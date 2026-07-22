Tài Lộc báo động chấn thương, Đặng Văn Lâm vắng mặt trên sân tập tuyển Việt Nam

Tuyển Việt Nam đón tin không vui trước trận ra quân ASEAN Cup 2026 khi Tài Lộc phải tập riêng, còn Đặng Văn Lâm bất ngờ vắng mặt trong buổi tập tại Chonburi.

Tuyển Việt Nam xuất hiện những nỗi lo về lực lượng

Chiều 22/7, tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi tập tại Chonburi (Thái Lan) nhằm hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước màn so tài với Timor Leste ở trận mở màn bảng A ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, thay vì những tín hiệu tích cực về chuyên môn, buổi tập lại mang đến không ít nỗi lo về tình hình nhân sự.

Điểm đáng chú ý nhất là sự vắng mặt của thủ môn Đặng Văn Lâm. Người gác đền giàu kinh nghiệm không xuất hiện trên sân cùng hai đồng nghiệp Patrik Lê Giang và Trung Kiên như ở buổi tập trước đó. Hiện ban huấn luyện cũng chưa đưa ra thông tin chính thức về lý do Văn Lâm không tham gia tập luyện.

Việc thủ thành thuộc biên chế CLB Ninh Bình bất ngờ vắng mặt khiến nhiều người hâm mộ không khỏi lo lắng. Trong bối cảnh ASEAN Cup là giải đấu quan trọng nhất của tuyển Việt Nam trong năm 2026, bất kỳ biến động nào về lực lượng cũng có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của HLV Kim Sang-sik.

Dẫu vậy, nếu Văn Lâm chỉ gặp vấn đề nhỏ và cần nghỉ ngơi để hồi phục, tuyển Việt Nam vẫn còn thời gian trước trận đấu với Timor Leste. Ban huấn luyện chắc chắn sẽ theo dõi sát tình trạng của thủ môn sinh năm 1993 trong những buổi tập tiếp theo.

Tài Lộc phải tập riêng cùng bác sĩ

Bên cạnh trường hợp của Đặng Văn Lâm, tuyển Việt Nam còn ghi nhận thêm một ca chấn thương đáng chú ý khác. Cầu thủ nhập tịch Nguyễn Tài Lộc không thể tập cùng toàn đội mà phải thực hiện giáo án riêng dưới sự hướng dẫn của bác sĩ đội tuyển. Theo ghi nhận tại sân tập, hậu vệ này có dấu hiệu bị căng cơ sau buổi tập đầu tiên tại Thái Lan và đang được theo dõi rất kỹ.

Dù chưa có kết luận cuối cùng về mức độ nghiêm trọng, việc phải tách khỏi giáo án chung cho thấy Tài Lộc chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất. Điều này khiến khả năng ra sân của anh ở trận gặp Timor Leste vẫn còn bỏ ngỏ.

Đây là tổn thất đáng cân nhắc đối với HLV Kim Sang-sik. Tài Lộc là một trong những gương mặt được kỳ vọng sẽ tăng thêm chiều sâu cho ĐT Việt Nam nhờ nền tảng thể hình, thể lực cũng như khả năng tranh chấp. Nếu không thể kịp bình phục, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ buộc phải có những phương án thay thế.

Trong bối cảnh lịch thi đấu ASEAN Cup khá dày, việc đảm bảo thể trạng cho các cầu thủ ngay từ vòng bảng cũng là yếu tố được ban huấn luyện đặt lên hàng đầu.

HLV Kim Sang-sik vẫn còn nhiều phương án

Trước khi sang Thái Lan tham dự ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam đã có màn chạy đà thuận lợi bằng chiến thắng 4-0 trước Myanmar trong trận giao hữu tại Thái Nguyên.

Ở trận đấu đó, Patrik Lê Giang là người được HLV Kim Sang-sik trao suất bắt chính và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trung Kiên cũng là phương án dự phòng đáng tin cậy, giúp vị trí thủ môn của tuyển Việt Nam vẫn có chiều sâu nếu Đặng Văn Lâm chưa thể trở lại ngay.

Trong khi đó, hàng phòng ngự cũng sở hữu nhiều lựa chọn khác nhau. Tuy nhiên, sự vắng mặt của Tài Lộc nếu kéo dài sẽ khiến ban huấn luyện phải điều chỉnh kế hoạch sử dụng nhân sự, đặc biệt ở những trận đấu đòi hỏi khả năng xoay tua lực lượng.

HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng sẽ không mạo hiểm với những cầu thủ chưa đạt thể trạng tốt nhất. ASEAN Cup là giải đấu kéo dài với mật độ thi đấu liên tục, vì vậy việc bảo toàn lực lượng cho chặng đường dài quan trọng không kém kết quả ở từng trận đấu.

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Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ còn thêm các buổi tập tại Chonburi để hoàn thiện chiến thuật cũng như đánh giá tình hình hồi phục của các cầu thủ gặp vấn đề về sức khỏe. Ban huấn luyện hy vọng cả Đặng Văn Lâm lẫn Tài Lộc đều có thể sớm trở lại nhằm giúp đội hình có được lực lượng mạnh nhất.

Tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận ra quân ASEAN Cup 2026 gặp Timor Leste lúc 20h30 ngày 24/7. Với mục tiêu khởi đầu thuận lợi trên hành trình chinh phục chức vô địch, thầy trò HLV Kim Sang-sik rất cần một đội hình có đầy đủ những nhân tố quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh các đối thủ đều đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu năm nay.