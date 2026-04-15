Taekwondo Việt Nam chưa thể chạm đến thành công ở giải trẻ thế giới 2026

Trong kết quả mới nhất, đội tuyển taekwondo trẻ Việt Nam đã có võ sĩ Bùi Ngọc Anh thi đấu hạng cân 42kg nữ và Nguyễn Đức Trung tranh tài hạng cân 45kg nam. Tuy nhiên, cả 2 tuyển thủ đã bị loại do thua trận.

Tại ngày 15-4 theo giờ địa phương, chúng ta tiếp tục có võ sĩ Ma Ngọc Diệp tham dự hạng cân 68kg nữ và Hoàng Thị Thu Huyền thi đấu hạng cân 44kg nữ.

Taekwondo Việt Nam vẫn đang tập trung cho đào tạo, huấn luyện chuyên môn tuyến trẻ quốc gia. Tuy nhiên, trên đấu trường quốc tế, võ sĩ trẻ Việt Nam chưa đạt được những kết quả cao. Năm ngoái tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025, võ sĩ taekwondo trẻ Việt Nam đã giành được 1 HCB (Hoàng Thị Thu Huyền) và 2 HCĐ (Bùi Mai Phương, Trần Hồ Nhân Văn).

Võ sĩ Hoàng Thị Thu Huyền được kỳ vọng sẽ có kết quả tốt tại hạng cân 44kg nữ ở Uzbekistan lần này. Tại giải vô địch trẻ thế giới 2026, hạng cân 44kg nữ có 45 võ sĩ đăng ký góp mặt.

Chương trình tranh tài giải vô địch trẻ thế giới 2026 sẽ diễn ra đến ngày 17-4. Giải đấu là một trong những cuộc tranh tài vòng loại chọn suất tham dự Olympic trẻ 2026 sẽ tổ chức tại Senegal vào tháng 10 năm nay. Tại kỳ Olympic trẻ 2018 ở Argentina, thể thao Việt Nam từng có võ sĩ Hồ Thị Kim Ngân giành được suất tranh tài ở môn taekwondo.