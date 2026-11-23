Giữa cơn bão chỉ trích và tâm lý nặng nề sau thảm bại 0-4 trước Liverpool tại vòng 11 Ngoại hạng Anh, Man United vừa đón nhận một thông tin phần nào giúp giảm bớt áp lực. Theo quy định kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Anh (FA), trung vệ Leny Yoro sẽ chỉ phải nhận án treo giò đúng 1 trận thay vì 3 dù nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Tình huống bước ngoặt của trận derby nước Anh diễn ra ngay ở phút thứ 8. Từ một pha phán đoán sai điểm rơi bóng nảy của Matthijs de Ligt, Alexander Isak bứt tốc thoát xuống đối mặt khung thành. Trong thế không còn lựa chọn nào khác, Leny Yoro buộc phải phạm lỗi để ngăn cản chân sút người Thụy Điển ngay trước vạch 16m50.

Trọng tài Sam Barrott lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của cầu thủ người Pháp. Việc phải chơi thiếu người quá sớm đã khiến kế hoạch của tân huấn luyện viên Mauricio Pochettino phá sản hoàn toàn, dẫn tới 2 bàn thua chóng vánh ngay sau đó và khép lại ngày ra mắt ác mộng.

Không ít người hâm mộ lo ngại Leny Yoro sẽ bị treo giò 3 trận - mức phạt thường thấy đối với các tấm thẻ đỏ trực tiếp. Tuy nhiên, theo luật kỷ luật hiện hành của FA, án phạt treo giò 3 trận chỉ được áp dụng cho các trường hợp hành vi bạo lực hoặc phạm lỗi thô bạo gây nguy hiểm cho đối thủ, chẳng hạn như những pha đạp bóng bằng gầm giày hay vào bóng ác ý, đánh nguội...

Yoro trong pha bóng cản trở Isak đối mặt thủ môn

Trong trường hợp của Yoro, trọng tài xác định đây thuần túy là lỗi ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ rệt ở tư thế hậu vệ cuối cùng. Pha tác động của trung vệ 21 tuổi lên Alexander Isak mang tính chiến thuật, không chứa yếu tố triệt hạ hay đe dọa sự an toàn của đối phương. Do đó, chiếu theo khung hình phạt tiêu chuẩn dành cho lỗi này, FA chỉ cấm Yoro 1 trận tại giải quốc nội.

Án phạt nhẹ hơn dự kiến của Yoro là tin rất vui với Mauricio Pochettino trong bối cảnh MU đang chìm sâu ở vị trí thứ 19 Ngoại hạng Anh và đã thủng lưới tới 19 bàn sau 6 trận gần nhất.

Trận đấu duy nhất mà Yoro phải vắng mặt là cuộc tiếp đón Brentford tại Old Trafford vào ngày 28/11 tới - cũng là trận ra mắt sân nhà của HLV Pochettino. Nhiều khả năng trung vệ kỳ cựu Harry Maguire sẽ được tin dùng để lấp vào khoảng trống mà đàn em để lại, trước khi Yoro chính thức tái xuất ở màn chạm trán Newcastle vào ngày 2/12.

Do lệnh cấm chỉ có hiệu lực tại các giải đấu quốc nội Anh, Leny Yoro vẫn hoàn toàn đủ điều kiện ra sân cùng toàn đội trong chuyến làm khách tới Bồ Đào Nha gặp Sporting Lisbon tại Champions League vào giữa tuần này.