"Super soi" vật bất ly thân của "nữ hoàng pickleball" Anna Leigh Waters, giá 7 triệu đồng mà hỗ trợ thi đấu cực tốt

Trong giới pickleball chuyên nghiệp, sự xuất hiện của những chiếc kính mát bản lớn trên khuôn mặt của các tay vợt hàng đầu như Anna Leigh Waters (biệt danh Thu Thuỷ) hay Anna Bright (biệt danh Ánh Dương) không đơn thuần là một lựa chọn thời trang. Thực tế, đây là một "vũ khí" công nghệ thực thụ mang tên Pilla Performance Eyewear - thương hiệu có hơn 30 năm dẫn đầu trong lĩnh vực quang học thể thao.

Ít ai biết rằng, trước khi gây sốt trên sân pickleball, Pilla vốn là cái tên bảo chứng cho độ chính xác tuyệt đối trong môn bắn súng. Sự chuyển mình này đã tạo nên một cú hích lớn, đặc biệt sau khi Anna Leigh Waters chia sẻ rằng trình độ của cô đã nhảy vọt từ mức trung cấp lên đẳng cấp elite kể từ khi tìm thấy sự hỗ trợ thị giác hoàn hảo từ Pilla.

Cả Anna Leigh Water và Anna Bright đều sử dụng kính hỗ trợ khi thi đấu (Ảnh: Như Hoàn)

Nói dễ hiểu, chiếc kính này có tác dụng loại bỏ hoàn toàn hiện tượng "ball drag" - tình trạng hình ảnh quả bóng bị kéo vệt khi di chuyển với tốc độ cao, một yếu tố sống còn trong những pha giao tranh chớp nhoáng tại vùng kitchen. Với khả năng lọc màu chuyên biệt từ hơn 50 loại thấu kính khác nhau, kính Pilla giúp tăng cường độ tương phản, làm nổi bật quả bóng màu vàng chanh rực rỡ trên nền sân xanh hay dưới ánh đèn cao áp gay gắt. Chính Anna Leigh Waters từng kinh ngạc thừa nhận rằng, khi đeo kính, cô có thể nhìn rõ từng chi tiết nhỏ trên quả bóng đang bay tới, giúp phản xạ trở nên nhanh nhạy và chính xác hơn bao giờ hết.

Bên cạnh khả năng tối ưu thị giác, Pilla còn được thiết kế như một tấm lá chắn bảo vệ an toàn cho các tay vợt. Hai dòng kính đình đám nhất hiện nay là Neptune Series và Vista Series đều sở hữu thiết kế dạng khiên (shield) bản lớn, ôm sát khuôn mặt. Cấu tạo này giúp bảo vệ đôi mắt khỏi những cú "nã đại bác" trực diện - vốn là đặc sản của lối chơi pickleball hiện đại. Ngoài ra, thấu kính còn có khả năng giảm tia hồng ngoại và triệt tiêu đến 99% ánh sáng phản xạ, giúp các vận động viên duy trì sự bền bỉ cho đôi mắt suốt cả ngày dài thi đấu dưới nắng gắt mà không hề cảm thấy mỏi mệt.

Anna Leigh Waters và Anna Bright tháo kính cầm trên tay khi giành chiến thắng và thả tim cho khán giả Việt Nam ở PPA Hanoi mới đây (Ảnh: Như Hoàn)

Và mức giá của kính mắt Pilla khiến không ít người phải giật mình. Một chiếc kính lẻ kèm một tròng cơ bản đã có giá dao động từ 275 USD (hơn 7 triệu đồng). Đặc biệt, bộ Kit chuyên nghiệp gồm 3 tròng thay đổi theo điều kiện ánh sáng mà các ngôi sao hàng đầu sử dụng có thể lên tới 899 USD (khoảng 24 triệu đồng). Mức giá này thậm chí còn vượt xa những dòng kính thời trang xa xỉ từ các nhà mốt như Gucci hay Louis Vuitton, bởi giá trị thực sự nằm ở công nghệ quang học giúp người chơi "nhìn thấy những gì người khác không thể thấy".