Tấm vé World Cup 2027 chờ tuyển nữ Việt Nam

Hôm nay (4-3), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ ra quân gặp Ấn Độ tại Asian Cup 2026. Sau kỳ tích lần đầu tham dự World Cup nữ 2023, người hâm mộ đang kỳ vọng thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ một lần nữa viết nên lịch sử trên đất Úc.

Cần nắm bắt cơ hội

Asian Cup 2026 diễn ra tại Úc với sự góp mặt của 12 đội bóng mạnh nhất châu lục. Nằm ở bảng C cùng Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Bắc Trung Hoa, mục tiêu của tuyển Việt Nam rất rõ ràng là lọt vào nhóm 6 đội mạnh nhất để giành vé trực tiếp đi Brazil vào năm sau.

Cơ hội của Việt Nam lần này được đánh giá là khá sáng. Theo bảng xếp hạng FIFA mới nhất, chúng ta vẫn duy trì vị thế trong top đầu khu vực Đông Nam Á và đứng thứ 37 thế giới. Các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Đài Bắc Trung Hoa (hạng 42) hay Ấn Độ (hạng 70) dù có nhiều tiến bộ, song Huỳnh Như và đồng đội hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu đề ra.

Tuyển nữ Việt Nam chạm trán tuyển nữ Ấn Độ tại Asian Cup 2026

Ngoài Nhật Bản được xem là "ngọn núi" khó vượt qua thì trận đấu mở màn với Ấn Độ, tuyển Việt Nam có thể tự tin vào chính mình. HLV Mai Đức Chung khẳng định đội bóng của ông đã chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng chinh phục thử thách. Một chiến thắng không chỉ mang về 3 điểm mà còn giúp các cô gái chúng ta giải tỏa tâm lý, tạo đà hưng phấn cho cuộc đối đầu then chốt với Đài Bắc Trung Hoa ở lượt trận thứ hai.

Dù đã 76 tuổi, ông Chung không chỉ là chiến lược gia giàu kinh nghiệm mà còn là điểm tựa tinh thần, người luôn thấu hiểu các học trò như chính thành viên trong gia đình. Lối chơi phòng ngự phản công linh hoạt, dựa trên nền tảng kỹ thuật và sự khéo léo của cầu thủ Việt Nam đã được ông mài giũa qua nhiều thập kỷ, nay tiếp tục là vũ khí lợi hại nhất để đối đầu với các đối thủ tại giải lần này.

Chinh phục chiếc vé World Cup 2027

Huỳnh Như vẫn là cái tên không thể thay thế. Dù đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp nhưng sự nhạy bén không gian và bản lĩnh của một tiền đạo từng chơi bóng tại châu Âu biến cô trở thành "của hiếm" giúp Việt Nam giải quyết những tình huống bế tắc. Ngân Thị Vạn Sự luôn là nguồn cảm hứng quan trọng ở tuyến giữa. Bên cạnh đó, sức trẻ của Thanh Nhã với những pha bứt tốc "xé gió" bên hành lang cánh, hay sự đa năng của Bích Thùy sẽ là chìa khóa mở ra các đợt phản công nhanh.

Đặc biệt, sự tiến bộ của tiền đạo trẻ Ngọc Minh Chuyên - người được AFC đánh giá là "ngôi sao đang lên" - cũng hứa hẹn sẽ mang đến luồng gió mới, giảm bớt gánh nặng ghi bàn cho Huỳnh Như. Ở hàng thủ, Kim Thanh vẫn là lá chắn đáng tin cậy. Nên nhớ, thủ môn tuyển Việt Nam từng thi đấu ấn tượng khi hạn chế rất nhiều bàn thua từ các tiền đạo hàng đầu của tuyển Mỹ, Bồ Đào Nha, Hà Lan ở kỳ World Cup trước.

Theo quy định, 2 đội nhất, nhì mỗi bảng và 2 đội hạng ba có thành tích tốt nhất sẽ vào tứ kết. Bốn đội thắng bán kết sẽ có vé trực tiếp đi Brazil. Bốn đội thua ở tứ kết sẽ chia cặp đá play-off để tranh 2 suất trực tiếp còn lại của châu Á. Nếu Việt Nam thi đấu tốt và đứng nhì bảng C, theo phân nhánh, chúng ta nhiều khả năng sẽ phải chạm trán đội nhất bảng B tại tứ kết. Đó có thể là CHDCND Triều Tiên hoặc Trung Quốc. Đây đều là những đối thủ có đẳng cấp vượt trội. Nếu thua ở trận tứ kết này, Việt Nam bước vào vòng play-off với rủi ro cực lớn do nhánh này có sự góp mặt của Úc hoặc Hàn Quốc...

Ngược lại, nếu Việt Nam đứng thứ ba bảng C (với điều kiện nằm trong nhóm 2 đội hạng ba xuất sắc nhất), chúng ta có thể rơi vào một nhánh đấu "dễ thở" hơn. Cụ thể, nếu gặp đội nhất bảng A (có thể là Úc) và để thua, đối thủ ở vòng play-off tranh vé vớt của Việt Nam chỉ là những đội bóng ngang tầm như Philippines hoặc Uzbekistan (từ các nhánh đấu khác). Từ đây, đã có quan điểm thà đứng thứ ba để gặp đối thủ nhẹ ký còn hơn đứng nhì để rồi dễ có nguy cơ bị loại.

Tuy nhiên, với lòng tự trọng nghề nghiệp, ý chí và tinh thần của những "Nữ chiến binh Sao vàng" - thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ ra sân bằng mọi khả năng hiện có. Tất cả toan tính chỉ có giá trị khi chúng ta nắm chắc trong tay quyền tự quyết.

Tấm vé đi Brazil 2027 vẫn đang chờ đợi và hành trình ấy bắt đầu từ những bước chạy trên thảm cỏ Perth hôm nay trước tuyển Ấn Độ. Người hâm mộ đang kỳ vọng vào chiến thắng của tuyển nữ Việt Nam ở trận ra quân vòng bảng hôm nay, tạo đà cho hành trình chinh phục chiếc vé tham dự World Cup 2027.

Trước trận ra quân vào hôm nay (4-3), thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có mặt ở Úc vào ngày 28-2 để sớm thích ứng múi giờ và thời tiết. Trong ngày ra quân, tuyển nữ Việt Nam (hạng 36) sẽ chạm trán tuyển Ấn Độ (hạng 67) - đối thủ được đánh giá ngang tầm, mở màn hành trình châu lục. Ba điểm là mục tiêu bắt buộc để tạo đà tâm lý cũng như tích lũy lợi thế trước 2 cuộc so tài tiếp theo với độ khó tăng dần: tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa (hạng 40) và tuyển nữ Nhật Bản (hạng 8). Tuy nhiên, Ấn Độ không hề dễ chịu. Đội bóng Nam Á đã tập huấn tại Úc và thu về nhiều kết quả tích cực trong loạt giao hữu với các CLB nữ địa phương. HLV Mai Đức Chung thừa nhận đây là thử thách lớn, song nhấn mạnh tuyển Việt Nam cần chiến thắng để nắm lợi thế. Tại bảng C, Nhật Bản được đánh giá vượt trội, còn Việt Nam, Ấn Độ và Đài Bắc Trung Hoa được xem là "kẻ tám lạng, người nửa cân" cho tấm vé còn lại. Tại vòng loại Olympic 2024, ngày 29-10-2023, tuyển nữ Việt Nam đã thắng tuyển nữ Ấn Độ với tỉ số 3-1. Q.An



