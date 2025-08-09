Tạm biệt Darwin Nunez, cầu thủ xuất sắc nhưng "hỗn loạn"của Liverpool

Về một khía cạnh, Darwin Nunez thay thế cho vị trí của Sadio Mane; về khía cạnh khác, anh thay thế Roberto Firmino. Khi rời sân Anfield, có lẽ là lần cuối cùng trong màu áo Liverpool, anh được thay thế bởi Lewis Koumas. Nhiều khán giả đã đứng dậy vỗ tay, cùng với một tràng hô vang “Nunez” cuối cùng, khi anh rời sân trong trận giao hữu trước mùa giải với đội B của Athletic Bilbao vào thứ Hai.

Đó là một lời chia tay đầy cảm xúc, nhưng cũng có phần kém kịch tính đối với một cầu thủ đến với kỳ vọng lớn lao khi trở thành bản hợp đồng kỷ lục của Liverpool. Anh có màn ra mắt đầy hứa hẹn, ghi bàn trong khi Erling Haaland, tân binh của Manchester City, không làm được điều đó trong trận Community Shield; kể từ đó, cầu thủ người Uruguay ghi thêm 39 bàn trong các trận đấu chính thức, trong khi con số của Haaland là 124. Sự so sánh giữa hai người đã sớm bị lãng quên.

Khi cả hai đến Anh vào năm 2022, Nunez là người kế nhiệm lâu dài cho Firmino và khi Mane gia nhập Bayern Munich, không ai không chú ý rằng anh có giá cao hơn Haaland – 64 triệu bảng ban đầu, có thể lên tới 85 triệu bảng – dù mức lương thấp hơn đáng kể. Vì vậy, việc chuyển nhượng sang Al-Hilal với mức phí đảm bảo 46,2 triệu bảng, và có thể cao hơn, vừa là một khoản lỗ đáng kể, nhưng cũng vừa là một thương vụ tốt của Liverpool.

Napoli đưa ra lời đề nghị thấp hơn, với khoản thanh toán đầu tiên bị hoãn đến năm 2026; Nunez là mục tiêu hàng đầu của AC Milan, nhưng khả năng họ chi ra gần 50 triệu bảng là rất thấp. Việc bán Nunez cho Al-Hilal dường như là một cách để hạn chế thiệt hại. Những người am hiểu về toán học cũng có thể nhận thấy rằng số tiền thu về từ Nunez và Luis Diaz đạt hơn 110 triệu bảng, gần bằng số tiền Liverpool đề nghị Newcastle cho Alexander Isak.

Tuy nhiên, tiếng vỗ tay tại Anfield vào thứ Hai không dành cho vấn đề kinh doanh Liverpool. Nunez ra đi, để lại những kỷ niệm khó quên. Anh mang đến sự giải trí liên tục, phần lớn nhờ vào sự khó lường bẩm sinh. Có những video tổng hợp bàn thắng của nhiều tiền đạo trên mạng; trong trường hợp của Nunez, đó là những đoạn clip về các pha bỏ lỡ, một số trong đó thật đáng kinh ngạc. Những bàn thắng của anh cũng có thể rất tuyệt vời, dù một trong những bình luận đáng chú ý đến từ Michael Owen sau một pha lốp bóng tại Brentford vào tháng 2 -2024: “Một pha dứt điểm chỉ đạt một hoặc hai trên mười”, Owen nói, tự hỏi tại sao Nunez không chọn cách đơn giản hơn.

Nhưng đó mới chính là Darwin Nunez. Anh là một cầu thủ xuất sắc nhưng đầy hỗn loạn. Trước khi bị HLV Arne Slot đẩy lên ghế dự bị, mỗi trận đấu dường như đều xoay quanh Nunez. Anh là hiện thân của sự hỗn loạn, một cơn lốc tự nhiên, tiếp cận vai trò tiền đạo trung phong như một chú ngựa hoang. Thỉnh thoảng, có người lập luận rằng mọi thứ đều được tính toán, rằng Nunez biết mình đang làm gì. Nhưng rồi anh lại làm điều gì đó mang tính hỗn loạn đặc trưng, chứng minh rằng anh gần như không thể kiểm soát và không ai – đối thủ, đồng đội, huấn luyện viên, hay chính Nunez – biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nói gọn lại: anh sẳn sàng “làm khó” bất kỳ ai, kể cả chính mình.

