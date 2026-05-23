Sự thật ngỡ ngàng sau suất dự World Cup 2026 của Neymar

Đội tuyển Brazil đang rơi vào một cuộc khủng hoảng nội bộ nghiêm trọng ngay trước thềm World Cup 2026. Những tiết lộ chấn động về tình trạng chấn thương thực sự của Neymar, cùng góc khuất đằng sau quyết định triệu tập ngôi sao này của HLV Carlo Ancelotti, đang khiến dư luận xứ Samba sục sôi.

Theo thông tin mới nhất từ kênh truyền hình ESPN Brasil , siêu sao 34 tuổi Neymar đang phải đối mặt với một chấn thương bắp chân vô cùng nghiêm trọng và hiện vẫn chưa rõ ngày có thể bình phục hoàn toàn. Điều đáng nói là trước đó, CLB chủ quản Santos đã đưa ra báo cáo y tế mập mờ rằng tiền đạo này chỉ bị "phù nhẹ" để anh có thể tiếp tục thi đấu.

Neymar vẫn chấn thương, chưa rõ mức độ cụ thể (Ảnh: Getty)

Sự thiếu trung thực từ phía Santos đã vấp phải phản ứng giận dữ từ ban huấn luyện Brazil . Việc giấu kín mức độ nghiêm trọng của chấn thương không chỉ làm xáo trộn hoàn toàn kế hoạch của đội tuyển, mà còn khiến khả năng Neymar kịp ra sân trong hai trận giao hữu chạy đà gặp Panama (ngày 1/6) và Ai Cập (ngày 7/6) gần như bằng không.

Mới đây, một góc khuất chấn động khác đã được nhà báo Luciano Vincler phơi bày trên chương trình Futebol no Rio , HLV Carlo Ancelotti ban đầu hoàn toàn không có ý định triệu tập Neymar . Chiến lược gia người Ý vốn nghiêng về phương án lựa chọn tiền đạo trẻ Joao Pedro của Chelsea để đảm bảo tính chiến đấu cho đội hình. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) đã can thiệp và gây áp lực nặng nề lên ông Ancelotti.

Yêu cầu đưa Neymar đến World Cup được CBF đặt lên bàn đàm phán như một điều kiện tiên quyết khi thảo luận về việc gia hạn hợp đồng của vị thuyền trưởng này đến năm 2030. Lý do đằng sau sự kiên quyết của CBF xuất phát từ bài toán kinh tế. Các nhà tài trợ lớn của đội tuyển đã đe dọa sẽ rút lui nếu thiếu vắng cái tên Neymar.

Tình thế "tiến thoái lưỡng nan" này đang đẩy tuyển Brazil vào một bầu không khí vô cùng căng thẳng. Dự kiến, một cuộc họp khẩn cấp giữa HLV Carlo Ancelotti và ban huấn luyện sẽ diễn ra trước ngày 27/5, thời điểm các cầu thủ chính thức hội quân.

Tại đây, Neymar sẽ phải trải qua một cuộc kiểm tra y tế toàn diện và độc lập từ các bác sĩ đội tuyển thay vì tin vào báo cáo của Santos. Trong trường hợp các chỉ số cho thấy tiền đạo 34 tuổi không thể kịp bình phục trước trận mở màn gặp Ma Rốc vào ngày 14/6, HLV Ancelotti sẽ buộc phải đưa ra quyết định tàn nhẫn gạch tên Neymar ngay trước thềm World Cup 2026 .