phải giỏi đến mức nào mới có thể giành được danh hiệu cho Bồ Đào Nha. Tôi muốn cảm ơn ông ấy và chúc ông ấy nhiều hạnh phúc".

Ronaldo nắm giữ kỷ lục cầu thủ ghi bàn ở 6 kỳ World Cup khác nhau

Trước đó, Ronaldo đã tuyên bố World Cup 2026 là kỳ World Cup cuối cùng anh tham dự. Với quyết định này, bảng vàng thành tích của CR7 sẽ mãi mãi thiếu vắng đi chiếc cúp vàng World Cup.