Chiếc áo rách của Anh Hào là hình ảnh đặc biệt cho tinh thần chiến đấu không khoan nhượng của U17 Việt Nam trong trận hòa lịch sử trước New Zealand.

Chiếc áo rách và cuộc chiến không khoan nhượng

Trận hòa 3-3 giữa U17 Việt Nam và U17 New Zealand tại World Cup U17 2026 không đơn thuần là một cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Đó còn là trận đấu cho thấy sự quyết liệt, khát khao chiến thắng và tinh thần không chịu khuất phục của hai đội bóng trẻ trong cuộc cạnh tranh tấm vé đi tiếp.

Highlights U17 Việt Nam 3-3 U17 New Zealad (Bảng G, World Cup U17 2026, 23/11)

Cả U17 Việt Nam lẫn U17 New Zealand đều bước vào trận đấu với áp lực rất lớn. Sau thất bại ở lượt trận đầu tiên, cả hai hiểu rằng một kết quả bất lợi nữa sẽ khiến cánh cửa vào vòng knock-out trở nên hẹp hơn đáng kể. Bởi vậy, 3 điểm không chỉ là mục tiêu mà còn là nhiệm vụ gần như bắt buộc nếu hai đội muốn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua tại bảng G.

Chính áp lực ấy khiến trận đấu diễn ra với cường độ rất cao. Ngay từ những phút đầu tiên, hai đội đã chủ động pressing, tranh chấp quyết liệt và không ngần ngại va chạm để giành quyền kiểm soát bóng. Không có nhiều khoảng trống dành cho những pha xử lý thong thả. Mỗi tình huống tranh chấp đều mang theo sức ép về mặt điểm số và cơ hội đi tiếp.

U17 Việt Nam rõ ràng gặp bất lợi về thể hình và thể lực trước đối thủ đến từ châu Đại Dương. Các cầu thủ New Zealand sở hữu vóc dáng cao lớn, sức mạnh tốt và khả năng tranh chấp trực tiếp đáng nể. Trong nhiều tình huống, các cầu thủ áo đỏ phải nỗ lực tối đa mới có thể giữ được bóng hoặc ngăn đối phương triển khai tấn công.

Tuy nhiên, điều đáng ghi nhận là U17 Việt Nam không hề né tránh những cuộc đối đầu ấy. Các học trò của HLV Cristiano Roland sẵn sàng áp sát, tranh chấp và chiến đấu đến cùng trong từng pha bóng. Họ hiểu rằng nếu chỉ chọn cách chơi an toàn, lùi sâu chịu trận trước đối thủ có ưu thế thể chất, đội bóng sẽ rất khó tạo ra cơ hội.

Hình ảnh đáng chú ý xuất hiện ở phút 83, khi cầu thủ số 13 của U17 Việt Nam, Nguyễn Anh Hào, để đối phương kéo rách áo trong một tình huống tranh chấp quyết liệt. Chiếc áo thi đấu bị xé toạc là chi tiết nhỏ nhưng mang đến một hình ảnh rất đặc biệt về tính chất căng thẳng của trận đấu.

Anh Hào không chỉ phải đối mặt với sức ép từ những pha tranh chấp mà còn phải chịu những tác động thể chất rất lớn trước các cầu thủ New Zealand. Chiếc áo rách cho thấy cuộc chiến trên sân không hề dễ dàng với các cầu thủ Việt Nam. Đó không phải một trận đấu mà đội bóng áo đỏ có thể thoải mái triển khai những pha phối hợp theo ý muốn.

Nhưng cũng chính trong hoàn cảnh ấy, tinh thần chiến đấu của U17 Việt Nam càng trở nên đáng quý. Các cầu thủ trẻ không vì bất lợi thể hình mà chùn bước, không vì những pha va chạm mà đánh mất sự quyết tâm. Họ tiếp tục chạy, tiếp tục tranh chấp và tìm cách đưa bóng về phía khung thành đối phương.

Ở một giải đấu tầm cỡ thế giới, nơi những đối thủ đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thể chất lẫn chiến thuật, việc phải chiến đấu trong điều kiện bất lợi là điều khó tránh khỏi. Vấn đề nằm ở cách mỗi đội phản ứng trước thử thách. Và U17 Việt Nam đã cho thấy họ không đến World Cup chỉ để học hỏi hay tích lũy kinh nghiệm. Các cầu thủ thực sự muốn cạnh tranh, muốn giành điểm và muốn chứng minh năng lực của mình.

Ba lần gỡ hòa và tinh thần không bao giờ từ bỏ

Nếu chiếc áo rách của Anh Hào là hình ảnh đại diện cho sự khắc nghiệt của trận đấu, thì ba lần U17 Việt Nam ghi bàn san bằng tỷ số chính là minh chứng rõ nhất cho tinh thần chiến đấu của đội bóng áo đỏ.

Phút 19, U17 New Zealand mở tỷ số nhờ công của Jack Clegg sau đường căng ngang từ Matias Nunez. Bàn thua sớm khiến U17 Việt Nam đối diện với áp lực rất lớn, bởi đối thủ đang có lợi thế về thể hình, thể lực và cũng rất cần chiến thắng.

