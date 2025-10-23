Tân HLV đội tuyển Thái Lan: Từ gã nghiện rượu đến niềm hy vọng của một nền bóng đá

Cái bóng quá lớn của người cha vĩ đại

Cha của Anthony, Alan Hudson, là một trong những người đàn ông vĩ đại của bóng đá Anh vào những năm 1970. Alan Hudson là cựu danh thủ của Arsenal , Chelsea và đội tuyển Anh. Trong sự nghiệp, ông đã giúp Chelsea đăng quang Cúp C2, cùng Arsenal vào chung kết FA Cup. Bản thân cựu tiền vệ này đã 2 lần liên tiếp lọt vào đội hình tiêu biểu giải VĐQG Anh.

Cậu con trai Anthony của ông thì không thể xây dựng được sự nghiệp hiển hách như vậy, thậm chí còn không thể vươn đến sân chơi cao nhất của bóng đá Anh. Anthony ăn tập ở lò West Ham nhưng chỉ ra sân ở cấp độ đội trẻ. Sau đó, tiền vệ này sang Hà Lan thi đấu cho NEC Nijmegen nhưng không thành công.

Và cuối cùng, ông chấp nhận thi đấu bán chuyên cho một CLB ở Mỹ. Sự nghiệp của ông bố Alan hiển hách bao nhiêu thì với Anthony Hudson, mọi thứ khiêm tốn và đáng quên bấy nhiêu. Như Anthony Hudson từng tâm sự, vì liên tục bị so sánh với cha mình mà ông cảm thấy quá sức chịu đựng, đi đến những lựa chọn sai lầm.

"Tâm lý tự ti là rào cản lớn nhất của tôi. Tôi không biết làm thế nào để vượt qua tình huống đó. Đi đến đâu, mọi người cũng nói với tôi rằng cha tôi vĩ đại như thế nào và bắt đầu so sánh tôi với ông ấy. Tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé. Mọi người bắt đầu nói rằng tôi không bao giờ có thể giỏi như cha mình. Điều đó thực sự khiến tôi khó chịu. Tôi không bao giờ có thể xây dựng sự tự tin và vượt qua những lời chỉ trích đó. Tôi chỉ muốn trở thành một cầu thủ bình thường, nhưng tôi thậm chí không bao giờ làm được", Anthony Hudson nhớ lại.

Giã từ sự nghiệp cầu thủ ở tuổi 23, Anthony Hudson bắt đầu sa đà vào con đường nghiện rượu. Ông đã mất một thời gian dài để cố gắng cai nghiện, cho đến khi cuối cùng ông nhận được sự giúp đỡ từ một tổ chức từ thiện. Nhờ sự kiên trì, Anthony Hudson đã thành công vào năm 2005. Kể từ đó, cựu cầu thủ sinh năm 1981 này đã tìm được ánh sáng cuối con đường, là trở thành một HLV chuyên nghiệp.

Hudson học việc ở những CLB nhỏ tại Mỹ

Bắt đầu từ những điều nhỏ nhất

Hudson nhớ lại: “Tôi dành thời gian để suy ngẫm về quyết định giải nghệ của mình và nhận ra rằng tôi vẫn thực sự yêu bóng đá. Mặc dù không phải là một cầu thủ giỏi, nhưng tương lai của tôi có thể nằm ở việc trở thành một HLV giỏi nếu cố gắng. Tôi tin rằng mình có thể làm được nhưng đồng thời, tôi cũng biết rằng sẽ không dễ dàng để bắt đầu”.

Đúng như vị HLV 44 tuổi chia sẻ, ông phải đi lên từ những điểm dừng chân khiêm tốn nhất. Anthony Hudson xin theo thực tập HLV ở đội trẻ Leyton Orient, khi ấy chỉ là một CLB ở hạng bán chuyên của Anh. Sau đó ông cầm quân ở Diabos FC và được một số đội khác ở Mỹ thuê làm việc ngắn ngày. Bằng sự kiên trì, nhẫn nại và cầu tiến, Anthony Hudson chấp nhận tất cả, ngay cả những công việc khiêm tốn nhất ông vẫn làm. Vì ông hiểu, tất cả đều có ích cho con đường tích lũy của mình.

