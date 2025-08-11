Tân binh tỏa sáng, Liverpool bất ngờ trượt Siêu cúp Anh

Trong trận tranh Siêu cúp Anh diễn ra trên sân vận động Wembley (London), Liverpool 2 lần vượt lên dẫn trước nhưng đều bị gỡ hòa, sau đó thua Crystal Palace trong loạt luân lưu. Đây là lần đầu tiên Crystal Palace giành được danh hiệu Community Shield.

Liverpool tung ra sân đội hình rất mạnh với 4 tân binh vừa mua trong kỳ chuyển nhượng mùa hè là Jeremie Frimpong, Milos Kerkez, Florian Wirtz và Hugo Ekitike. Trong đó, 3 người ghi dấu ấn vào các bàn thắng.

Liverpool 2 lần dẫn trước nhưng đều bị gỡ hòa. (Ảnh: Reuters)

Chỉ sau 4 phút thi đấu, Ekitike ghi bàn mở tỷ số cho Liverpool từ đường chuyền của Wirtz. Jean-Philippe Mateta gỡ hòa từ chấm phạt đền nhưng Liverpool chỉ cần chưa đến 5 phút để tái lập thế dẫn bàn. Frimpong lập công bằng cú sút trông giống như quả tạt hỏng.

Tuy nhiên, đến hiệp 2, Crystal Palace lại gỡ hòa. Ismaila Sarr tận dụng khoảng trống ở hàng hậu vệ của Liverpool để ghi bàn trong thế đối mặt với thủ môn.

Ekitike ghi bàn sau 4 phút. (Ảnh: Reuters)

Liverpool không áp đảo được đối thủ ở trận này. Ngoài tỷ lệ kiểm soát bóng, hầu hết các chỉ số còn lại của đội đương kim vô địch Ngoại Hạng Anh không vượt trội so với đối thủ. Tỷ số hòa 2-2 được duy trì đến hết hiệp 2, buộc 2 đội phải giải quyết thắng thua bằng luân lưu.

Từ chấm đá phạt 11 mét, các ngôi sao thượng hạng của Liverpool sút kém đến khó tin. Lần lượt Mohamed Salah, Alexis Mac Allister và Harvey Elliott lần lượt đá hỏng. Crystal Palace cũng có 2 cầu thủ không thực hiện thành công, nhưng như vậy là vừa đủ để họ giành chiến thắng 3-2.