Tân HLV ĐT Thái Lan úp mở về tương lai, "rén" khi nói đến giấc mơ World Cup?

Vừa qua, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Hudson là người dẫn dắt "Voi chiến" trong loạt trận FIFA Days sắp tới diễn ra vào tháng 11 năm 2025.

Ông Hudson, 44 tuổi, có một sự nghiệp huấn luyện đáng nể với những trải nghiệm tại nhiều câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Khởi đầu với Real Maryland Monarchs tại Mỹ, ông đã dẫn dắt Newport County, đội U23 và ĐTQG Bahrain, cùng với đội U23 và ĐTQG New Zealand. Trước khi nhận lời dẫn dắt ĐT Thái Lan, ông cũng đã tích lũy kinh nghiệm tại châu Á khi làm việc với Al Markhiya và Al Arabi ở Qatar, cũng như BG Pathum United.

Tân HLV ĐT Thái Lan, ông Hudson

Trong phát biểu đầu tiên với báo chí, ông Hudson đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì và phát triển những thành quả mà người tiền nhiệm Masatada Ishii gây dựng: "Sẽ là sai lầm nếu thay đổi tất cả, vì ĐT Thái Lan thời gian qua đã phát triển tốt. Tôi sẽ không 'cách mạng', mà sẽ từng bước 'tiến hóa' để giúp đội bóng phát triển bền vững ở mọi cấp độ."

Về kế hoạch xa hơn, ông bày tỏ sự lạc quan rằng Thái Lan hoàn toàn có thể đặt mục tiêu hướng tới World Cup trong tương lai nhưng lại không đưa ra một mốc thời gian cụ thể: "Điều quan trọng là phải tiếp tục đầu tư cho bóng đá trẻ, nâng cao trình độ huấn luyện, và tăng số lượng các trận giao hữu quốc tế chất lượng. Nếu làm được điều đó, giấc mơ World Cup hoàn toàn có thể trở thành hiện thực."

Hiện tại, ông Hudson cùng đội tuyển Thái Lan sẽ tập trung chuẩn bị cho trận giao hữu với ĐT Singapore vào ngày 13 tháng 11. Sau đó, họ sẽ tiếp tục hành trình tại vòng loại Asian Cup 2027 khi đối đầu với ĐT Sri Lanka vào ngày 18 tháng 11 năm 2025.

Sự trở lại của ông Hudson được kỳ vọng sẽ đem lại một làn gió mới cho bóng đá Thái Lan, hứa hẹn những điều tích cực trong tương lai gần.