Màn trình diễn định nghĩa của Nunez có lẽ là chiến thắng 4-1 trước Chelsea vào tháng 1-2024. Nunez khiến hàng thủ Chelsea khốn đốn nhưng không ghi bàn. Tuy nhiên, anh đã xoay sở để sút trúng khung gỗ bốn lần, một kỷ lục Premier League trong một trận đấu. Điều này phù hợp với một xu hướng: Nunez có trung bình số cú sút mỗi 90 phút nhiều hơn bất kỳ ai trong giải đấu. Trong hai mùa giải đầu tiên tại Liverpool, anh vượt xa tất cả đến mức gần như không thể đo đếm. Điều đó cho thấy anh khó bị kiềm tỏa đến mức nào.

Điều này đã được HLV Jurgen Klopp chú ý khi Nunez gây khó khăn cho Virgil van Dijk trong trận đấu tại Champions League với Benfica năm 2022. Klopp luôn thích những cầu thủ có điểm mạnh vượt trội, và tốc độ, chiều cao cùng sự bền bỉ của Nunez là ba yếu tố nổi bật. Nhưng Klopp cũng có ảnh hưởng lớn đến các vụ chuyển nhượng thời điểm đó; cựu giám đốc nghiên cứu của Liverpool, Ian Graham, cho biết Klopp thích Nunez hơn Isak. Anh được mua khi Michael Edwards rời đi: cảm giác là mô hình dữ liệu và thống kê của Fenway Sports Group không chỉ định Nunez là người kế nhiệm Firmino.

Thẻ đỏ trong trận ra mắt tại Anfield, vì đánh đầu vào Joachim Andersen của Crystal Palace, là một khởi đầu không như ý. Hai mùa giải đầu tiên của Nunez mang về 15 và 18 bàn – con số đáng kể nhưng không nổi bật – kèm theo câu hỏi về vị trí sử dụng anh và liệu anh có đáng tin cậy. Anh từng chơi ở cánh trái trong mùa 2022-23, khi Klopp không thực sự tin tưởng anh với những yêu cầu chiến thuật ở vị trí trung phong.

Trước truyền thông, HLV Klopp luôn tỏ ra bao dung và thấu hiểu hơn là thất vọng với Nunez, dù khả năng dứt điểm thiếu chính xác của anh thường là vấn đề. Đến cuối, cảm giác như ngay cả Klopp cũng từ bỏ Nunez, chỉ để anh đá chính trong một trong bảy trận cuối cùng. Nunez chỉ ra sân chính thức tám trận tại Premier League dưới thời Slot, người ưu tiên Diogo Jota và Luis Diaz – một cầu thủ chạy cánh được chuyển đổi – làm tiền đạo. Bóng đá của Slot ít hỗn loạn hơn Klopp; ông không vận hành theo nguyên tắc rằng nếu Nunez gây đủ rối loạn, bàn thắng sẽ đến, dù có thể là cho người khác. Slot sẵn sàng khiển trách Nunez trong các buổi họp báo; tiền đạo này muốn rời đi vào tháng 1. Anh không học được nhiều tiếng Anh. Ngày càng rõ ràng rằng dự án của Klopp không phù hợp với phong cách bóng đá của HLV Slot.

Nunez chỉ ghi bảy bàn trong 47 lần ra sân mùa trước (và bảy bàn trong 57 trận, tính xa hơn, bàn thắng trước đó là một pha phá bóng của thủ môn Sheffield United Ivo Grbic đập vào đùi anh và đi vào lưới). Anh rời Premier League với thống kê độc đáo rằng không ai sút trúng khung gỗ thường xuyên – 14 lần – trong số phút thi đấu ít ỏi như vậy. Nhưng theo cách riêng, người hâm mộ Liverpool có thể sẽ nhớ anh, trong khi các hậu vệ đối phương thì không: có những ngày Nunez dường như không thể ngăn cản, ngoại trừ bởi chính sự thiếu chính xác của mình. Giải Saudi Pro League sẽ sớm biết điều gì đang chờ đón họ.