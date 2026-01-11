Suýt bị loại khỏi giải châu Á, Thái Lan "toát mồ hôi" với bàn thắng muộn

Trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Iraq ở lượt trận thứ hai bảng D VCK U23 châu Á 2026 diễn ra trong tâm thế cực kỳ căng thẳng khi cả hai đội đều cần điểm để nuôi hy vọng đi tiếp. Với trận hòa 1-1 chung cuộc, “voi chiến trẻ” đã tận dụng tốt khoảnh khắc quyết định cuối trận (85') để san bằng tỷ số, mở ra cánh cửa sống còn trước lượt đấu cuối gặp U23 Trung Quốc — đội vừa giành chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở trận đấu sớm cùng bảng.

Ngay từ đầu, trận đấu đã diễn ra với tốc độ cao và sự quyết tâm lớn đến từ cả hai đội. U23 Iraq, với lợi thế về thể lực và tốc độ trong những pha lên bóng trực diện, tạo ra sức ép khá sớm. Phút 27, đội bóng Tây Á được hưởng quả phạt đền sau một tình huống phạm lỗi trong vòng cấm, và Amoori Faisal đã không bỏ lỡ cơ hội từ chấm 11m để mở tỷ số, đưa Iraq dẫn trước 1-0.

U23 Thái Lan hú vía khi kịp gỡ hòa U23 Iraq ở phút 85.

Bị dẫn bàn, U23 Thái Lan không hề nao núng. Họ có những pha phối hợp chính xác ở khu trung tuyến và tìm kiếm liên tiếp các mảng miếng tấn công. Dù vậy, trước hàng thủ Iraq chơi kỷ luật và áp sát nhanh, những cơ hội rõ rệt mà Thái Lan tạo ra trong hiệp một phần lớn vẫn chỉ dừng lại ở mức nguy hiểm, chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Bước sang hiệp hai, thế trận cân bằng hơn với sự chủ động được chia đều. U23 Thái Lan tận dụng tốt các tình huống phối hợp nhỏ ở cánh và cố gắng kéo giãn hàng phòng ngự đối thủ. Những tình huống phối hợp ở tốc độ cao của “voi chiến” buộc Iraq phải rút đội hình lùi sâu hơn, tạo ra một không gian thi đấu đôi công hấp dẫn ở giữa sân.

Trong suốt phần lớn thời gian hiệp hai, Thái Lan dồn ép, tạo ra nhiều pha bóng sóng gió trước khung thành đối phương. Họ có những cú sút vọt xà hoặc bị hàng thủ đối phương can thiệp kịp thời, nhưng sự kiên trì cuối cùng đã được đền đáp. Phút 85 của trận đấu, Thái Lan tìm được bàn gỡ quan trọng từ một pha phối hợp sắc nét ở vòng cấm, khiến thủ môn Iraq phải vào lưới nhặt bóng. Bàn thắng của Chinngoen Phutonyong không chỉ mang về 1 điểm quý giá, mà còn giữ nguyên hy vọng đi tiếp cho Thái Lan khi đối mặt Trung Quốc ở lượt cuối.

U23 Thái Lan vẫn còn cơ hội đi tiếp nhưng phải thắng Trung Quốc ở loạt cuối.

Nhìn chung, màn trình diễn của U23 Thái Lan trong trận này cho thấy nhiều điểm tích cực. Họ kiểm soát bóng và triển khai tấn công khá nhịp nhàng, đặc biệt ở những tình huống phối hợp nhỏ ở trung tuyến. Đội bóng Đông Nam Á cũng thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường khi không bị khuất phục bởi bàn thua sớm, liên tục tạo áp lực về phía Iraq và không bỏ cuộc cho đến những phút cuối cùng.

Tuy nhiên, vẫn còn đó những hạn chế nhất định ở hàng phòng ngự khi để đối phương mở tỷ số từ khá sớm. Họ cũng không thể tận dụng hết những cơ hội tốt ở khâu dứt điểm trước khi có bàn gỡ hòa. Đây là điều U23 Thái Lan cần cải thiện nếu muốn bước sâu hơn ở giải.

Bàn gỡ ở cuối trận như một liều thuốc tinh thần quý giá, giúp U23 Thái Lan giữ lại hy vọng đi tiếp trước lượt đấu quyết định với U23 Trung Quốc (18h30 ngày 14/1), nơi mà một kết quả có lợi sẽ đưa họ vào vòng knock-out.