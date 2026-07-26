Tài Lộc tái xuất sân tập, HLV Kim Sang-sik đón thêm tín hiệu tích cực từ tuyển Việt Nam

Nguyễn Tài Lộc đã trở lại tập luyện bình thường cùng đội tuyển Việt Nam sau khi bình phục chấn thương nhẹ, mang đến thêm lựa chọn cho HLV Kim Sang-sik trước trận gặp Singapore.

Highlights Timor Leste 0-7 Việt Nam (Bảng A, AFF Cup 2026)

Sau chiến thắng đậm 7-0 trước Timor Leste ở trận ra quân AFF Cup 2026, đội tuyển Việt Nam tiếp tục đón nhận tin vui về lực lượng khi tiền vệ nhập tịch Nguyễn Tài Lộc đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội trong buổi tập sáng 26/7 tại Hà Nội.

Đây được xem là tín hiệu rất tích cực dành cho HLV Kim Sang-sik trong bối cảnh đội tuyển đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng trước màn tiếp đón Singapore trên sân nhà vào ngày 31/7.

Tài Lộc bình phục, tuyển Việt Nam thêm phương án nhân sự

Do vừa trải qua trận đấu tại Thái Lan và phải di chuyển về nước ngay sau đó, ban huấn luyện chủ trương giảm tải cho các cầu thủ nhằm đảm bảo nền tảng thể lực. Đội tuyển được chia thành hai nhóm với giáo án khác nhau.

Nhóm các cầu thủ đá chính trong chiến thắng trước Timor Leste chủ yếu thực hiện các bài tập hồi phục dưới sự hướng dẫn của ban huấn luyện cùng đội ngũ y tế. Những bài tập nhẹ giúp các cầu thủ nhanh chóng giải tỏa trạng thái mệt mỏi sau quãng thời gian thi đấu và di chuyển liên tục.

Trong khi đó, nhóm còn lại được tăng cường các bài tập chiến thuật và vận động với cường độ cao hơn nhằm duy trì cảm giác thi đấu, đồng thời sẵn sàng cạnh tranh vị trí trong đội hình xuất phát ở những trận đấu tới.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của buổi tập là sự xuất hiện trở lại của Nguyễn Tài Lộc. Tiền vệ này đã có thể tập luyện bình thường cùng toàn đội sau khi hồi phục chấn thương căng cơ bắp chân.

Ở trận gặp Timor Leste, HLV Kim Sang-sik quyết định không đăng ký Tài Lộc để tránh rủi ro khiến chấn thương trở nên nghiêm trọng hơn. Với việc Việt Nam được đánh giá vượt trội đối thủ, ban huấn luyện lựa chọn phương án an toàn để giúp cầu thủ nhập tịch có thêm thời gian hồi phục hoàn toàn.

Việc Tài Lộc trở lại đúng thời điểm mang đến thêm phương án nhân sự cho đội tuyển Việt Nam. Dù chưa chắc sẽ đá chính trước Singapore, nhưng sự hiện diện của anh giúp HLV Kim Sang-sik có thêm lựa chọn cả về chuyên môn lẫn chiều sâu đội hình trong bối cảnh lịch thi đấu AFF Cup diễn ra khá dày.

Bên cạnh trường hợp của Tài Lộc, đội tuyển Việt Nam vẫn đang chờ thêm tin vui từ thủ môn Đặng Văn Lâm. Người gác đền kỳ cựu cũng không góp mặt ở trận đấu với Timor Leste vì chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất sau chấn thương.

Quãng nghỉ quý giá trước cuộc đại chiến với Singapore

Khoảng thời gian đội tuyển được nghỉ ở lượt trận tiếp theo của bảng A sẽ giúp Văn Lâm có thêm cơ hội hoàn tất quá trình hồi phục. Nếu kịp trở lại trước cuộc đối đầu Singapore, HLV Kim Sang-sik sẽ có đầy đủ hơn những lựa chọn cho đội hình mạnh nhất.

Sau lượt trận đầu tiên, tuyển Việt Nam đang có lợi thế lớn khi dẫn đầu bảng A nhờ chiến thắng 7-0 trước Timor Leste. Màn trình diễn bùng nổ của hàng công, đặc biệt là cú hat-trick của Đình Bắc, đã giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tạo ra lợi thế đáng kể về hiệu số bàn thắng bại.

Trong khi đó, Singapore cũng có khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 2-1 trước Campuchia. Điều này khiến màn đối đầu giữa hai đội vào ngày 31/7 được đánh giá sẽ mang ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng cũng như tấm vé vào bán kết.

Việc được nghỉ ở lượt trận ngày 27/7 cũng là lợi thế không nhỏ dành cho đội tuyển Việt Nam. Quãng nghỉ kéo dài gần một tuần giúp các cầu thủ có thêm thời gian hồi phục thể lực, điều chỉnh chiến thuật và giải quyết những vấn đề về nhân sự sau trận ra quân.

HLV Kim Sang-sik cũng sẽ có điều kiện đánh giá phong độ của từng cầu thủ trên sân tập để đưa ra những điều chỉnh phù hợp. Nếu Tài Lộc và Văn Lâm đều đạt thể trạng tốt nhất, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu với Singapore bằng lực lượng gần như mạnh nhất.

Với tinh thần hưng phấn sau chiến thắng đậm trước Timor Leste cùng những tín hiệu tích cực về tình hình lực lượng, đội tuyển Việt Nam đang có sự chuẩn bị thuận lợi cho thử thách tiếp theo. Mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang-sik không chỉ là giành trọn 3 điểm trước Singapore mà còn tiếp tục duy trì lợi thế trong cuộc đua giành quyền vào bán kết AFF Cup 2026.