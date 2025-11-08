Sự im lặng rợn người của cậu cả nhà Beckham, rốt cuộc mâu thuẫn của con trai với bố có thể sâu đến đâu?

Trong khi cả nước Anh dõi theo khoảnh khắc huy hoàng của Sir David Beckham - khi anh chính thức được phong tước Hiệp sĩ bởi Vua Charles III - thì đâu đó, một khoảng trống lặng lẽ vẫn hiện hữu: Brooklyn Beckham, con trai cả, đã không xuất hiện.

"Silent treatment" giữa ngày trọng đại của cha

Sir David được trao tước Hiệp sĩ vì những đóng góp to lớn cho thể thao và hoạt động từ thiện suốt hơn 20 năm. Hôm ấy, Victoria, cùng ba người con Romeo, Cruz và Harper đều có mặt. Nhưng cái tên Brooklyn - người con trai cả, 26 tuổi - hoàn toàn vắng bóng.

Theo truyền thông Anh, Brooklyn không gửi lời chúc mừng hay bất kỳ tín hiệu nào trên mạng xã hội. Trong khi khắp Instagram tràn ngập hình ảnh vinh danh Beckham, thì tài khoản của Brooklyn vẫn "án binh bất động", chỉ đăng video quảng bá dòng nước sốt Cloud23 - thương hiệu riêng của anh.

Bên dưới đoạn clip nấu ăn đăng từ ngày 29/10, cư dân mạng để lại hàng loạt bình luận: "Con đã bỏ lỡ khoảnh khắc lớn nhất trong đời bố rồi đó, thật đáng tiếc", "Bố con vừa trở thành 'Sir', còn con thì mất hút. Một ngày nào đó con sẽ hối tiếc", "Hãy gọi cho bố đi Brooklyn. Ngày đặc biệt như vậy, đừng để đến khi quá muộn"...

Một số người còn nói thẳng: "Không biết điều gì đã xảy ra giữa hai cha con, nhưng điều này thật buồn".

David Beckham: "Một ngày đầy nước mắt và cảm xúc"

Trong bài phỏng vấn sau lễ phong tước, Beckham xúc động nói: "Hôm nay là một ngày tràn ngập cảm xúc - nhiều cảm xúc hơn cả sự hồi hộp. Có vài giọt nước mắt đã rơi. Tôi tự hào vì có vợ và các con bên cạnh, cùng cha mẹ chứng kiến khoảnh khắc này".

Cựu danh thủ chia sẻ thêm, được Vua Charles III trực tiếp trao danh hiệu là "niềm vinh dự lớn lao" và là thành tựu "cả gia đình có thể tự hào". Nhưng giữa những bức ảnh ngập tràn nụ cười, thiếu đi một bóng hình quen thuộc - người con trai cả từng là "bản sao" của Beckham thời trẻ.





Vết rạn từ khi nào bắt đầu?

Tin đồn mâu thuẫn giữa Brooklyn Beckham và bố mẹ đã xuất hiện từ lâu, đặc biệt từ khi anh kết hôn với nữ diễn viên - ái nữ tỷ phú Nicola Peltz. Mối quan hệ giữa cô dâu và mẹ chồng Victoria từng được cho là "lạnh như băng", thậm chí có thời điểm không nói chuyện trong nhiều tháng.

Sau đám cưới xa hoa năm 2022, Brooklyn dần tách khỏi gia đình, không dự sinh nhật lần thứ 50 của cha và cũng vắng mặt tại Tuần lễ Thời trang Paris - nơi Victoria trình diễn bộ sưu tập mới. Gần đây nhất, anh cũng không tham dự buổi ra mắt phim tài liệu Beckham trên Netflix.

Dù vậy, cặp đôi David - Victoria vẫn tỏ ra nhẹ nhàng. Trong một buổi phỏng vấn podcast, Victoria nói: "Gia đình tôi rất gắn bó. Chúng tôi luôn nói với các con rằng bất kỳ chuyện gì, hãy coi nhà là nơi an toàn để chia sẻ." "Mọi đứa con đều khác biệt, và chúng tôi tôn trọng lựa chọn của chúng".

Phía sau ánh hào quang của "gia đình vàng"

David Beckham từng kể lại rằng, ông nội - bà ngoại của anh là người trung thành với Hoàng gia, luôn cùng ông xem lễ diễu binh Trooping the Colour và đứng nghiêm trang trong bài phát biểu Giáng sinh của Nữ hoàng.

Bởi vậy, tước hiệu "Sir" hôm nay không chỉ là vinh dự nghề nghiệp, mà còn là ước mơ thuở nhỏ được truyền qua nhiều thế hệ. Và chính vì thế, sự vắng mặt của người con trai cả càng khiến khoảnh khắc ấy thêm phần lặng buồn.

Hiện, Brooklyn vẫn chưa lên tiếng, không bình luận, không tương tác. Giữa lúc David Beckham chạm đến đỉnh cao danh vọng, cậu cả lại ở một nơi khác, bận rộn với chai nước sốt và mạng xã hội - như thể hai thế giới song song không còn giao nhau.

Một khoảng cách vô hình

Không ai biết chuyện gì thực sự xảy ra sau cánh cửa nhà Beckham. Nhưng nếu nhìn từ bên ngoài, sự im lặng của Brooklyn chẳng khác nào một lời nói lạnh lẽo nhất mà con trai có thể dành cho người cha từng xem mình là niềm tự hào lớn nhất.