Tâm thư xé lòng của bạn gái Jayden Adams, cầu thủ Nam Phi đột ngột qua đời ít ngày sau khi dự World Cup 2026

"Một phần trái tim em đã rời đi cùng anh"...

Sự ra đi đột ngột của tiền vệ Jayden Adams ở tuổi 25 tiếp tục phủ bóng buồn lên làng bóng đá Nam Phi. Chỉ ít ngày sau khi khép lại hành trình cùng đội tuyển quốc gia tại World Cup 2026, Adams được xác nhận đã qua đời trong hoàn cảnh chưa được công bố, để lại nỗi đau lớn cho gia đình, đồng đội và người hâm mộ.

Giữa làn sóng tiếc thương, Aqueelah Chloe Adendorf - bạn gái của Jayden Adams - đã đăng tải trên mạng xã hội một bức tâm thư đầy xúc động để tiễn biệt người mình yêu.

Trong bài viết, Aqueelah thừa nhận không có ngôn từ nào có thể diễn tả nỗi đau đang phải trải qua. Cô cảm ơn Adams vì mọi kỷ niệm, những tiếng cười, những cái ôm và khoảng thời gian cả hai đã đồng hành cùng nhau. "Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau em đang phải chịu đựng. Hãy yên nghỉ nhé, tình yêu của em. Cảm ơn anh vì mọi kỷ niệm, mọi tiếng cười, mọi cái ôm và từng khoảnh khắc chúng ta đã cùng nhau trải qua. Anh không chỉ là tình yêu của cuộc đời em mà còn là người luôn ủng hộ em nhiều nhất, là người bạn thân nhất của em.

Một phần trái tim em đã rời đi cùng anh và em sẽ mang tình yêu của anh theo mình mãi mãi. Cho đến ngày chúng ta gặp lại, em sẽ nhớ anh mỗi ngày. Hãy yên nghỉ nhé, thiên thần của em. Em yêu anh, hôm nay và mãi mãi".

Bạn gái Jayden Adams nghẹn ngào tiễn biệt người yêu

Những dòng chia sẻ nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ đông đảo người hâm mộ. Hàng nghìn bình luận đã được gửi tới bài đăng để động viên Aqueelah và bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của tiền vệ 25 tuổi.

Jayden Adams là một trong những gương mặt đáng chú ý của bóng đá Nam Phi. Anh đang khoác áo Mamelodi Sundowns và vừa cùng đội tuyển quốc gia tham dự World Cup 2026. Sự ra đi của Adams khiến nhiều người bàng hoàng bởi trước đó anh vẫn thi đấu bình thường tại giải đấu lớn nhất hành tinh.

Theo thông tin từ cảnh sát, thi thể của Adams được phát hiện vào sáng 11/7 tại một ngôi nhà ở khu Schotschekloof, thuộc trung tâm thành phố Cape Town. Gia đình và người đại diện đã xác nhận thông tin cầu thủ qua đời, trong khi nguyên nhân cái chết vẫn chưa được công bố. Cơ quan chức năng hiện đã mở cuộc điều tra để làm rõ vụ việc.

Để tưởng nhớ Jayden Adams, ban tổ chức World Cup 2026 đã dành một phút mặc niệm trước trận tứ kết giữa Na Uy và Anh. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, nhiều CLB, đồng đội và các cầu thủ trên khắp thế giới cũng đã gửi lời chia buồn tới gia đình tiền vệ xấu số.