Tác động của Palmer không đủ giúp Chelsea chiếm ngôi đầu

Chelsea bỏ lỡ cơ hội trở lại ngôi đầu bảng khi hòa 2-2 tại Brentford.

Cole Palmer chỉ cần năm phút để tạo dấu ấn trong lần trở lại đội hình Chelsea sau khi vắng mặt trong hai trận đấu gần nhất, cũng như vòng loại World Cup của đội tuyển Anh, do chấn thương háng. Cầu thủ kiến tạo này vào sân thay người ở phút 56 và ghi bàn gỡ hòa cho Chelsea ở phút 61 bằng một cú dứt điểm nhẹ nhàng vào góc dưới khung thành. Trước đó, bàn thắng của Kevin Schade ở phút 35 đã giúp đội chủ nhà vượt lên.

Thủ thành Brentford, Kelleher sau đó tạo ra một pha cản phá ấn tượng để từ chối bàn thắng thứ hai của Palmer. Áp lực của Chelsea gia tăng, và ở phút 85, nỗ lực đó đã được đền đáp khi Moises Caicedo tung cú sút từ rìa vòng cấm địa, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách. Nhưng cầu thủ vào sân thay người Fabio Carvalho vẫn kịp dứt điểm từ đường ném biên dài, ghi bàn ở phút 90+3 để mang về cho Brentford một điểm.

“Sau khi ghi bàn thắng thứ hai, chúng tôi phải kiểm soát bóng tốt hơn. Vào thời điểm đó, chúng tôi lẽ ra cần phải chuyền bóng, cần phải giảm tốc độ”, HLV Enzo Maresca của Chelsea đánh giá, trước khi nói về việc Cole Palmer phải ngồi dự bị. “Cole không đủ thể lực để thi đấu ngay từ đầu. Đó là quyết định từ đội ngũ y tế, có sự tham vấn từ cầu thủ. Khi chúng tôi đưa ra quyết định với một cầu thủ bị chấn thương, đó là từ tất cả chúng tôi. Khi cậu ấy khỏe mạnh, chúng tôi rất vui”.

Tottenham vươn lên nhì bảng khi giành chiến thắng 3-0 tại West Ham.

Với kết quả này, Chelsea dù vẫn bất bại sau 4 trận nhưng 8 điểm có được khiến họ tụt xuống vị trí thứ 5. Trong một trận derby London khác, Tottenham đã tận dụng tốt cơ hội từ thẻ đỏ của Tomas Soucek trong hiệp hai để giành chiến thắng 3-0 trước West Ham, và cùng Arsenal có 9 điểm, ngang bằng với Bournemouth - đội bóng có cầu thủ chạy cánh Antoine Semenyo đang có phong độ cao đã thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định chiến thắng 2-1 trước Brighton. Đương kim vô địch Liverpool cũng có 9 điểm, và sẽ tiếp đón Burnley trên sân khách vào Chủ nhật, trong trận đấu chưa đấu.

Tottenham đã dẫn trước 1-0 nhờ cú đánh đầu của Pape Sarr từ một quả phạt góc, nhưng phút 54, Soucek lại lao vào tranh chấp với Joao Palhinha và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Chủ nhà West Ham từ đó không thể kiểm soát được Spurs. Lucas Bergvall đánh đầu tung lưới đối phương ở phút 57, và Micky van de Ven ghi bàn thắng thứ ba ở phút 64. Được bổ nhiệm vào giai đoạn nghỉ giữa mùa giải, HLV Thomas Frank của Tottenham đã có khởi đầu tốt đẹp với ba chiến thắng sau bốn trận - bao gồm một trận thắng 2-0 tại Man.City.

Tâ binh Nick Woltemade ghi bàn cho Newcastle trong chiến thắng 1-0 trước Wolves.

Thứ Bảy này có thể xem là ngày của các tân binh của Ngoại hạng Anh. Nếu những ngôi sao mới Martin Zubimendi (ghi hai bàn) và Viktor Gyokeres đã giúp Arsenal thắng Nottingham Forest 3-0 và vươn lên ngôi đầu, thì màn ra mắt của Nick Woltemade kết thúc bằng pha đánh đầu ghi bàn thắng cho Newcastle trong chiến thắng 1-0 trước Wolves. Woltemade là một tuyển thủ Đức cao lêu nghêu, anh gia nhập Newcastle với mức phí chuyển nhượng kỷ lục của CLB là 69 triệu bảng để thay thế Alexander Isak đã đến Liverpool. Tiền đạo cao 1,98 mét này ngay lập tức trở thành cầu thủ được yêu thích nhất tại St. James’ Park khi bật cao ở cột dọc xa để đánh đầu ghi bàn.

Ở các diễn biến khác. Fulham được tặng một bàn phản lưới nhà trong thời gian bù giờ để đánh bại Leeds với tỷ số 1-0. Aston Villa vẫn chưa ghi được bàn thắng nào trong mùa giải này sau trận hòa 0-0 với Everton. Crystal Palace và Sunderland cũng hòa không bàn thắng.