Tân binh Gyokeres khai hỏa, Arsenal thắng Bilbao đoạt cúp Emirates

Chạm trán Bilbao trong khuôn khổ Emirates Cup, Arsenal tung ra đội hình có thể xem là mạnh nhất hiện tại, bao gồm bản hợp đồng mới nhất Viktor Gyokeres.

Vì vậy, không ngạc nhiên khi "Pháo thủ" dồn ép đội khách trong hiệp đầu tiên. Sự cơ động của Saka, Martinelli khiến hàng thủ Bilbao vất vả chống đỡ.



Arsenal tiếp Bilbao tại Emirates Cup

Ở trận này, tân binh Viktor Gyokeres thi đấu tương đối năng nổ. Rốt cục sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, anh cũng chính thức "thông nòng" trong màu áo Arsenal bằng bàn mở tỉ số ở phút 34.

Từ pha tạt bóng của Martin Zubimendi, tiền đạo người Thụy Điển bật cao đánh đầu tung lưới Bilbao. Tiếp đà thăng hoa, 3 phút sau, đến lượt Bukayo Saka lập công nhờ đường chuyền dọn cỗ của Gabriel Martinelli.

Viktor Gyokeres đánh đầu mở tỉ số

Bước sang hiệp 2, HLV Mikel Arteta lần lượt tung Noni Madueke, Kai Havertz vào sân để tăng cường sức mạnh tấn công cho Arsenal. Dù rất nỗ lực, Bilbao vẫn phải nhận thêm bàn thua thứ ba ở phút 82, được ghi bởi Kai Havertz.

Bukayo Saka nhân đôi cách biệt

Cuối trận, 2 đội còn khiến người hâm mộ mãn nhãn với loạt đá luân lưu 11 m. Kết quả, Arsenal vẫn là đội giành chiến thắng 6-5 với Martin Zubimendi sút thắng lượt đá quyết định, qua đó hưởng niềm vui trọn vẹn và đoạt danh hiệu Emirates Cup.

Kai Havertz ghi bàn quyết định

Không chỉ thắng về tỉ số, Arsenal còn cho thấy sự chắc chắn ở hàng thủ. Thủ môn David Raya cùng bộ tứ vệ gần như không để Bilbao có cơ hội nguy hiểm nào đáng kể. Khả năng kiểm soát bóng, phối hợp nhóm và pressing tầm cao của đội chủ nhà cũng đạt độ nhuần nhuyễn.

Thủ môn David Raya giúp Arsenal thắng tiếp ở loạt sút luân lưu 11 m

Trận đấu cũng chứng kiến tin không vui cho Bilbao khi tiền vệ Unai Gómez dính chấn thương, buộc phải rời sân, khiến đội bóng xứ Basque lo lắng trước khi La Liga khởi tranh.

Với chiến thắng này, Arsenal khép lại loạt trận giao hữu hè với các kết quả thắng, thua chấp nhận được. Quan trọng hơn, HLV Arteta đã có được những thử nghiệm thành công, đặc biệt ở hàng công với sự kết hợp giữa Gyokeres, Saka và Martinelli.

Gyokeres đã bước đầu hòa nhập cùng lối chơi đội bóng mới

Phát biểu sau trận, HLV Arteta bày tỏ sự hài lòng: "Chúng tôi đã có một mùa hè làm việc hiệu quả. Các cầu thủ hiểu rõ vai trò của mình và thể hiện tinh thần tập thể. Giờ là lúc tập trung cho trận mở màn Premier League".

Thủ quân Martin Odegaard nhận cúp vô địch Emirates

Arsenal sẽ khởi đầu mùa giải mới bằng chuyến làm khách trên sân của Man United vào ngày 17-8. Với phong độ và tinh thần hiện tại, người hâm mộ "Pháo thủ" có lý do để kỳ vọng đội bóng sẽ tiếp tục là ứng viên cạnh tranh ngôi vô địch.