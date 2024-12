Sự nghiệp vĩ đại của Tiger Wood đã đi đến hồi kết

Tiger Woods đối mặt với nguy cơ giải nghệ

Tuần trước, nhà vô địch sở hữu 15 major thông báo anh sẽ rút khỏi Hero World Challenge , sự kiện thường niên gây quỹ hoạt động cho quỹ “Tiger Woods Foundation” do chính anh tổ chức, khởi tranh cuối tuần này.

“Tôi vẫn chưa sẵn sàng cho giải đấu”, Tiger Woods bày tỏ, “Đây là 20 trong số những golfer tốt nhất thế giới. Tôi không đủ sắc bén để cạnh tranh với họ ở đẳng cấp cao. Khi nào sẵn sàng thi đấu và chơi ở cấp độ này, tôi sẽ trở lại”.

Trong cuộc họp báo tại Bahamas hôm qua, Woods chia sẻ lý do rút lui khỏi Hero World Challenge là do vừa trải qua ca phẫu thuật lưng hồi tháng 9. "Tôi không nghĩ lưng mình của mình sẽ như vậy trong năm nay", Woods nói, "Nó khá đau trong khoảng thời gian cuối năm. Do đó, tôi đã phải thực hiện một số thủ thuật để giảm bớt cơn đau”.

Thời gian qua, huyền thoại người Mỹ vẫn đang tích cực phục hồi chức năng sau ca phẫu thuật, với hy vọng đủ khỏe để đạt được mục tiêu ra sân ít nhất một lần mỗi tháng: "Mục tiêu của tôi trong tương lai là chơi một lần mỗi tháng. Vâng, tôi mong muốn như vậy, nhưng tôi thực sự không chắc. Tôi chỉ đang cố gắng phục hồi, để có thể khỏe hơn và cảm thấy tốt hơn, cho bản thân mình cơ hội tốt nhất cho năm sau”.

Woods, người sẽ bước sang tuổi 49 vào ngày 30/12 tới, chỉ chơi 5 sự kiện trong năm 2024, bao gồm cả bốn giải major, lần đầu tiên kể từ năm 2020. Tuy nhiên, golfer người Mỹ buộc phải bỏ dở tại vòng 2 Genesis Invitational hồi tháng 2 vì “sốt cao”, sau đó lỡ cắt tại PGA Championship, US Open và The Open, trong khi cán đích thứ 60 tại The Masters.

Trong suốt một thập kỷ qua, Woods đã trải qua hơn chục ca phẫu thuật ở chân và lưng, chưa kể đến các ca phẫu thuật đầu gối sau chiến thắng US Open nổi tiếng của anh vào năm 2008. Sau khi bị chấn thương nặng trong vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng vào tháng 2/2021, Woods khẳng định vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp golf chuyên nghiệp, miễn là anh còn có khả năng ra sân, mặc cho nhiều lời kêu gọi anh giải nghệ.

Từng là một biểu tượng của sự bền bỉ và thành công, nhưng giờ đây tia hy vọng về việc Woods có thể quay lại với màn trình diễn đỉnh cao ngày càng mờ nhạt. Vô số các ca phẫu thuật, những cơn đau hành hạ và tất nhiên là cả “sự phát triển” của những chấn thương mới đã khiến huyền thoại người Mỹ dần rời xa golf đỉnh cao.

"Ngọn lửa trong tôi vẫn cháy ", Woods nói, nhưng bản thân anh hiện tại đã thừa nhận, “cơ thể của tôi sẽ không thể phục hồi như trước. Đó là một phần của tuổi tác và một phần trong hành trình của một vận động viên”.