Tại sao phải đối xử đặc biệt với Ronaldo?

Tương lai Cristiano Ronaldo ở tuyển Bồ Đào Nha lung lay dữ dội sau bê bối tự ý bỏ đợt tập trung, kéo theo làn sóng chỉ trích từ các huyền thoại bóng đá nước nhà.

Mối quan hệ giữa Cristiano Ronaldo và Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) cùng HLV trưởng Jorge Jesus đang rơi vào tình trạng căng thẳng chưa từng có. Mọi lùm xùm bắt nguồn từ trận thắng Na Uy thuộc khuôn khổ Nations League, nơi tiền đạo 41 tuổi được HLV Jesus yêu cầu khởi động nhưng sau đó không được tung vào sân do đội nhà vượt lên dẫn trước 2-1 và cần bảo toàn tỷ số. Thất vọng với quyết định này, Ronaldo bỏ thẳng vào phòng thay đồ ngay sau tiếng còi mãn cuộc mà không cùng đồng đội ra vỗ tay cảm ơn khán giả.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm sau cuộc họp báo ngày 29/9, thời điểm HLV Jesus tái khẳng định toàn quyền quyết định về nhân sự và chiến thuật. Cho rằng nhà cầm quân 72 tuổi "thất hứa", Ronaldo đã tự ý rời đợt tập trung vào ngày 30/9 bất chấp sự níu kéo từ Ban huấn luyện và Chủ tịch FPF Pedro Proenca. Đến ngày 7/10, CR7 lên tiếng công khai lý do bỏ đội, đồng thời tiết lộ một văn bản gồm 8 điều mà anh muốn HLV Jesus đọc trong cuộc họp báo để xoa dịu dư luận - trong đó có yêu cầu HLV phải công khai thừa nhận sai lầm khi để một cầu thủ tầm cỡ như anh khởi động mà không sử dụng.

Hành động của ngôi sao đang khoác áo Al Nassr đã hứng chịu làn sóng phản ứng dữ dội từ giới chuyên môn. Phát biểu trên tờ A Bola, huyền thoại 82 tuổi António Simões - người từng cùng Bồ Đào Nha giành HCB World Cup 1966 tỏ ra vô cùng thất vọng trước thái độ của người đàn em. "Tại sao phải đối xử đặc biệt với Cristiano Ronaldo? Tôi từng là đồng đội của một vị vua mang tên Eusébio, chơi cùng thời với Pelé hay Maradona... Tôi chưa từng thấy điều gì như vậy ở một vị vua", ông Simões thẳng thắn chỉ trích.

Ronaldo bị huyền thoại Bồ Đào Nha chỉ trích (Ảnh: FBNV)

Đứng về phía HLV Jorge Jesus, cựu danh thủ khẳng định HLV có toàn quyền sử dụng nhân sự vì lợi ích chung của đội bóng. Ông cho rằng ở tuổi 41, Ronaldo cần học cách tiết chế cái tôi, chấp nhận thời lượng thi đấu ít hơn và gửi lời xin lỗi chân thành đến tập thể để có thể đưa ra lời chia tay trân trọng nhất với màu áo quốc gia.

Dù thiếu vắng sự phục vụ của thủ quân mang áo số 7, tuyển Bồ Đào Nha vẫn duy trì phong độ ấn tượng với 4 trận toàn thắng, chính thức giành vé sớm vào vòng tứ kết Nations League. Trong bối cảnh đội tuyển vẫn vận hành tốt mà không phụ thuộc vào CR7, khả năng trở lại của kỷ lục gia ghi 146 bàn thắng ở đợt tập trung tháng 11 tới hiện vẫn còn bỏ ngỏ.