Lê Sỹ Bách thừa nhận bản thân không nghĩ cú đánh gót của mình lại trở thành bàn thắng, giúp U17 Việt Nam lần đầu tiên ghi bàn tại World Cup.

Sau trận thua 2-3 trước U17 Bỉ ở lượt trận mở màn FIFA U17 World Cup 2026 tối 20/11, Lê Sỹ Bách chia sẻ cảm xúc khi ghi dấu mốc lịch sử cho bóng đá Việt Nam. Với pha lập công này, cầu thủ 16 tuổi trở thành người Việt Nam đầu tiên ghi bàn tại một vòng chung kết World Cup bóng đá 11 người.

“Bàn thắng vào lưới U17 Bỉ không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn tiếp thêm sự tự tin cho toàn đội. Việc có thể xuyên thủng mành lưới một đối thủ được đánh giá cao giúp các cầu thủ Việt Nam nhận ra U17 Việt Nam không phải là sân chơi quá tầm, qua đó có thêm động lực hướng đến những trận đấu tiếp theo” , Lê Sỹ Bách chia sẻ.

Bàn thắng của Sỹ Bách được ghi ở phút thứ 4. Từ quả phạt góc bên cánh trái do Minh Thủy thực hiện, bóng được đưa về khu vực cột gần. Trong tư thế quay lưng về phía khung thành, Sỹ Bách bất ngờ thực hiện cú đánh gót đưa bóng vào góc cao. Thủ môn U17 Bỉ không kịp phản ứng, U17 Việt Nam vươn lên dẫn trước 1-0.

Lê Sỹ Bách ghi bàn mở tỷ số cho U17 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Đáng chú ý, tiền vệ sinh năm 2010 tiết lộ ý định ban đầu của anh không phải là thực hiện một cú dứt điểm trực tiếp vào khung thành. Thay vào đó, Sỹ Bách muốn đưa bóng trúng cột dọc để tạo cơ hội cho đồng đội tận dụng tình huống bóng bật ra.

“Thực ra, tôi chỉ định sút vào cột để chờ bóng bật ra, tìm kiếm cơ hội từ tình huống bóng hai. Tôi không nghĩ cú sút ấy lại trở thành bàn thắng. Tôi cũng thường xuyên tập luyện những pha xử lý như vậy, nhưng chưa từng có được may mắn như lần này”.

Dù vậy, Sỹ Bách không giấu được niềm vui và sự tự hào khi trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi bàn tại một vòng chung kết World Cup bóng đá 11 người.

“Tôi rất hạnh phúc và tự hào khi ghi được bàn thắng đầu tiên cho U17 Việt Nam tại World Cup. Tôi muốn dành bàn thắng này tặng tất cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam” , Sỹ Bách chia sẻ.

Bàn mở tỷ số của Sỹ Bách giúp U17 Việt Nam có khởi đầu thuận lợi trước đại diện châu Âu. Tuy nhiên, U17 Bỉ sau đó ghi liên tiếp 3 bàn để đảo ngược tình thế.

Đến phút 84, Chu Ngọc Nguyễn Lực thực hiện cú đá phạt góc đưa bóng thẳng vào khung thành, rút ngắn tỷ số xuống 2-3 cho U17 Việt Nam. Dù tiếp tục nỗ lực trong những phút cuối, thầy trò HLV Cristiano Roland không thể giành điểm ở trận ra quân.