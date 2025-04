Sự kiện đấu vật quốc tế đổ bộ The Grand Hồ Tràm

Với tên gọi "Ho Tram Slam", sự kiện này đã mang đến màn trình diễn của các đô vật và nghệ sĩ đến từ bảy quốc gia thuộc bốn châu lục, bao gồm Châu Âu, Châu Đại Dương, Canada và các quốc gia Châu Á như Singapore, Malaysia và Trung Quốc, trong một đêm chưa từng có trên đất Việt.

Tổ chức tại Grand Ballroom - không gian tổ chức sự kiện hàng đầu của The Grand Hồ Tràm với diện tích 1.254 mét vuông và trần cao 7,5 mét - "Ho Tram Slam" biến khán phòng thành một đấu trường đấu vật sôi động và cuốn hút.

Được tổ chức bởi Vietnam Pro Wrestling (VPW) - công ty đấu vật biểu diễn hàng đầu và phát triển nhanh nhất Đông Nam Á - "Ho Tram Slam" là một cột mốc quan trọng. Là sự kiện đấu vật quốc tế đầu tiên tại Việt Nam ở quy mô này, sự kiện đánh dấu sự hiện diện nổi bật của đất nước trên bản đồ thể thao giải trí toàn cầu và khẳng định vị thế của Việt Nam như một điểm đến cho các trải nghiệm giải trí đẳng cấp. Không chỉ là một buổi biểu diễn, đây là một bước ngoặt văn hóa - kết hợp các nghệ sĩ quốc tế chưa từng có, tài năng hàng đầu của Việt Nam và một tệp khán giả đa dạng, bao gồm cả khán giả bay từ Trung Quốc và Hàn Quốc đến tham dự.

Sự kiện lịch sử này hoàn toàn phù hợp với mục tiêu của Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Phát triển Văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 vừa được phê duyệt - một sáng kiến lớn của chính phủ nhằm nâng tầm văn hóa Việt Nam trong nước và quốc tế thông qua đầu tư chiến lược vào nghệ thuật biểu diễn, giải trí và các ngành công nghiệp văn hóa.

Rocky Huỳnh, Nhà sáng lập VPW, chia sẻ: "Chúng tôi rất vinh dự khi được hợp tác cùng The Grand Hồ Tràm - một đối tác hiểu rõ năng lượng mà VPW mang lại và cũng háo hức được giới thiệu điều đó tại khu nghỉ dưỡng đẳng cấp của họ. Khi Việt Nam bước vào Kỷ Nguyên Phát Triển Quốc Gia, chúng tôi tự hào là đơn vị tiên phong trong ngành giải trí với một sự kiện quy tụ những tài năng đấu vật quốc tế đầy triển vọng - thắp sáng vị thế đang lên của Việt Nam trên bản đồ thể thao giải trí toàn cầu."

Tương tự như những gì người hâm mộ được trải nghiệm với WWE - tổ chức đấu vật hàng đầu thế giới - khán giả tại "Ho Tram Slam" đã được chứng kiến một đêm không thể nào quên với những pha nhào lộn điêu luyện, những nhân vật "ngoài đời như huyền thoại" và hành động không ngừng nghỉ - chính những yếu tố đã khiến VPW trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong khu vực.

Sự kiện có sự góp mặt của dàn sao quốc tế nổi bật đến từ bốn châu lục, bao gồm The Juicy Boyz (Malaysia), Aiden Rex (Singapore), Sunny Z (Trung Quốc - Canada), The British Horror (Vương quốc Anh), và The Natural Classics (Úc) - hai anh em Tome và Stevie Filip, những người vừa hoàn tất chuyến lưu diễn với New Japan Pro Wrestling, liên đoàn đấu vật hàng đầu Nhật Bản.

Chương trình cũng tôn vinh những tài năng nội địa hàng đầu của Việt Nam như người sáng lập VPW Rocky Huỳnh, "Thế Lực Không Thể Cản Phá" Ares, và Phương Nam - nghệ sĩ hài nổi tiếng nhất Việt Nam thuộc nhóm Sài Gòn Tếu - với một màn xuất hiện đặc biệt đã làm bùng nổ khán phòng.

Từ những tiếng cười đến khoảnh khắc nghẹt thở, "Ho Tram Slam" đã khiến người hâm mộ phải hò reo, cười lớn và bật dậy khỏi ghế. Dù bạn là fan lâu năm hay lần đầu đến với thế giới đấu vật, VPW đã mang đến một đêm hành động chưa từng có.