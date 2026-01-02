Tai nạn thảm khốc khiến 'quyền vương' suýt chết: Người thứ 2 sống sót bị truy tố

Theo Daily Mail, ngoài Anthony Joshua, trên chiếc xe gặp tai nạn hôm 31/12 vẫn còn một người khác thoát chết. Đó là người cầm lái Kayode Adeniyi, 47 tuổi – thành viên lâu năm trong đội ngũ hậu cần của Joshua mỗi khi anh trở về Nigeria.

Adeniyi xuất viện tối 31/12, sau khi điều trị chấn thương nhẹ. Người này ngay lập tức được đưa tới đồn cảnh sát để thẩm vấn trong nhiều giờ. Tại đây, Adeniyi cung cấp lời khai chính thức về diễn biến dẫn tới vụ tai nạn hôm thứ Hai.

Nguồn tin từ cảnh sát cho biết: “Chúng tôi dự kiến sẽ có quyết định truy tố trong 48 giờ tới, nhưng kỳ nghỉ lễ có thể khiến tiến trình bị chậm lại. Nếu vụ việc được xử lý nhanh, tài xế có thể phải ra tòa vào thứ Sáu với tội danh lái xe ẩu”.

Chiếc xe chở Anthony Joshua nát vụn một phần.

Chiếc xe hiệu Lexus do Adeniyi điều khiển được cho là vượt quá giới hạn tốc độ 65 dặm/giờ (khoảng 105 km/h) trên cao tốc Lagos–Ibadan, rồi mất kiểm soát khi vượt xe khác và bị nổ lốp.

Trên xe khi đó có Anthony Joshua, 36 tuổi, cùng hai thành viên trong đội ngũ thể lực và huấn luyện là Sina Ghami và Kevin Latif Ayodele. Chiếc Lexus sau đó va chạm với một xe tải chở đậu nành đỗ sai quy định ở làn dừng khẩn cấp.

Joshua ngồi phía sau ghế tài xế và chỉ bị chấn thương nhẹ. Lực lượng cấp cứu địa phương mô tả việc anh sống sót là “phép màu”.

Tài xế của chiếc xe tải đỗ sai quy định mất liên lạc, và cảnh sát đang tiến hành truy tìm. Chiến dịch truy bắt vẫn đang diễn ra.

Anthony Joshua là ai?

Anthony Joshua sinh ra tại Anh trong một gia đình có gốc gác Nigeria, từng theo học tại Nigeria trước khi trở về Anh năm 12 tuổi. Anh là cựu vô địch quyền anh hạng nặng thế giới hai lần và được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu của làng boxing đương đại.

Anthony Joshua được xem là một trong những võ sĩ hạng nặng xuất sắc nhất thế giới. Trong sự nghiệp chuyên nghiệp, Joshua đã từng giữ các đai vô địch thế giới WBA, IBF và WBO, khẳng định bản lĩnh của mình trên đỉnh cao hạng nặng.

Anthony Joshua bước ra khỏi xe với vài vết trầy xước.

Những chiến thắng quan trọng như việc đánh bại Wladimir Klitschko - huyền thoại quyền Anh hạng nặng từng thống trị hơn 10 năm - tại Wembley đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lịch sử boxing hiện đại, biến Joshua trở thành tên tuổi lớn thu hút lượng người xem khổng lồ trên toàn cầu.

Anh là võ sĩ người Anh thứ hai vừa giành Huy chương vàng Olympic, vừa đăng quang vô địch thế giới ở hệ thống quyền anh chuyên nghiệp.

Trên bình diện quốc tế, Joshua cũng là võ sĩ thứ hai trong lịch sử, chỉ sau huyền thoại Joe Frazier, giành đai vô địch thế giới hạng nặng khi vẫn đang giữ danh hiệu đương kim vô địch Olympic hạng siêu nặng, một thành tích hiếm hoi phản ánh đẳng cấp đặc biệt của anh.

Danh tính 2 nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc

Theo báo The Sun, hai nạn nhân tử vong được xác định là Sina Ghami và Abdul Latif “Latz” Ayodele - những người bạn thân thiết và là mắt xích không thể thiếu trong đội ngũ của Anthony Joshua.

Sina Ghami là huấn luyện viên thể lực gắn bó với Joshua đã hơn một thập kỷ. Ông được giới thể thao đánh giá cao nhờ khả năng ứng dụng y học thể thao để quản lý hiệu suất thi đấu cho vận động viên. Ghami từng phụ trách công tác chuẩn bị thể lực cho Joshua trong nhiều trận đấu mang tính bước ngoặt, bao gồm chiến thắng lịch sử trước Wladimir Klitschko tại Wembley năm 2017 và trận thắng gần đây trước Jake Paul.

Nạn nhân còn lại là Abdul Latif Ayodele - huấn luyện viên cá nhân và bạn lâu năm của Joshua từ trước khi anh trở thành siêu sao quyền Anh toàn cầu. Bài đăng đầu tiên trên Instagram của Ayodele chính là hình ảnh Anthony Joshua năm 2015. Đó là thời điểm võ sĩ này hạ cú knock-out huyền thoại Charles Martin để giành danh hiệu vô địch thế giới hạng nặng đầu tiên.

Anh từng làm việc với nhiều nhân vật nổi tiếng trong làng thể thao như David Beckham, Cristiano Ronaldo và Zlatan Ibrahimovic, đồng thời được xem là chỗ dựa tinh thần quan trọng của Joshua ngoài sàn đấu. Chỉ vài giờ trước thảm kịch, Joshua còn đăng tải video họ chơi bóng bàn cùng nhau. Không ai ngờ đó lại là những khoảnh khắc cuối cùng.