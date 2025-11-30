Tài xế riêng tố huyền thoại bóng đá quan hệ với nhiều phụ nữ, con ngoài giá thú đòi... đào mộ để xét nghiệm ADN

Trong cuộc đời đầy hào quang nhưng cũng không ít thị phi của cố huyền thoại bóng đá Diego Maradona, lùm xùm về con ngoài giá thú luôn là chương dài khiến dư luận "đứng ngồi không yên". Và nổi bật nhất chính là câu chuyện của Santiago Lara - chàng trai trẻ từng khiến cả Argentina rúng động khi tuyên bố mình là con trai bí mật của huyền thoại.

8.000 phụ nữ chỉ riêng tại Italy? Lời tố gây sốc của tài xế Maradona

Sinh thời, Maradona nổi tiếng hào hoa và có đời sống tình cảm phức tạp. Theo lời kể gây sốc của tài xế riêng, huyền thoại Argentina từng… quan hệ với 8.000 phụ nữ trong quãng thời gian sống ở Italy. Con số này khiến cả truyền thông quốc tế lẫn người hâm mộ "há hốc mồm".

Và điều tất yếu: vô số đồn đoán về những đứa con bí mật xuất hiện theo thời gian.

Cố huyền thoại bóng đá Maradona và drama con ngoài giá thú gây sốc

Chàng trai 18 tuổi bật TV tuyên bố: "Tôi là con của Diego Maradona"

Sự việc trở nên căng hơn bao giờ hết khi Santiago Lara, lúc đó mới 18 tuổi, xuất hiện trên truyền hình quốc gia và tuyên bố mình là con ngoài giá thú của Maradona. Không dừng lại ở đó, Santiago còn yêu cầu luật sư xin lệnh đào mộ Maradona để xét nghiệm ADN - và yêu cầu này được nộp chỉ vài giờ sau khi huyền thoại được chôn cất vào năm 2020.

Hành động này gây tranh cãi dữ dội, thậm chí bị xem là "gây sốc không cần thiết", nhưng Santiago khẳng định anh chỉ muốn biết sự thật về danh tính của chính mình.

Santiago Lara - người có đôi lông mày đen giống ngôi sao người Argentina - đã yêu cầu đào xác Maradona lên để xét nghiệm ADN

Lời thú nhận trước khi qua đời của người mẹ

Mẹ của Santiago - Natalia Garat - qua đời năm 2006 vì ung thư. Trước đó, cô bị cáo buộc từng có mối quan hệ kéo dài 7 năm với Maradona.

Điều khiến câu chuyện càng bi thương chính là lời kể của Santiago: "Vài ngày trước khi mẹ tôi qua đời, khi phải tháo máy thở để nói, mẹ nói với một nhóm luật sư rằng tôi là con trai của Diego".

Từ đó, Santiago dành nhiều năm để theo đuổi việc xét nghiệm ADN, nhưng luôn gặp khó khăn từ phía các luật sư đại diện cho Maradona.

Không chỉ một Santiago: Maradona bị đồn có con ở Cuba, Argentina và nhiều nơi khác

Lùm xùm của Santiago chỉ là phần nổi của tảng băng: Maradona từng bị đồn có ba người con tại Cuba. Một phụ nữ Argentina tên Magali Gil cũng tuyên bố là con gái của ông. Ngoài ra còn nhiều người khác mất nhiều năm mới được huyền thoại thừa nhận.

Dù chưa được xét nghiệm ADN, nhưng ngoại hình của Santiago - từ đôi mắt đến cặp lông mày đậm - khiến nhiều người cho rằng anh giống Maradona thời trẻ một cách kỳ lạ.

Tính đến nay, Santiago vẫn tiếp tục đấu tranh cho quyền được biết sự thật. Drama xoay quanh những đứa con bí mật của Maradona cũng chưa bao giờ lắng xuống-– một chương đời đầy hỗn loạn, đúng chất huyền thoại bóng đá nổi tiếng với cuộc đời nhiều hơn cả một bộ phim.