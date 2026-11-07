Sức ép đè nặng HAGL

Trận thắng của Đồng Nai trước SHB Đà Nẵng khiến ngôi cuối bảng tạm thuộc về HAGL và làm cho áp lực của đội bóng phố Núi không hề nhỏ trong cuộc tiếp đón Hà Nội FC vào chiều 7-11.

HAGL liệu sẽ có điểm trước Hà Nội FC để không bị bỏ lại ở vị trí cuối bảng? Ảnh: HAGL FC

Đối thủ của HAGL ở vòng này là Hà Nội FC vốn có thực lực tốt và phong độ đang lên sau trận thắng Ninh Bình. Không chỉ ấn tượng ở trận thắng này, Văn Quyết và các đồng đội còn giành 3 điểm trong cuộc so tài với CAHN. Điều đó cho thấy họ rất mạnh trước những đối thủ vận dụng lối đá đôi công.

Khi ấy khu trung tuyến với những cựu binh Văn Quyết, Hùng Dũng với kinh nghiệm dày dặn sẽ điều phối bóng hiệu quả cho hàng tấn công. Ninh Bình hay CAHN vốn có hàng tiền vệ rất mạnh, nhưng bị Hà Nội FC đánh bại qua bài “tập kích” từ bộ đôi này.

Có điều, lối chơi của Hà Nội FC lại không được phát huy tốt trước những đội thiên về sự chặt chẽ trong phòng ngự, theo kiểu cầu hòa. Điều đó thể hiện qua hai trận gặp SHB Đà Nẵng ở Cúp Quốc gia và vòng 5 V-League hay trận thắng chật vật trước Bắc Ninh.

Ở phía đội chủ nhà, HAGL thực sự không “ngán” Hà Nội FC. Họ từng thắng đội bóng này 3-1 ở mùa bóng trước trong thời điểm Hà Nội FC đang tranh top 3. Lúc này, HAGL cũng mong muốn tái hiện lại thành tích ấy khi thứ hạng của họ đang ở mức báo động.

Sự thoải mái của thầy trò HLV Kewell trong buổi tập trên sân Pleiku trước trận đấu. Ảnh: HNFC

Vấn đề là lối chơi phòng ngự phản công của HAGL mùa này không còn phát huy nhiều tác dụng khi thực lực của họ tiếp tục suy yếu so với trước. Nhiều cầu thủ trẻ trung hơn, và kinh nghiệm cũng non hơn, nhất là sự mong manh của hàng phòng ngự.

Gặp Hà Nội FC, thực tế HAGL cũng khó để lựa chọn lối chơi. Nếu đá mở, tấn công thì hàng phòng ngự sẽ tiếp tục gặp áp lực lớn trước đối phương vốn mạnh ở lối chơi tốc độ. Còn nếu tập trung phòng ngự phản công cũng không hẳn là sự lựa chọn tối ưu khi Hà Nội FC hiện tại rất đồng đều. Hàng phòng ngự với phong độ tốt của Thành Chung càng giúp đội bóng này thêm chắc chắn.

Vừa bất lợi từ lực lượng cho đến tâm lý phải thắng, HAGL sẽ gặp nhiều khó khăn ở trận này. Hà Nội FC thừa hiểu mục tiêu và áp lực của HAGL nên sẽ thận trọng, chờ đợi những khoảng trống từ hệ thống phòng ngự của đội bóng phố Núi. Khi ấy, Hai Long, Văn Tùng hay các tay săn bàn ngoại binh sẽ lên tiếng.

Dự đoán: 0-1