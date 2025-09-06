Suarez bị treo giò 6 trận vì nhổ nước bọt vào đối thủ ở chung kết Leagues Cup

Cựu tiền đạo Barcelona Luis Suarez vừa bị Ủy ban kỷ luật Leagues Cup (Mỹ) treo giò 6 trận sau hành vi nhổ nước bọt vào một thành viên ban huấn luyện Seattle Sounders trong trận chung kết hôm 1-9.

Sự cố xảy ra ngay sau khi Inter Miami thua 0-3, tiếng còi mãn cuộc vang lên và cầu thủ hai đội lao vào tranh cãi, tạo nên cảnh hỗn loạn trên sân. Trong cơn nóng giận, Suarez không kiềm chế được và có hành động phản cảm, buộc đồng đội phải can ngăn.

Không chỉ Suarez, tiền vệ Sergio Busquets cũng bị phạt treo giò 2 trận vì đấm Obed Vargas, còn hậu vệ trẻ Tomas Aviles nhận án cấm 3 trận vì hành vi bạo lực. Theo quy định, các án phạt chỉ áp dụng tại Leagues Cup từ mùa 2026 nên không ảnh hưởng đến việc Messi và đồng đội tranh thứ hạng tại MLS. Ngoài ra, Suarez và Busquets nếu rời Inter Miami cuối năm nay, án kỷ luật có thể mất hiệu lực.

Suarez có hành vi nhổ nước bọt vào đối thủ sau trận

Trước đó, Inter Miami cũng đăng tải thông điệp lên án nhưng không nêu đích danh tên các cầu thủ: ""Inter Miami lên án những vụ ẩu đả diễn ra sau khi trận Chung kết Leagues Cup kết thúc. Những hành động này không phản ánh giá trị của môn thể thao này, chúng tôi vẫn cam kết duy trì những tiêu chuẩn cao nhất về tinh thần thể thao cả trong và ngoài sân cỏ."

Sau vụ việc, Suarez đã lên tiếng xin lỗi công khai, thừa nhận hành động của mình là “không thể chấp nhận”.

Đây không phải lần đầu chân sút người Uruguay gây tai tiếng: từng bị cấm 7 trận năm 2010 vì cắn Otman Bakkal, 8 trận năm 2011 vì nhục mạ Patrice Evra, 10 trận năm 2013 vì cắn Branislav Ivanovic và 4 tháng năm 2014 vì cắn Giorgio Chiellini.