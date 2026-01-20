Tại sao HLV Troussier tin U23 Việt Nam sẽ "dễ thở" ở trận bán kết?

Sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước U23 UAE tại tứ kết, U23 Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử khi đối đầu với U23 Trung Quốc ở vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất. Nhận định về cuộc đối đầu này, HLV Philippe Troussier cho rằng thử thách sắp tới sẽ có phần “dễ thở” hơn về mặt lối chơi so với trận đấu trước đó.

Theo chiến lược gia người Pháp, điểm yếu lớn nhất mà U23 Việt Nam bộc lộ ở tứ kết là khả năng chống bóng bổng trước các đối thủ có thể hình vượt trội như UAE. Tuy nhiên, U23 Trung Quốc lại không sở hữu phong cách chơi bóng dựa quá nhiều vào sức mạnh cơ bắp hay những tình huống không chiến áp đặt.

“Trung Quốc không phải mẫu đội bóng thiên về sức mạnh tuyệt đối như UAE hay Uzbekistan. Điều này giúp Việt Nam có nhiều 'đất diễn' hơn cho lối chơi kiểm soát và phối hợp ngắn,” ông Troussier phân tích.

HLV Troussier đặt niềm tin ở U23 Việt Nam (Ảnh: VFF)

HLV Troussier chỉ ra sự tương phản rõ rệt trong tư duy chơi bóng của hai đội ở thời điểm hiện tại: U23 Việt Nam vận hành dựa trên sự cơ động của tuyến giữa, ưu tiên giữ nhịp và tìm khoảng trống bằng các pha ban bật nhanh. Trong đó, tiền đạo Đình Bắc được xem là hạt nhân trong các phương án tấn công. Trong khi U23 Trung Quốc chơi thực dụng, sẵn sàng nhường thế trận và đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống phản công hoặc dàn xếp đá phạt cố định.

Dù đánh giá Việt Nam cao hơn, vị HLV này cũng đưa ra góc nhìn khách quan khi cho rằng phía Trung Quốc cũng đang cảm thấy tự tin. Việc thắng được “gã khổng lồ” như Uzbekistan giúp tâm lý các cầu thủ Trung Quốc thoải mái hơn.

Theo ông Troussier, trận bán kết sẽ là một “ván cờ” chiến thuật cân não. Với việc U23 Việt Nam đang được ví như "Barcelona của châu Á" nhờ khả năng kiểm soát bóng ấn tượng, khả năng điều chỉnh nhân sự và đọc tình huống của HLV Kim Sang Sik sẽ là yếu tố then chốt để xuyên phá hàng phòng ngự kỷ luật của đối phương.

Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc sẽ diễn ra vào lúc 22h30 ngày 20/1.