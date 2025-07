Sự thật bức ảnh ngôi sao Chelsea, PSG 'lơ lửng' giữa bầu trời New York

Sáng 13/7, các kênh truyền thông của FIFA Club World Cup 2025 đăng loạt ảnh khởi động cho trận chung kết giải đấu. Cole Palmer (Chelsea) cùng Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain) ngồi cạnh chiếc cúp, phía sau là quang cảnh thành phố New York (Mỹ) nhìn từ nóc tòa nhà trung tâm thương mại Rockefeller Center.

Thoạt nhìn, những bức ảnh mang đến cho người xem cảm giác ấn tượng từ sự mạo hiểm. Palmer và Dembele ngồi vắt vẻo trên một thanh xà bằng kim loại, với góc chụp giống như ngồi trên cao và không có thiết bị bảo hộ. Tầng quan sát có tên Top of the Rock nằm ở độ cao khoảng 259 mét so với mặt đất.

Bức ảnh Palmer và Dembele ngồi giữa không trung trên nóc tòa nhà cao gần 260 mét gây chú ý trước trận chung kết FIFA Club World Cup.

Tuy nhiên, trên thực tế, những bức ảnh được chụp trong điều kiện rất an toàn. Tính chất mạo hiểm chỉ là hiệu ứng góc nhìn, do nhiếp ảnh gia khéo léo lựa chọn góc chụp để tạo ra cảm giác rằng 2 ngôi sao bóng đá đang ngồi giữa không trung.

Thanh xà mà Palmer và Dembele ngồi lên được dựng ngay trên sân thượng của tòa nhà trung tâm thương mại Rockefeller Center. Cây cột được dựng trong khoảng sân rộng, có độ cao chỉ khoảng 2 mét và không vươn ra phía ngoài tòa nhà. Do đó, cả Palmer và Dembele đều không cần tới thiết bị bảo hộ.

Chelsea đấu với Paris Saint-Germain trong trận chung kết FIFA Club World Cup 2025 diễn ra lúc 2h ngày 14/7 trên sân vận động MetLife (New Jersey, Mỹ). Trận đấu Chelsea vs PSG được phát sóng trực tiếp trên FPT Play (ứng dụng, website). Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số mới nhất trận đấu giữa Chelsea và PSG.

Siêu máy tính Opta dự đoán cơ hội thắng của PSG-Chelsea là 64,4%-35,6%. Các trang dữ liệu dự đoán bóng đá đánh giá PSG nhỉnh hơn (chấp 1 bàn) so với Chelsea. Điều này phản ánh đúng về phong độ hiện tại của 2 đội bóng. Trong 8 trận gần nhất, PSG chỉ nhận 1 bàn thua và ghi tới 24 bàn (trung bình 3 bàn/trận). Nếu PSG ghi bàn trong hiệp một, khả năng đội bóng Pháp thắng với cách biệt trên 1 bàn rất cao.