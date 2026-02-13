Sự gia tăng của cú đánh đầu và những rủi ro đến sức khỏe của cầu thủ?

Cựu cầu thủ Manchester United, Gordon McQueen.

Vài tuần trước, hai câu chuyện bóng đá tưởng chừng không liên quan nhưng lại có mối liên hệ mật thiết. Câu chuyện đầu tiên là việc Arsenal dường như không thể ghi bàn từ những pha bóng sống trong thất bại trước Manchester United. Câu chuyện thứ hai là cuộc điều tra về cái chết của cựu hậu vệ đội tuyển Scotland và Manchester United, Gordon McQueen, người qua đời vào năm 2023 ở tuổi 70.

Rủi ro về sức khỏe khi thực hiện các cú đánh đầu

Theo báo cáo của điều tra viên cấp cao Jonathan Heath, việc thực hiện cú đánh đầu đã tác động xấu đến sức khỏe và cả cái chết của cựu hậu vệ đội tuyển Scotland và Manchester United, Gordon McQueen.

“Tôi kết luận rằng ông McQueen đã phải chịu những chấn thương đầu lặp đi lặp lại trong suốt sự nghiệp của mình,” báo cáo nêu rõ. “Tôi tin chắc rằng, dựa trên xác suất, việc liên tục thực hiện các cú đánh đầu trong bóng đá đã góp phần gây ra chứng bệnh thoái hóa não mạn tính do chấn thương (CTE) của ông ấy. Sự kết hợp giữa CTE và chứng mất trí nhớ do mạch máu bị tổn thương dẫn đến viêm phổi. Tôi kết luận nguyên nhân tử vong là viêm phổi, mất trí nhớ do mạch máu bị tổn thương và CTE. Có khả năng những va đập lặp đi lặp lại vào đầu do đánh đầu khi chơi bóng đá, đã góp phần gây ra CTE.”

McQueen là một trung vệ xuất sắc, và phần chú thích trong cáo phó trên tờ Guardian ghi nhận rằng ông “nổi tiếng với kỹ năng đánh đầu”. Kỹ năng đó lại rất quan trọng đối với một cầu thủ chơi ở ở trung tâm hàng phòng ngự.

Trước đây, Giáo sư Willie Stewart từng yêu cầu những người làm luật bóng đá xem xét liệu đánh đầu có thực sự cần thiết trong trận đấu hay không. Stewart đã phát hiện ra rằng các thủ môn - những người hiếm khi đánh đầu - có tỷ lệ mắc các triệu chứng CTE (chấn thương sọ não mãn tính) thấp hơn các vị trí còn lại. Và tỷ lệ này đặc biệt cao hơn ở các hậu vệ, những người thường thực hiện nhiều pha đánh đầu, cả khi phòng ngự trong vòng cấm và khi tham gia các tình huống cố định.

Một số đội bóng tại Premier League đang phụ thuộc vào bóng chết

Điều đó đưa chúng ta trở lại câu chuyện đầu tiên. Arsenal quá phụ thuộc vào các tình huống cố định. Nhưng đó là vấn đề không chỉ của riêng Arsenal, mà là của nhiều đội bóng tại giải đấu. Arsenal đang dẫn đầu Premier League, nhưng thật bất thường khi đội bóng mạnh nhất nước Anh lại phụ thuộc nhiều vào các tình huống cố định.

Arsenal đang phụ thuộc vào bóng chết.

Bàn thắng từ những pha bóng chết không phải lúc nào cũng đến từ việc đánh đầu. Hãy xem Mbeumo ghi bàn từ một pha phối hợp đẹp mắt từ bóng chết giúp Manchester United mở tỷ số trước Tottenham hôm thứ Bảy tuần trước hoặc cú sút phạt của Szoboszlai giúp Liverpool ghi bàn vào lưới Manchester City một ngày sau đó. Trong khi các quả tạt bóng từ những tình huống bóng chết của Arsenal thường là những cú tạt bóng mạnh vào vòng cấm, thường là để trung vệ Gabriel đánh đầu.

