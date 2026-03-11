Sư huynh của Lý Tiểu Long là cao thủ Vịnh Xuân thực chiến, chưa từng thất bại

Hoàng Thuần Lương (Wong Shun Leung) là một võ sĩ công phu thực chiến đúng nghĩa của thời đại mình. Ông nổi tiếng với việc bất bại trong hàng chục trận đấu thách đấu trên sân thượng tại Hong Kong (Trung Quốc) trong thập niên 1950–1960.

Đánh thua Diệp Vấn, nhận làm sư phụ

Hoàng Thuần Lương thuộc một thế hệ hiếm hoi những người thực sự kiểm nghiệm kỹ năng công phu của mình bằng chiến đấu thực tế, và dùng chính kinh nghiệm chiến đấu đó để tiếp tục hoàn thiện phong cách võ thuật của mình. Trong cộng đồng Vịnh Xuân quyền, ông được gọi một cách thân mật là “Giảng thủ vương”.

Theo các nguồn tài liệu, biệt danh này của Hoàng Thuần Lương nghĩa là “vua của những bàn tay biết nói”. Còn các nguồn tiếng Trung lý giải rằng “giảng thủ” ở đây chính là tỷ thí để kiểm chứng võ thuật.

Hoàng Thuần Lương chuyên đi thách đấu các cao thủ của môn phái khác

Hoàng Thuần Lương Lương tin rằng nếu muốn biết bản thân giỏi đến mức nào, không cần đai, đẳng cấp hay thứ hạng. Ông từng nói: “Cứ ra ngoài và đánh một trận. Khi đó bạn sẽ biết mình giỏi đến đâu”.

Một chi tiết thường bị bỏ qua trong loạt phim Diệp Vấn nổi tiếng do Chân Tử Đan đóng là: ngoài Diệp Vấn, Lý Tiểu Long còn nhận được rất nhiều chỉ dạy Vịnh Xuân từ “sư huynh” của mình là Hoàng Thuần Lương.

Bản thân Hoàng Thuần Lương cũng là một huyền thoại công phu theo cách riêng của mình. Ban đầu ông tập quyền Anh phương Tây. Trong một buổi tập, ông vô tình đánh trúng huấn luyện viên của mình, khiến người thầy nổi giận và dẫn đến một trận đánh thực sự.

Muốn trả đũa vì cảm thấy bị xúc phạm, vị huấn luyện viên lao vào tấn công, nhưng lại bị Hoàng Thuần Lương đánh gục hoàn toàn. Sau sự việc đó, Hoàng Thuần Lương rời khỏi phòng tập trong tâm trạng chán nản.

Hoàng Thuần Lương có biệt danh "Giảng thủ vương"

Sau khi nghe nói về Diệp Vấn, một bậc thầy của môn công phu ít người biết đến lúc bấy giờ là Vịnh Xuân, ông tìm đến gặp và lập tức thách đấu các học trò của Diệp Vấn để xem môn võ này thực sự ra sao. Sau khi nhanh chóng đánh bại vài học trò giỏi nhất của Diệp Vấn, chính Diệp Vấn, khi đó đã ngoài 60 tuổi, bước ra để trực tiếp giao đấu.

Hoàng Thuần Lương lúc ấy chỉ mới ở tuổi thiếu niên, và nhanh chóng bị Diệp Vấn khống chế chỉ bằng vài chiêu. Nhận ra tài năng thực sự của vị sư phụ này, Hoàng Thuần Lương nhanh chóng quyết định theo học và dành cả đời mình cho Vịnh Xuân quyền dưới sự chỉ dạy của Diệp Vấn.

Cao thủ thực chiến

Chỉ vài tháng sau khi bắt đầu luyện Vịnh Xuân, ông đã nổi tiếng vì sử dụng môn võ vốn bị nhiều người gọi là “công phu của phụ nữ” này để đánh bại hàng chục đối thủ trong các trận đấu thách đấu bất hợp pháp trên sân thượng ở Hong Kong (Trung Quốc) thập niên 1950–1960.

