Sự thật ngã ngửa vụ David - Victoria huỷ theo dõi con trai cả: Chính Brooklyn mới là người chặn trước?

Mâu thuẫn đỉnh điểm trong gia đình Beckham vừa có thêm diễn biến mới. Trước hàng loạt lời cáo buộc từ anh cả Brooklyn Beckham nhắm vào đấng sinh thành, cậu út Cruz Beckham (21 tuổi) đã chính thức lên tiếng, công khai bảo vệ bố mẹ và hé lộ một sự thật ngỡ ngàng phía sau hậu trường.

Mọi chuyện bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa khi truyền thông quốc tế rầm rộ đưa tin David và Victoria Beckham đã thẳng tay hủy theo dõi cậu con trai cả Brooklyn trên mạng xã hội Instagram. Động thái này được cho là giọt nước tràn ly sau những rạn nứt kéo dài kể từ đám cưới thế kỷ của Brooklyn và ái nữ tài phiệt Nicola Peltz.

Tuy nhiên, Cruz Beckham đã ngay lập tức có động thái đính chính đầy đanh thép trên trang cá nhân, Cruz cho biết: "Bố mẹ tôi không bao giờ hủy theo dõi con trai mình. Hãy tôn trọng sự thật đi. Họ thức dậy và nhận ra mình đã bị chặn và tôi cũng vậy."

Tuyên bố này của Cruz đã gián tiếp lật ngược tình thế, chứng minh rằng chính Brooklyn mới là người chủ động cắt đứt liên lạc và "cạch mặt" các thành viên trong gia đình trên không gian mạng, chứ không phải do sự lạnh lùng từ phía cựu danh thủ và nhà thiết kế thời trang nổi tiếng.

Trước đó, Brooklyn Beckham đã gây xôn xao dư luận khi đưa ra một tuyên bố dài, khẳng định không có ý định hòa giải với gia đình. Anh cả nhà Beckham thậm chí còn cáo buộc bố mẹ có hành vi "kiểm soát", "làm màu" và chỉ trích mẹ Victoria đã cố tình chiếm chiếm trọn hào quang trong ngày cưới của mình.

Trái ngược hoàn toàn với thái độ nổi loạn của anh trai, Cruz Beckham bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với cách nuôi dạy của David và Victoria. Cậu út nhà Beckham khẳng định bố mẹ luôn dành cho các con tình yêu thương vô điều kiện và chưa bao giờ kìm hãm hay dập tắt ước mơ cũng như sự phát triển tự do của bất kỳ ai trong nhà.

"Tôi luôn hơi ngông cuồng khi còn nhỏ. May mắn thay, tính cách láu cá và thiếu nghiêm túc đó của tôi chưa bao giờ bị kìm nén và khi trưởng thành, tôi cố gắng sống đúng với bản thân mình", Cruz cho biết.

Không dừng lại ở những phát ngôn trực diện, Cruz còn có nhiều động thái tinh tế trên mạng xã hội để thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối dành cho mẹ. Cậu thường xuyên đăng tải các bài hát cũ thời đỉnh cao của nhóm Spice Girls hay các sản phẩm âm nhạc solo của Victoria, như một lời khẳng định về niềm tự hào dành cho mẹ mình giữa tâm bão chỉ trích.