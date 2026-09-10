Tài năng trẻ gốc Việt chính thức gia nhập Everton

Tiền vệ 17 tuổi Arthur Barratt, cầu thủ có bà ngoại là người Việt Nam, vừa ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Everton sau hơn 8 năm được đào tạo tại Chelsea.

Tiền vệ Việt kiều Arthur Barratt vừa bước sang một cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp khi ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Everton. Theo thông báo từ đội bóng nước Anh, cầu thủ sinh năm 2009 sẽ thi đấu cho U18 Everton ở mùa giải 2026/27.

Barratt sinh ra tại Vương quốc Anh và có bà ngoại là người Việt Nam. Anh gia nhập học viện Chelsea khi mới 7 tuổi, sau đó trải qua hơn 8 năm tập luyện và thi đấu trong hệ thống đào tạo trẻ của đội bóng thành London.

Trong quá trình trưởng thành tại Chelsea, Barratt được đánh giá cao bởi tư duy chơi bóng cùng khả năng đảm nhiệm nhiều vai trò ở tuyến giữa. Cầu thủ 17 tuổi có thể chơi tiền vệ trung tâm, tiền vệ phòng ngự và cũng có khả năng dâng cao hỗ trợ mặt trận tấn công.

Everton công bố hợp đồng với tài năng gốc Việt - Arthur Barratt.

Sự đa năng giúp Barratt tạo được dấu ấn trong các đội trẻ Chelsea. Tuy nhiên, ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2026, anh quyết định khép lại quãng thời gian gắn bó với đội bóng thành London để tìm kiếm cơ hội mới tại Everton.

Ngay trong những trận đầu tiên khoác áo U18 Everton, Barratt đã cho thấy khả năng thích nghi khá nhanh. Sau 2 lần ra sân ở mùa giải 2026/27, tiền vệ gốc Việt đã có 2 pha kiến tạo.

Chia sẻ sau khi ký hợp đồng, Barratt bày tỏ niềm vui khi chính thức bước vào một chương mới trong sự nghiệp.

“Đây là một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt. Tôi đã mong chờ điều này từ lâu và tôi rất hạnh phúc”, Barratt chia sẻ.

Cầu thủ 17 tuổi cũng cho biết anh đã dành phần lớn mùa Hè để tập luyện, duy trì thể trạng và chuẩn bị cho việc chuyển sang môi trường mới.

Barratt nhanh chóng hòa nhập với U18 Everton và dành những lời tích cực cho đội bóng mới. Tiền vệ trẻ cho biết anh cảm thấy thoải mái khi làm việc cùng các đồng đội và tin rằng Everton đang đi đúng hướng.

Việc ký hợp đồng chuyên nghiệp với Everton đánh dấu bước tiến quan trọng đối với Barratt. Với nền tảng được đào tạo nhiều năm tại Chelsea, khả năng chơi đa năng và khởi đầu tích cực ở đội U18 Everton, cầu thủ có gốc Việt được kỳ vọng tiếp tục phát triển trong những năm tới.