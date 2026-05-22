Tái ngộ đối thủ nhiều duyên nợ, Việt Nam mơ tái lập kỳ tích World Cup

Lễ bốc thăm FIFA U17 World Cup 2026 đã mang tới cho U17 Việt Nam một bảng đấu đầy thử thách với sự góp mặt của U17 Mali, U17 Bỉ và U17 New Zealand. Trong đó, đại diện đến từ châu Đại Dương là cái tên đem lại nhiều cảm xúc đặc biệt cho người hâm mộ Việt Nam, bởi New Zealand từng chứng kiến một trong những khoảnh khắc lịch sử nhất của bóng đá trẻ Việt Nam ở đấu trường World Cup.

Gần một thập kỷ trước, tại FIFA U20 World Cup 2017 ở Hàn Quốc, U20 Việt Nam lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi lớn nhất dành cho cấp độ trẻ. Khi ấy, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với các đối thủ trong bảng gồm U20 Pháp, U20 Honduras và U20 New Zealand. Tuy nhiên, đội bóng trẻ Việt Nam đã bước vào giải với tinh thần không biết sợ hãi.

Ở trận ra quân gặp U20 New Zealand, những cái tên như Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu hay Hà Đức Chinh đã chơi một trận đấu đầy quả cảm trước đối thủ vượt trội về thể hình và thể lực. Hàng thủ dưới sự chỉ huy của thủ môn Bùi Tiến Dũng đã đứng vững suốt 90 phút để giữ lại trận hòa 0-0 quý giá.

Kết quả ấy không chỉ giúp U20 Việt Nam giành điểm đầu tiên trong lịch sử tại một kỳ World Cup trẻ, mà còn biến bóng đá Việt Nam trở thành đại diện Đông Nam Á đầu tiên (không tính Australia) có điểm tại FIFA U20 World Cup. Đó là cột mốc tạo nên tiếng vang lớn với bóng đá khu vực và mở ra niềm tin rằng các đội tuyển trẻ Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh ở sân chơi thế giới.

Ký ức cũ tiếp thêm niềm tin cho thầy trò Cristiano Roland

Giờ đây, lịch sử lại mang Việt Nam và New Zealand gặp nhau ở một kỳ World Cup khác. Dù là cấp độ U17, cuộc đối đầu sắp tới vẫn mang nhiều ý nghĩa đặc biệt với bóng đá Việt Nam.

U17 New Zealand rõ ràng không phải đối thủ dễ chơi. Đại diện châu Đại Dương luôn nổi tiếng với nền tảng thể lực sung mãn, lối đá tốc độ và kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn nhờ thường xuyên góp mặt ở các giải trẻ thế giới. Trong nhiều năm qua, New Zealand gần như thống trị bóng đá trẻ khu vực OFC.

Tuy nhiên, U17 Việt Nam cũng có lý do để tự tin. Tấm vé dự U17 World Cup 2026 là thành quả cho quá trình đầu tư bài bản của bóng đá trẻ Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, đội bóng đang cho thấy tinh thần thi đấu kỷ luật, khả năng tổ chức tốt cùng sự lì lợm đáng chú ý.

Bảng G được đánh giá dễ thở nhưng thực tế vẫn rất khó cho U17 Việt Nam.

Quan trọng hơn, ký ức về trận hòa lịch sử năm 2017 vẫn là nguồn cảm hứng lớn với thế hệ cầu thủ trẻ hôm nay. Họ hiểu rằng Việt Nam từng khiến New Zealand gặp vô vàn khó khăn ở sân chơi World Cup, và điều đó hoàn toàn có thể lặp lại.

Dĩ nhiên, bảng đấu của U17 Việt Nam tại Qatar được đánh giá là không hề dễ dàng. U17 Mali là đại diện giàu sức mạnh của châu Phi, còn U17 Bỉ sở hữu nền đào tạo trẻ hàng đầu châu Âu. Nhưng chính vì thế, cuộc chạm trán với New Zealand nhiều khả năng sẽ mang ý nghĩa then chốt trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Nếu tái hiện được tinh thần chiến đấu như các đàn anh năm 2017, U17 Việt Nam hoàn toàn có quyền mơ về thêm một cột mốc lịch sử nữa ở sân chơi thế giới. Và biết đâu, New Zealand sẽ tiếp tục trở thành đối thủ để bóng đá Việt Nam viết nên những ký ức đáng nhớ tại World Cup.