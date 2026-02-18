Sức nóng 1000 độ, tinh hoa visual Đình Bắc, Lý Đức "đốn tim" dân tình, sẵn sàng chiến thắng ngay đầu năm mới

Trước thềm trận tái đấu với Tampines Rovers tại Cúp C2 châu Á, CLB Công an Hà Nội không chỉ gây chú ý bởi mục tiêu lội ngược dòng mà còn khiến người hâm mộ "phát sốt" bởi dàn cầu thủ có ngoại hình cực phẩm. Có thể nói, đây là thời điểm mà tinh hoa visual của bóng đá Việt Nam đang hội tụ mạnh mẽ nhất trong màu áo đội bóng ngành Công an.

Sức hút của đội bóng càng tăng nhiệt khi có sự góp mặt của sức trẻ và tài năng. Bên cạnh một Đình Bắc đầy triển vọng và lém lỉnh, đội hình CAHN còn sở hữu những "nam thần" sân cỏ thực thụ. Đó là Lý Đức với thể hình lý tưởng và gương mặt sáng, là trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh điềm tĩnh, bản lĩnh, và không thể thiếu sự trở lại đầy mạnh mẽ của hậu vệ Đoàn Văn Hậu.

Đình Bắc tươi rói trong buổi tập

Gấp đôi visual Lý Đức và Việt Anh

Lý Đức với thể hình lý tưởng

Văn Hậu rạng rỡ trở lại thi đấu sau chấn thương

Bộ ba Quang Hải, Thành Long, Minh Phúc

Sự xuất hiện của những gương mặt "vừa có tài, vừa có sắc" này không chỉ làm bừng sáng sân tập tại Singapore mà còn tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực cho toàn đội. Với dàn sao hội tụ cả về chuyên môn lẫn hình ảnh, người hâm mộ kỳ vọng CLB CAHN sẽ hiện thực hóa mục tiêu thắng cách biệt 4 bàn để hiên ngang tiến vào tứ kết.

Ảnh: CLB CAHN