"Tôi vẫn còn rất trẻ và cần rất nhiều kiến thức. Vì vậy, tôi đã đến Mỹ và làm việc với nhiều người. Mục tiêu là làm việc chăm chỉ để một ngày nào đó tôi có thể trở thành HLV giỏi nhất”, Anthony Hudson nhớ lại. “Càng tìm hiểu, tôi càng khám phá ra nhiều điều. Tầm nhìn của tôi về công việc huấn luyện ngày càng rõ ràng hơn”.

Anthony Hudson bắt đầu theo đuổi sự nghiệp mơ ước của mình mà không hề ngoảnh lại. Ông đăng ký một khóa học huấn luyện của UEFA, và dùng những đồng tiền tiết kiệm cuối cùng để vượt Đại Tây Dương, đến châu Âu để tổ chức chương trình học tập của riêng mình.

Hudson từng làm trợ lý HLV đội tuyển Mỹ

Hudson thuê một chiếc xe, rong ruổi khắp châu Âu. Ông đến trụ sở của các đội bóng hàng đầu thế giới. Tại đó, ông chăm chú nghe những lời chỉ giáo của các chuyên gia, gồm 2 huyền thoại Sir Alex Ferguson và Marcelo Bielsa.

Hành trình tích lũy kiến thức của ông dần dần đạt được những thành tựu đầu tiên. Cựu tiền vệ này được đội trẻ Tottenham thuê làm việc bán thời gian, sau đó là một công việc “full-time” ở tuổi 30, khi Newport County ký hợp đồng với ông.

Tin xấu là vị HLV này chỉ được cầm quân 5 tháng rồi mất việc. Thất bại với công việc chính thức đầu tiên khiến Anthony Hudson bế tắc. “Tôi hiểu HLV phải chịu trách nhiệm cho mọi thứ. Điện thoại reo suốt ngày, và bạn chẳng biết quay về đâu sau giờ làm việc", Hudson kể lại nỗi thất vọng ban đầu khi mọi thứ không đi đúng lộ trình.

Trong khoảnh khắc chán nản ấy, ông đã được Peter Taylor, một trong những HLV huyền thoại của bóng đá Anh, giang tay cứu giúp. Peter Taylor khi đó là HLV trưởng đội tuyển Bahrain, đã mời Anthony Hudson về dẫn dắt đội U23 nước này. Và quãng thời gian 3 năm từ 2011 đến 2014 đã giúp vị HLV trẻ Hudson gây dựng tên tuổi.

Ông đưa U23 Bahrain vào chung kết giải U23 Vùng vịnh, thua Saudi Arabia ở chung kết. 2 năm sau, ông thay thế chính Peter Taylor để dẫn dắt đội tuyển quốc gia Bahrain. Không mất nhiều thời gian, Anthony Hudson đã chinh phục NHM Tây Á bằng tấm vé dự VCK Asian Cup 2015.

Sau đó, ông đã tạo dựng được tên tuổi với bóng đá New Zealand, đưa đội U17 và U20 của quốc gia này đến World Cup. Cứ như vậy, Anthony Hudson đặt dấu ấn ở những điểm dừng chân trên khắp thế giới trước khi hạ cánh xuống Thái Lan.

Ở tuổi 44, vị HLV này đã kinh qua 11 bến đỗ, đã trải nghiệm vô vàn công việc khắc nghiệt trên khắp thế giới. Và chắc chắn bóng đá Thái Lan hy vọng rằng tài năng và kinh nghiệm đa dạng của Anthony Hudson sẽ giúp họ gặt hái thành công, trong giai đoạn mà bóng đá xứ chùa vàng đang đứng ở ngã ba đường...