Dẫu vậy, các cầu thủ Việt Nam không đánh mất sự chủ động. Họ tiếp tục tìm kiếm cơ hội tấn công và được đền đáp ở phút 49. Từ tình huống đá phạt bên cánh trái, Chu Ngọc Nguyễn Lực thực hiện cú sút có quỹ đạo khó chịu, đưa bóng vào góc gần và đánh bại thủ môn Joseph Chalari. Tỷ số được quân bình 1-1.

Niềm vui của U17 Việt Nam chưa kéo dài được lâu. Phút 53, John Woldegiorgis đánh đầu cận thành sau đường tạt bóng của James Wenceslao, giúp New Zealand một lần nữa vượt lên dẫn trước.

Nhưng thêm một lần nữa, đội bóng áo đỏ không chấp nhận đầu hàng. Phút 58, Nguyễn Lực thực hiện đường chuyền vượt tuyến tuyệt đẹp để Lê Trọng Đại Nhân thoát xuống, dứt điểm thành công. Bàn thắng ban đầu bị từ chối vì lỗi việt vị nhưng sau khi ban huấn luyện Việt Nam sử dụng quyền khiếu nại, trọng tài kiểm tra video và công nhận pha lập công hợp lệ.

Đó là một khoảnh khắc cho thấy U17 Việt Nam không chỉ có tinh thần chiến đấu mà còn rất quyết liệt trong việc bảo vệ quyền lợi của mình. Các cầu thủ và ban huấn luyện không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để tìm kiếm lợi thế.

Kịch tính tiếp tục xuất hiện ở phút 67, khi Ethan Dyer đánh đầu ghi bàn từ tình huống phạt góc, đưa New Zealand vượt lên dẫn 3-2. Thời gian còn lại không nhiều, trong khi đối thủ có ưu thế về thể chất và đang rất quyết tâm bảo vệ thành quả.

Ở hoàn cảnh ấy, không ít đội bóng có thể lựa chọn chấp nhận thất bại hoặc giảm nhịp độ để tránh một trận thua đậm hơn. Nhưng U17 Việt Nam thì không. Các học trò của HLV Cristiano Roland tiếp tục dâng cao đội hình, tìm kiếm cơ hội và chiến đấu đến những giây cuối cùng.

Phút 90+2, nỗ lực ấy được đền đáp. Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam đột phá trong vòng cấm rồi dứt điểm, thủ môn New Zealand cản phá nhưng Duy Khang kịp thời băng vào đánh đầu bồi, ấn định tỷ số 3-3.

Đó là bàn thắng mang đến cảm xúc đặc biệt. U17 Việt Nam đã ba lần bị đối thủ vượt lên dẫn trước và cả ba lần đều tìm được bàn gỡ. Không có sự đầu hàng, không có tâm lý buông xuôi dù thời gian thi đấu chính thức đã kết thúc. Đội bóng áo đỏ chiến đấu đến tận phút bù giờ để giành lại điểm số.

Thậm chí, sau bàn gỡ hòa, U17 Việt Nam vẫn phải trải qua những giây phút nghẹt thở khi cú sút của Joe McIntyre ở phút 90+3 đưa bóng dội cột dọc. Đó là lời cảnh báo rằng một điểm giành được không hề dễ dàng và đội bóng đã phải nỗ lực đến giới hạn để bảo vệ thành quả.

Trận hòa 3-3 vì thế mang ý nghĩa lớn hơn một điểm số đơn thuần. Đây là điểm số lịch sử của U17 Việt Nam tại sân chơi World Cup, đồng thời là phần thưởng xứng đáng cho tinh thần chiến đấu của một tập thể không chịu khuất phục trước bất lợi.

Chiếc áo rách của Nguyễn Anh Hào có thể được thay bằng một chiếc áo mới sau trận đấu. Nhưng hình ảnh ấy, cùng ba lần các cầu thủ Việt Nam đứng dậy sau những bàn thua để tiếp tục chiến đấu, sẽ còn đọng lại như biểu tượng cho quyết tâm của thế hệ cầu thủ trẻ này.

World Cup là sân khấu của những đội bóng hàng đầu, nơi sự khác biệt về thể hình, thể lực và trình độ có thể bộc lộ rất rõ. Nhưng U17 Việt Nam đã chứng minh rằng tinh thần, sự kiên trì và khát vọng chiến thắng cũng có thể tạo nên khác biệt.

Một điểm trước New Zealand chưa đảm bảo tấm vé đi tiếp, nhưng đó là thành quả mà thầy trò HLV Cristiano Roland có quyền tự hào. Quan trọng hơn, đội bóng đã cho thấy họ không dễ dàng chấp nhận thất bại. Và nếu tiếp tục mang tinh thần ấy vào trận đấu cuối cùng với Mali, U17 Việt Nam hoàn toàn có quyền hy vọng vào một kết thúc đẹp tại vòng bảng World Cup U17 2026.

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