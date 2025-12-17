Tái ngộ Việt Nam ở Chung kết, Philippines sẽ ôm "trái đắng" vì trận chiến nghẹt thở trước Thái Lan?

Lúc 19h30 hôm nay, 17/12, nữ Việt Nam tái ngộ nữ Philippines ở Chung kết SEA Games 33. Trước đó tại bảng B, đôi bên cũng đã đụng độ nhau. Phần lớn thời gian, nữ Việt Nam kiểm soát bóng tấn công trong khi Philippines chơi phòng ngự phản công. Chung cuộc, nữ Philippines thắng 1-0 nhờ pha ghi bàn ở phút 90+4.

Dù vậy, BLV Tuấn Anh tin rằng khi tái ngộ Philippines, nữ Việt Nam hoàn toàn có thể phục hận và lên ngôi vô địch. Tuy nhiên để làm được như vậy, BLV Tuấn Anh – trên sóng VTV, cho rằng nữ Việt Nam cần khắc phục một số vấn đề:

“Tôi nghĩ rằng bài học rút ra từ trận đấu ta thắng nữ Indonesia tại Bán kết đến từ chính những tình huống tấn công của chúng ta. Đó là việc kiểm soát bóng cần được triển khai bình tĩnh hơn, tự tin cầm bóng để xâm nhập vòng cấm.

Như huấn luyện viên Mai Đức Trung chỉ đạo, chúng ta cần phát huy tốt những tình huống chọc khe để khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương. Gặp những đội bóng cao to mà sử dụng nhiều bóng dài, bóng bổng thì sẽ rất bất lợi. Chúng ta không có lợi thế về thể hình.

Nhưng dù gặp Thái Lan hay Philippines, với những gì đã thể hiện đến lúc này, tôi tin rằng đội tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn tự tin bảo vệ thành công tấm huy chương vàng môn bóng đá nữ”.

Nữ Việt Nam tái ngộ nữ Philippines tại Chung kết SEA Games 33.

Về đối thủ Philippines, BLV Hữu Trưởng nhận xét: “Họ thi đấu rất lì lợm, bản lĩnh và có cả may mắn. Hiệp hai trước Thái Lan (Bán kết), Philippines chơi không tốt, bế tắc về thế trận lẫn tâm lý. Nhưng loạt luân lưu thì bản lĩnh của họ được thể hiện rất rõ. Những cú sút penalty rất chắc chắn, trong khi Thái Lan trải qua một trận thua cực kỳ cay đắng, rất khó nuốt trôi”.

Philippines có ưu thế so với nữ Việt Nam là thể hình, sức mạnh và thể lực. Nhưng điều đó phần nào giảm sút khi họ đá Bán kết sau ta vài tiếng, lại kịch chiến hơn 120 phút với nữ Thái Lan. Còn nữ Việt Nam lại nhàn nhã thắng Indonesia 5-0.

BLV Hữu Trưởng nhận định: “Việt Nam có lợi thế nghỉ ngơi sớm hơn và được quan sát đối thủ. Thái Lan đã khai thác tốt điểm yếu hàng trung vệ cao to của Philippines bằng những pha phối hợp trung lộ. Chúng ta cần hạn chế bóng dài, chơi nhanh, phối hợp nhỏ, tận dụng những cầu thủ khéo như Hải Yến, Huỳnh Như để khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương”.

Nữ Việt Nam sẽ phục hận để có lần thứ 5 liên tiếp vô địch SEA Games?

Cũng trên sóng VTV, thủ môn Văn Hoàng nêu quan điểm: “Ngày nay, thống kê rất quan trọng. Các huấn luyện viên đều chuẩn bị kỹ cho loạt luân lưu. Ở Bán kết, Philippines đã sút rất tốt, trong khi Thái Lan tự sút hỏng. Chiến thắng này có may mắn, nhưng Philippines xứng đáng vào Chung kết. Người vui nhất có lẽ là đội tuyển nữ Việt Nam, bởi đối thủ đã phải tiêu hao rất nhiều thể lực sau 120 phút và loạt penalty”.

Thể lực vốn là một yếu tố quan trọng mà nữ Philippines có thể dựa vào để chống lại nữ Việt Nam. Bây giờ, khi điều đó phần nào bị sút giảm, liệu họ sẽ thể hiện ra sao khi tái ngộ chúng ta? Hãy cùng chờ xem những điều gì sẽ xảy ra tối nay và ủng hộ thầy trò HLV Mai Đức Chung giành tấm HCV SEA Games lần thứ 5 liên tiếp – một kỷ lục vô tiền khoáng hậu (hiện thành tích 4 lần vô địch liên tiếp của đội cũng đã là độc nhất vô nhị, chỉ có Thái Lan bám sát với 3 lần vô địch liên tiếp).