Tân binh Việt kiều của ĐT Việt Nam: Từ bóng đá học đường Mỹ đến cơ hội khoác áo ĐTQG

Lần đầu được triệu tập lên ĐT Việt Nam, trung vệ Việt kiều Lương Chí Khải đứng trước cơ hội biến hành trình từ Mỹ trở về quê hương thành dấu mốc đáng nhớ.

Lần đầu tiên có tên trong danh sách ĐT Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik, Lương Chí Khải (Kyle Colonna) trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý nhất ở đợt hội quân tháng 11. Đây là phần thưởng cho hành trình nhiều năm của trung vệ sinh ra tại Mỹ, đồng thời mở ra cơ hội để anh hiện thực hóa mong muốn cống hiến cho quê hương của mẹ.

Sinh ngày 2/8/1999 tại Danville, bang California (Mỹ), Lương Chí Khải có cha là người Mỹ và mẹ là người Việt Nam (gốc Hoa). Sở hữu chiều cao 1m88, vị trí sở trường của anh là trung vệ. Dù trưởng thành trong môi trường bóng đá Mỹ, cầu thủ này luôn có sợi dây liên kết với Việt Nam thông qua gia đình.

Trong ngày ký hợp đồng với CLB Hà Nội vào tháng 8/2024, khi trở về Việt Nam thi đấu, Kyle Colonna từng chia sẻ rằng mẹ thường kể cho anh nghe về quê hương và nấu những món ăn truyền thống Việt Nam. Việc được thi đấu tại đất nước của mẹ vì thế không đơn thuần là một lựa chọn nghề nghiệp, mà còn mang ý nghĩa cá nhân đặc biệt.

Lương Chí Khải (Kyle Colonna) trong ngày chính thức nhập tịch Việt Nam.

Từ bóng đá đại học Mỹ đến trụ cột của Thể Công Viettel

Trước khi đặt chân đến V.League, Lương Chí Khải trải qua một hành trình khá khác biệt so với phần lớn cầu thủ Việt Nam. Anh trưởng thành từ hệ thống bóng đá học đường tại Mỹ, khoác áo đội bóng Đại học San Diego State giai đoạn 2018-2022.

Đây là quãng thời gian quan trọng giúp trung vệ Việt kiều tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện nền tảng chuyên môn. Anh từng có hai năm đảm nhận vai trò đội trưởng đội bóng đại học. Đáng chú ý, San Diego State lọt vào nhóm 14 đội xuất sắc nhất toàn quốc năm 2022, thành tích nổi bật trong sự nghiệp thi đấu cấp đại học của cầu thủ này.

Sau khi rời môi trường đại học, Lương Chí Khải bắt đầu con đường bóng đá chuyên nghiệp. Anh từng khoác áo San Francisco Glens trước khi gia nhập New Mexico United, đội bóng thi đấu tại USL Championship, giải hạng Nhất của Mỹ.

Trong màu áo New Mexico United năm 2023, trung vệ sinh năm 1999 ra sân 11 trận và ghi được 2 bàn thắng. Những trải nghiệm tại Mỹ giúp anh có thêm kinh nghiệm thi đấu trước khi quyết định trở về quê hương của mẹ.

Tháng 8/2024, Lương Chí Khải ký hợp đồng một năm với CLB Hà Nội sau thời gian thử việc thành công. Anh có 17 lần xuất hiện ở V.League trước khi chuyển sang Thể Công Viettel vào năm 2025. Đây chính là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của cầu thủ Việt kiều Mỹ.

Lương Chí Khải khẳng định được bản thân tại V.League trong màu áo Thể Công Viettel.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Velizar Popov, Lương Chí Khải dần khẳng định vị trí trong hệ thống phòng ngự của đội bóng áo lính. Mùa giải 2025/2026, anh có 24 trận đá chính tại V.League và ghi một bàn thắng. Không chỉ được đánh giá cao nhờ thể hình, khả năng tranh chấp và không chiến, trung vệ này còn cho thấy sự điềm tĩnh trong cách xử lý bóng.

Ở mùa giải 2026/2027, anh tiếp tục được sử dụng và ghi bàn ngay trong chiến thắng 2-0 của Thể Công Viettel trước CLB Thành phố Đồng Nai ở vòng mở màn.

Mảnh ghép mới cho hàng thủ HLV Kim Sang-sik

Mong muốn trở thành công dân Việt Nam của Lương Chí Khải đã được hiện thực hóa trong năm 2026. Ngày 14/9, anh chính thức nhận quyết định tại Sở Tư pháp Hà Nội, trở thành cầu thủ Việt kiều nhập tịch đầu tiên trong lịch sử CLB Thể Công Viettel. Buổi lễ còn có sự hiện diện của ông bà ngoại anh, những người thân trong gia đình có nguồn gốc Việt Nam.

Việc có quốc tịch Việt Nam giúp Lương Chí Khải thi đấu tại V.League với tư cách nội binh, đồng thời mở ra cánh cửa lên ĐT Việt Nam. Sau một thời gian chờ đợi và hoàn tất các thủ tục cần thiết, trung vệ này đã được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội ở đợt tập trung tháng 11.

HLV Kim Sang-sik thử nghiệm mạnh mẽ ĐT Việt Nam trong dịp FIFA Days tháng 11.

Đây là sự bổ sung đáng chú ý cho hàng phòng ngự đội tuyển. Với chiều cao 1m88, Lương Chí Khải có thể mang đến phương án chống bóng bổng và cải thiện khả năng tranh chấp trong những tình huống cố định. Đây vốn là những điểm mà ĐT Việt Nam cần cải thiện khi phải đối đầu với các đối thủ có thể hình và sức mạnh tốt.

Tuy nhiên, trung vệ Việt kiều cũng không phải không có những vấn đề cần khắc phục. Ở trận Thể Công Viettel thua Persib Bandung 0-1 tại AFC Champions League Two hôm 14/10, anh phạm lỗi trong vòng cấm, dẫn đến quả phạt đền quyết định. Tình huống này cho thấy Lương Chí Khải vẫn cần cải thiện khả năng phán đoán và xử lý trong những thời điểm chịu áp lực lớn.

Bởi vậy, hai trận giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa (11/11) và Kyrgyzstan (15/11) tại Casper Cup 2026 sẽ là phép thử quan trọng. Đây cũng là dịp để HLV Kim Sang-sik đánh giá khả năng hòa nhập của Lương Chí Khải với các đồng đội, cũng như mức độ phù hợp của anh với hệ thống phòng ngự đội tuyển.

Ở tuổi 27, Lương Chí Khải không còn là một cầu thủ trẻ cần thời gian dài để trưởng thành. Anh đã có kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp tại Mỹ và nhiều mùa giải chinh chiến ở V.League. Điều còn thiếu lúc này là sự khẳng định ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Từ một cầu thủ trưởng thành trong bóng đá học đường Mỹ, Lương Chí Khải đã trở về Việt Nam, tìm được chỗ đứng tại Thể Công Viettel và giờ đứng trước cơ hội khoác áo ĐTQG. Nếu tận dụng tốt lần triệu tập này, anh hoàn toàn có thể trở thành phương án đáng cân nhắc của HLV Kim Sang-sik trong kế hoạch hướng tới Asian Cup 2027 vào cuối năm.