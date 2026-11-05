Sự trỗi dậy của Como: Từ đống tro tàn đến kẻ thách thức cả châu Âu

Nếu có ai đó nói với bạn cách đây vài năm rằng Como sẽ trở thành một trong những đội bóng đáng sợ nhất tại châu Âu, bạn chắc chắn sẽ cho đó là một câu chuyện viễn tưởng điên rồ nhất. Thế nhưng, bóng đá luôn chứa đựng những phép màu vượt xa mọi ranh giới của trí tưởng tượng.

Hành trình lột xác kỳ diệu

Sau 4 lượt trận đầu tiên của vòng bảng Champions League, những con số thống kê đã nói lên một sự thật gây choáng váng: chỉ có PSG, Real Madrid và Arsenal là có thành tích tốt hơn Como. Nếu những điều đó vẫn chưa đủ sức thuyết phục bạn, hãy nhìn vào hiệu số bàn thắng bại của đội bóng miền bắc nước Ý này. Họ đang sở hữu hiệu số tốt hơn cả những gã khổng lồ vĩ đại như Barcelona, Man City hay Liverpool.

Thậm chí, Como còn tích lũy được nhiều điểm số hơn cả Bayern Munich, cũng như bỏ xa hàng loạt các thế lực thống trị giải quốc nội Serie A là Inter Milan, AS Roma và Napoli.

Giới mộ điệu châu Âu có lẽ vẫn chưa thể hoàn hồn sau cú sốc kinh hoàng mà Como tạo ra rạng sáng 5/11, khi họ hủy diệt Lens với tỷ số không tưởng 9-1 ngay trên sân khách. Nó đã chính thức được ghi danh như một trong những thắng lợi vĩ đại nhất, vang dội nhất trong toàn bộ lịch sử tham dự cúp châu Âu của bóng đá Ý.

Como đang là đội bóng Ý duy nhất có được 2 chiến thắng tại đấu trường Champions League năm nay, chễm chệ ở vị trí thứ 9 trên tổng số 36 đội tham dự, xếp trên hàng loạt những ứng cử viên nặng ký như Man City, Bayern và cả Atletico Madrid.

Hành trình vừa qua của Como không hề đơn giản khi ngay những vòng đầu, họ đã đụng hàng loạt thế lực. Song CLB này đều giải quyết một cách gọn gàng. Họ đã đè bẹp thế lực của Bundesliga là RB Leipzig với tỷ số đậm đà 4-1. Sau đó là tỷ số tương tự 4-1 trước MU và mới đây là chiến thắng khó tin 9-1 trước á quân nước Pháp, Lens.

Để thực sự cảm nhận được tầm vóc vĩ đại của những gì Como đang làm được, chúng ta phải quay ngược thời gian để nhìn lại sự phi thường của họ. CLB này nằm ở một thành phố khiêm tốn phía bắc nước Ý với vỏn vẹn khoảng 80.000 dân. Trong suốt những năm 2000, bóng ma tài chính liên tục đeo bám đội bóng, đẩy họ vào hai cuộc phá sản và khiến đội bóng rơi tự do xuống tận giải hạng Tư. Cho đến tận năm 2019, Como vẫn chỉ là một cái tên vô danh ngụp lặn ở giải nghiệp dư Serie D.

Bánh xe vận mệnh đã chính thức xoay chuyển vào năm 2019 khi một gia đình tỷ phú người Indonesia quyết định chi khoảng 800.000 euro để mua lại CLB. Một con số vô cùng khiêm tốn trong thế giới bóng đá hiện đại, nhưng lại là viên gạch đầu tiên xây nên một đế chế.

Bằng những khoản đầu tư khổng lồ và tâm huyết không ngừng nghỉ, Como đã thăng hạng lên Serie B vào năm 2021. Và từ đó, sự tăng trưởng mang tính bùng nổ thực sự bắt đầu vào năm 2022, đánh dấu một kỷ nguyên mới rực rỡ nhất trong lịch sử đội bóng.

Xây dựng quanh 2 'hạt nhân' Cesc Fabregas và Nico Paz

Đà thăng tiến chóng mặt của Como mang đậm dấu ấn cá nhân của hai nhân vật biểu tượng: HLV Cesc Fabregas và thần đồng Nico Paz. Cựu tiền vệ người Tây Ban Nha gia nhập CLB vào năm 2022 với tư cách là một cầu thủ vào giai đoạn hoàng hôn sự nghiệp. Sau khi thi đấu trọn vẹn một mùa giải, Fabregas tuyên bố treo giày và ngay lập tức bắt đầu sự nghiệp HLV.