Hoàng Thuần Lương là người dạy Vịnh Xuân Quyền cho Lý Tiểu Long

Sau khi đánh bại tất cả các đối thủ thách đấu tại Hong Kong và giữ thành tích bất bại trong hơn 50–60 trận, ông được trao biệt danh “Giảng Thủ Vương”. Theo Baidu , Hoàng Thuần Lương chỉ dừng việc tỉ võ vì ân hận sau khi đánh hỏng 1 mắt của 1 cao thủ.

Hoàng Thuần Lương từng đến thăm Lý Tiểu Long tại trường quay bộ phim "Enter the Dragon", và thậm chí còn đưa ra một số gợi ý về biên đạo các cảnh chiến đấu.

Mặc dù câu chuyện phổ biến cho rằng Diệp Vấn là người thầy duy nhất của Lý Tiểu Long, nhiều nguồn tài liệu xác nhận rằng Hoàng Thuần Lương mới là người mà Lý Tiểu Long học phần lớn kỹ năng chiến đấu công phu và Vịnh Xuân của mình.

Hai người là sư huynh đệ và bạn bè lâu năm, và họ vẫn tiếp tục trao đổi thư từ, bàn luận về công phu ngay cả sau khi Lý Tiểu Long sang Hollywood.

Tran vẽ về Lý Tiểu Long, Diệp Vấn và Hoàng Thuần Lương

Hoàng Thuần Lương thậm chí từng tranh luận và đấu tập với Lý Tiểu Long, sau đó thuyết phục ông rằng môn võ Tiệt Quyền Đạo (Jeet Kune Do) thực chất chỉ là cách diễn giải và hiểu biết chưa hoàn chỉnh của Lý Tiểu Long về hệ thống Vịnh Xuân, bởi Lý Tiểu Long không có đủ thời gian để học trọn vẹn toàn bộ hệ thống này.

Jessie Glover, đệ của Lý Tiểu Long, viết về Hoàng Thuần Lương như sau: “Khi tôi xem một đoạn băng Hoàng Thuần Lương biểu diễn bài quyền đầu tiên và minh họa nhiều kỹ thuật khác nhau, tôi lập tức hiểu phần lớn Vịnh Xuân của Lý Tiểu Long đến từ đâu, bởi cách ông di chuyển giống hệt Hoàng Thuần Lương”

Theo Glover, Hoàng Thuần Lương đủ sức ngăn chặn các đòn đánh của Lý Tiểu Long: “ Nếu một người có thể áp sát đối thủ trước khi hệ thần kinh của đối phương kịp phản ứng, thì đối phương gần như không thể làm gì được, bất kể họ biết bao nhiêu kỹ thuật. Khi Lý Tiểu Long trở lại Hong Kong lần thứ hai, người duy nhất có khả năng ngăn chặn các đòn tấn công của ông có lẽ chỉ là Hoàng Thuần Lương”.

Hoàng Thuần Lương từng tới Bắc Kinh để giảng dạy Vịnh Xuân

Sau này, Diệp Vấn cho phép Hoàng Thuần Lương cải tiến hệ thống Vịnh Xuân bằng cách tiếp cận khoa học hơn, dựa trên kinh nghiệm chiến đấu thực tế của ông. Từ đó, ông bắt đầu tinh giản và giảng dạy Vịnh Xuân theo hướng đơn giản, trực tiếp và hiệu quả.

Phong cách Vịnh Xuân của Hoàng Thuần Lương dần được biết đến với tên gọi Ving Tsun Kuen Hok (Vịnh Xuân – khoa học của cận chiến). Năm 1963, Hoàng Thuần Lương mở võ quán để truyền dạy và đào tạo nhiều đệ tử như Lâm Văn Học, Lý Hằng Xương, Trần Kiến Văn và Ôn Kiện Lương.

Theo Baidu , đến thập niên 1990, ông được Ủy ban Thể thao Nhà nước Trung Quốc mời đến Bắc Kinh giảng dạy Vịnh Xuân, góp phần thúc đẩy việc hệ thống hóa và phổ biến môn quyền này tại Trung Quốc đại lục.

Trước khi qua đời năm 1996, Hoàng Thuận Lương đã dốc sức vào việc xây dựng lý luận cho Vịnh Xuân. Hệ thống huấn luyện do ông xây dựng đóng vai trò nền tảng quan trọng trong sự phát triển của Vịnh Xuân hiện đại.