Các tình huống cố định ngày càng trở nên quan trọng đối với nhiều đội bóng tại Premier League. Trước trận đấu với Brentford mùa này, huấn luyện viên Oliver Glasner của Crystal Palace thừa nhận rằng các buổi tập của đội bóng hầu như chỉ tập trung vào các tình huống cố định. Palace thắng 2-0 ở trận đấu đó, với một bàn thắng từ quả đá phạt xa, rồi một bàn thắng khác từ quả ném biên xa. Nếu xét về chất lượng chuyên môn thì đó là một trận đấu tồi tệ.

Hướng dẫn chính thức của Liên đoàn Bóng đá Anh về đánh đầu khuyến nghị “các cầu thủ chỉ được thực hiện tối đa 10 pha đánh đầu với tác động lớn lên đầu mỗi tuần tập luyện”, và phân loại các pha đánh đầu có lực tác động lớn lên đầu là những pha đánh đầu sau một đường chuyền dài (khoảng 35m trở lên, chẳng hạn như khi đón một quả phát bóng dài từ quả phát bóng), hoặc là những pha đánh đầu từ các quả phạt góc, quả tạt hoặc quả đá phạt. Nếu các đội tập trung gần như hoàn toàn vào các tình huống cố định trong tập luyện, thì có thể giả định rằng (ít nhất) một số cầu thủ sẽ thực hiện nhiều hơn 10 pha đánh đầu với lực tác động lớn lên đầu mỗi tuần trong các buổi tập đó.

Qua những con số thống kê, chúng ta có thể thấy lối chơi của các đội bóng tại Premier League đã thay đổi như thế nào trong hai năm qua. Tại Premier League, số lần đánh đầu phá bóng hiện nay nhiều hơn khoảng 50% so với hai năm trước. Tại League Two (Giải hạng tư Anh), con số này tăng gần 100%.

Biểu đồ về sự gia tăng của các cú đánh đầu phá bóng tại bốn hạng đấu của bóng đá Anh.

Các giải đấu hạng dưới được cho là luôn theo đuổi lối chơi bóng đá truyền thống, với những đường chuyền dài và những pha tranh chấp quyết liệt. Nhưng thực tế không phải vậy. Về cơ bản, họ đã đi theo xu hướng của Premier League, giống như việc nhiều đội bóng trước đây từng cố gắng theo đuổi lối chơi tiki-taka.

Sự nghiệp của McQueen kết thúc vào giữa những năm 1980, và quả bóng ở thời điểm đó khác xa so với thời điểm hiện tại. Mặc dù trọng lượng chính thức của quả bóng vẫn nhất quán trong suốt lịch sử môn thể thao này, nhưng những quả bóng thời McQueen thường bị ngấm nước và trở nên nặng hơn trong thời tiết ẩm ướt. Nhưng theo con gái ông, Hayley, một phóng viên truyền hình của Sky Sports, đã chỉ ra sau khi báo cáo của điều tra viên được công bố, quả bóng thời hiện đại bay với vận tốc nhanh hơn. Điều đó có thể gây ra những rủi ro lớn hơn về sức khỏe cho các cầu thủ nếu họ thực hiện các cú đánh đầu.

Một đề xuất để hạn chế tác động của những cú đánh đầu là chỉ cho phép các cầu thủ thực hiện trong khu vực phạt đền. Liên đoàn bóng đá Anh (FA) không hề không biết về những rủi ro của việc đánh đầu. Họ đã đi trước thời đại khi cấm đánh đầu ở các cấp độ bóng đá trẻ. Và nghiên cứu của họ về những nguy hiểm của việc đánh đầu được nghiên cứu kỹ lưỡng, đưa ra những kết luận hợp lý và được công bố rộng rãi cho mọi người vào năm 2021.