Ban đầu, Fabregas tiếp quản đội U23 và nhanh chóng tạo dựng được danh tiếng trên toàn nước Ý. Chỉ trong vòng 3 năm ngắn ngủi kể từ khi chính thức nắm quyền, Fabregas đã tạo ra phép màu liên tiếp: đưa Como thăng hạng lên Serie A vào năm 2024 (lần đầu sau 21 năm), giành vị trí thứ 10 chung cuộc ngay trong mùa giải đầu tiên tại giải đấu khắc nghiệt này. Và đỉnh cao là việc đưa CLB cán đích ở vị trí thứ tư vào mùa năm ngoái, qua đó giành tấm vé lịch sử tham dự Champions League.

Vượt xa khỏi kết quả ấn tượng trên bảng tỷ số, Como của Fabregas đã liên tục phô diễn một bản sắc chiến thuật sắc nét. Đội bóng được xây dựng dựa trên nền tảng kiểm soát bóng vượt trội, lối chơi tấn công cống hiến và khả năng pressing tầm cao cường độ lớn.

Cách chơi ấy giúp Como mang đến những màn trình diễn mang tính giải trí đỉnh cao nhất mà Serie A từng chứng kiến trong nhiều năm trở lại đây. Cho đến nay, Fabregas đã làm được điều đó một cách hoàn hảo. Thành công này có được một phần nhờ vào sự hậu thuẫn tuyệt đối từ CLB, nơi Fabregas không chỉ là một HLV làm công ăn lương mà còn củng cố vị thế bằng vai trò cổ đông thiểu số.

Vào mùa hè năm 2025, khi ông lớn Inter Milan đánh tiếng muốn đưa Fabregas về để thay thế Simone Inzaghi, HLV này đã khước từ, thay vào đó cùng ban lãnh đạo Como tiếp tục sát cánh bên nhau.

Nếu Fabregas là khối óc trên băng ghế chỉ đạo thì tiền vệ người Argentina, Nico Paz, chính là nhịp đập nơi trái tim hàng tiền vệ, là minh chứng hoàn hảo nhất cho tầm nhìn của CLB trên thị trường chuyển nhượng. Paz gia nhập Como vào mùa hè năm 2024, khi đội bóng nước Ý đạt được thỏa thuận mua đứt từ Real Madrid với mức giá 6 triệu euro.

Gã khổng lồ Tây Ban Nha khi đó vẫn muốn duy trì quyền kiểm soát cầu thủ này, nên đã khéo léo cài vào điều khoản nhận 50% phí chuyển nhượng trong tương lai, cùng với quyền ưu tiên mua lại trước bất kỳ lời đề nghị nào từ các CLB khác. Họ cũng thiết lập mức giá mua lại Paz trong ba kỳ chuyển nhượng mùa hè tiếp.

Nico Paz đang dẫn dắt các đợt tấn công của Como

Thế nhưng, Como đã cho thấy tham vọng khổng lồ. Vào mùa hè vừa qua, để khẳng định quyền sở hữu vĩnh viễn, Como đã phá kỷ lục chuyển nhượng khi bỏ ra số tiền khổng lồ lên tới 60 triệu euro để mua đứt anh và gia hạn hợp đồng dài hạn.

Con số đó nói lên rất nhiều điều về tiềm năng vô hạn của dự án mà Como đang theo đuổi. Nico Paz không chỉ là một tài năng trẻ đầy triển vọng, cầu thủ 22 tuổi này còn được xưng tụng là "người kế vị Lionel Messi", trở thành gương mặt đại diện mới của đội tuyển Argentina sau khi siêu sao Messi giã từ đội tuyển quốc gia.

Tầm vóc của Paz đã được khẳng định một cách rực rỡ trên sân cỏ vĩ đại nhất châu Âu. Gặp MU, thần đồng này đã tỏa sáng rực rỡ với 2 bàn thắng và 1 đường kiến tạo vào lưới MU. Tính tổng cộng trong 4 trận đấu đầu tiên tại đấu trường Champions League, Paz đã ghi được 3 bàn và đóng góp 5 pha kiến tạo, một con số phi thường.

Trong một bối cảnh hay một môi trường khác, người hâm mộ sẽ dễ dàng mặc định rằng cả Fabregas và Paz đều chỉ đang coi đội bóng hiện tại là một bước đệm, chờ đợi lời đề nghị béo bở hơn. Tuy nhiên, tại Como, mọi thứ hoàn toàn khác biệt. Đội bóng nhỏ bé ngày nào giờ đây đang nắm trong tay một dự án dài hạn, một mô hình quản lý xuất sắc có thể giữ chân cả hai cá nhân kiệt xuất này trong nhiều năm tới, cùng nhau kiến tạo nên một đế chế. Và với Fabregas cũng như Paz, những đêm huyền diệu ở châu Âu có lẽ sẽ được Como nối dài.