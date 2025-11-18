Sút 11m lên trời, Malaysia thắng nhọc Nepal, ngập tràn nỗi lo mất điểm trước đại chiến Việt Nam

Tối 18/11, trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 vòng loại Asian Cup 2025, đội tuyển Malaysia đã tiếp đón Nepal trên sân nhà Bukit Jalil. Dù được đánh giá cao hơn hẳn về mọi mặt, đặc biệt khi Nepal đang trải qua giai đoạn biến động lớn về nhân sự và phải thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền, "Hổ Mã Lai" lại trải qua một trận đấu đầy khó khăn hơn dự kiến. Chung cuộc, nhờ một bàn thắng duy nhất của Faisal Halim (56'), Malaysia đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0.

Ngay từ những phút đầu tiên, các học trò của HLV Peter Cklamovski đã nhanh chóng đẩy cao đội hình và áp đặt lối chơi, thể hiện sự vượt trội về mặt kỹ thuật và tốc độ. Họ liên tục tổ chức các pha tấn công biên và trung lộ nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Ngôi sao nhập tịch Dion Cools có pha phá bẫy việt vị thoát xuống rồi dứt điểm không trúng đích ngay phút thứ 8.

Malaysia thắng nhọc Nepal, mất 56 phút mới ghi được bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Trong suốt nửa đầu hiệp một, sức ép liên tục được tạo ra về phía khung thành Nepal. Các cầu thủ Malaysia, đặc biệt là Faisal Halim và Corbin Ong, là những mũi nhọn hoạt động tích cực. Phút 30, từ ngoài vòng cấm, Faisal Halim tung ra đường chuyền uy lực vào vòng cấm cho Cools băng lên đánh đầu cận thành. Tuy nhiên, thủ thành Chemjong của Nepal đã thi đấu xuất sắc, liên tục cứu thua, thể hiện sự tập trung cao độ của hàng phòng ngự đội khách. Nepal, với tâm lý phòng ngự phản công chủ động, dù gần như không thể triển khai bóng tấn công, nhưng đã cho thấy sự kiên cường và tổ chức chặt chẽ, hóa giải nhiều nỗ lực dứt điểm từ xa của Safawi Rasid.

Thế trận bế tắc tiếp tục kéo dài sang hiệp hai. Trong bối cảnh đội khách phòng ngự đổ bê tông với số đông, Malaysia phải cần đến sự tỏa sáng cá nhân và những pha phối hợp chính xác hiếm hoi mới có thể tìm được đường vào khung thành. Phải nhờ đến sự điều chỉnh chiến thuật và nỗ lực không ngừng của hàng công, đội chủ nhà mới ghi được bàn thắng quý giá để định đoạt trận đấu với tỷ số 1-0 ở phút 56, nhờ công Faisal Halim khi đối mặt thủ môn Nepal. Đáng chú ý, ở cuối trận Malaysia còn được hưởng 11m nhưng lại đưa bóng đi thẳng lên trời. Ba điểm đầy nhọc nhằn này là vô cùng quan trọng đối với Malaysia trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Chiến thắng trước Nepal chỉ là niềm vui tạm thời của Malaysia.

Với chiến thắng này, Malaysia tạm thời củng cố vững chắc ngôi đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2025. Sau 5 lượt trận, đội bóng Đông Nam Á đạt 15 điểm, duy trì khoảng cách đáng kể so với các đối thủ cạnh tranh như Việt Nam (đang xếp thứ hai, 9 điểm sau 4 trận).

Tuy nhiên, niềm vui của người hâm mộ Malaysia vẫn chưa thể trọn vẹn, bởi bóng đá nước này đang đứng trước một "án tử" từ FIFA. Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã bị FIFA phạt nặng liên quan đến bê bối làm giả giấy tờ để sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện. Dù FAM sắp nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), nhưng mọi nỗ lực gần đây tại Ủy ban Khiếu nại FIFA đều bị bác bỏ.

Nếu phán quyết của FIFA được giữ nguyên, đội tuyển Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 các trận đấu ở lượt đi mà những cầu thủ này tham gia. Điều này có nguy cơ khiến họ bị tước chiến thắng trước Nepal và đặc biệt là trận thắng đậm 4-0 trước đội tuyển Việt Nam ở lượt đi.

Trường hợp xấu nhất xảy ra, khi Malaysia bị trừ điểm do bị xử thua các trận đấu đã thắng, cục diện bảng F sẽ thay đổi hoàn toàn. Malaysia sẽ mất đi lợi thế lớn về điểm số và hiệu số bàn thắng bại, có thể đánh mất ngôi đầu bảng vào tay đội tuyển Việt Nam và đối mặt với nguy cơ bị loại khỏi Asian Cup 2027. Chiến thắng 1-0 trước Nepal chỉ là thành quả tạm thời, trong khi số phận cuối cùng của "Hổ Mã Lai" tại vòng loại Asian Cup 2025 vẫn đang nằm trong tay phán quyết từ CAS.

