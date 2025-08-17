Sự thật về tin đồn "nghỉ chơi" giữa vợ chồng con cả nhà Beckham và Selena Gomez

Cách đây 2-3 năm, Selena Gomez và vợ chồng Brooklyn Beckham - Nicola Peltz từng dính nhau như hình với bóng. Từ những buổi "girls' night", đi nghỉ dưỡng sang chảnh, xăm hình đôi chữ angel trên tay, thậm chí còn tự nhận là bộ ba tình yêu, ai cũng nghĩ đây là tình bạn "chị em tâm giao" hiếm có ở Hollywood. Nicola thậm chí còn gọi Selena là "soul sister" - người bạn có trái tim vàng mà cô trân trọng suốt đời.

Thế nhưng, mối quan hệ tưởng chừng bền chặt ấy giờ lại đang bị đặt dấu hỏi. Hồi đầu tháng 8 vừa qua, Brooklyn - Nicola tổ chức lễ làm mới lời thề cưới hoành tráng tại biệt thự nhà Peltz ở New York. Thế nhưng Selena hoàn toàn vắng bóng, khiến netizen rộ tin cả ba đã "cạch mặt".

Vợ chồng Brooklyn Beckham - Nicola Peltz từng rất thân với Selena Gomez

Điều đáng nói, ở thời điểm này Selena đang rất viên mãn cả tình yêu lẫn sự nghiệp. Nữ ca sĩ vừa đính hôn với producer Benny Blanco sau hơn 1 năm rưỡi hẹn hò, cặp đôi còn tung album chung I Said I Love You First và đang tất bật chuẩn bị đám cưới tại Montecito. Về công việc, Selena liên tiếp gặt hái thành công: từ đề cử Quả cầu vàng cho Emilia Pérez và Only Murders in the Building, cho đến giải SAG danh giá. Quỹ từ thiện Rare Impact Fund của cô cũng vừa tròn 5 năm.

Trong khi đó, Brooklyn và Nicola lại vướng không ít lùm xùm gia đình. Buổi lễ tái thề nguyện trở thành tâm điểm chú ý không chỉ vì váy vintage 1985 của mẹ Nicola hay việc tỷ phú Nelson Peltz trực tiếp làm chủ hôn, mà còn bởi sự vắng mặt hoàn toàn của nhà Beckham. David, Victoria cùng các con Romeo, Cruz, Harper đều không xuất hiện, càng làm dấy lên tin đồn rạn nứt. Brooklyn thậm chí còn bị phát hiện bỏ theo dõi hai em trai trên Instagram sau khi không dự sinh nhật 50 tuổi của cha.

Vợ chồng Brooklyn - Nicola làm mới lời thề cưới mà không hề mời gia đình nhà nội

Giữa bối cảnh ấy, việc Selena không lộ diện trong ngày vui của cặp đôi càng khiến dân tình "nghi nghi". Tuy nhiên, nguồn tin thân cận khẳng định với Daily Mail: "Selena và Benny không hề cắt đứt quan hệ với Nicola - Brooklyn. Họ vẫn là bạn, chỉ là quá bận rộn và ít gặp nhau hơn. Selena không cần chứng minh tình bạn bằng việc post ảnh hay comment công khai".

Thực tế, dấu hiệu xa cách đã xuất hiện từ giữa năm 2023, khi Selena bắt đầu hẹn hò Benny Blanco. Tần suất "check-in" cùng Nicola - Brooklyn giảm hẳn, ảnh chung cuối cùng đăng trên Instagram đã từ tháng 12/2023. Cả hai bên cũng trở nên "im lặng" hơn hẳn với những cột mốc quan trọng của nhau: Selena không like bài tưởng nhớ bà ngoại Nicola, còn Nicola - Brooklyn cũng không tương tác với album hay quỹ từ thiện của Selena.

Tình bạn của Selena Gomez và vợ chồng Brooklyn - Nicola đang bị đặt dấu hỏi lớn

Dù vậy, insider vẫn trấn an fan: "Đây chỉ là xa mặt cách lòng. Khi gặp lại, họ sẽ vẫn thân thiết như trước". Và tin vui là Brooklyn - Nicola đã nhận được thiệp mời dự đám cưới của Selena với Benny. Lần hội ngộ sắp tới có lẽ sẽ chính là ở hôn lễ đình đám này.