Sử dụng chất cấm, lái siêu xe Lamborghini 270.000 bảng gây tai nạn: Tuyển thủ nổi tiếng đối diện án tù

Cựu tuyển thủ Anh Raheem Sterling nhận tội lái xe nguy hiểm và tàng trữ chất cấm sau khi gây tai nạn.

Một sự việc chấn động vừa xảy ra với cựu tuyển thủ Anh Raheem Sterling khi tiền đạo 31 tuổi này thừa nhận có sử dụng khí cười trong lúc lái xe ngay sau khi bị bắt giữ.

Theo video ghi lại từ camera hành trình của cảnh sát tại hiện trường, Sterling bị phát hiện trong tình trạng lờ đờ, ngồi trên xe với các bình khí đinitơ monoxit và quả bóng cười xẹp lép đặt ngay trên đùi. Khi bị yêu cầu bước ra ngoài và giải trình về người cầm lái, cầu thủ này liên tục giữ im lặng, cố tình chuyển các bình khí ra hàng ghế sau nhằm che giấu lực lượng chức năng. Anh chỉ thực hiện các yêu cầu cơ bản sau khi được đọc quyền của người bị bắt giữ, nhưng tuyệt đối từ chối trả lời các câu hỏi thẩm vấn tại chỗ. Vụ việc diễn ra chỉ 4 tuần sau khi Sterling trở lại Anh, kết thúc nỗ lực cứu vãn sự nghiệp bất thành trong màu áo câu lạc bộ Feyenoord (Hà Lan).

Raheem Sterling sử dụng bình khí cười trong xe, lái xe nguy hiểm trên cao tốc (Ảnh: Sun)

Chiếc siêu xe bị móp, không còn nguyên vẹn (Ảnh: PA)

Tại phiên tòa Sơ thẩm Basingstoke, Sterling đã chính thức nhận tội đối với ba cáo buộc: lái xe nguy hiểm, tàng trữ khí đinitơ monoxit để hít trái phép và không cung cấp mẫu xét nghiệm sau vụ tai nạn xảy ra lúc 8 giờ 45 phút sáng ngày 28/5. Phía công tố viên Simon Jones cho biết lực lượng chức năng đã thu giữ 6 bình khí cười trong xe. Tại đồn cảnh sát, Sterling bị ảnh hưởng nặng nề bởi chất kích thích đến mức không thể hoàn thành các bài kiểm tra vận động cơ bản như dùng ngón tay chạm mũi hay đi thẳng hàng. Các nhân chứng trên đường trước đó cũng bàng hoàng kể lại việc thấy Sterling vừa cầm lái vừa hít bóng cười to che kín mặt suốt nhiều giờ liền, khiến chiếc Lamborghini đánh võng liên tục giữa các làn đường và suýt đâm vào dải phân cách.

Dù các xét nghiệm hơi thở cho kết quả âm tính với rượu, cần sa và cocaine, Sterling lại kiên quyết từ chối lấy mẫu máu xét nghiệm với lý do đòi hỏi sự có mặt của luật sư riêng. Phía luật sư bào chữa cho rằng hiệu ứng của khí cười chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và Sterling từ chối xét nghiệm do trạng thái mệt mỏi, bối rối vì mất ngủ cả đêm. Mặc dù vậy, phía công tố khẳng định đây là vụ việc nghiêm trọng thuộc nhóm nguy hiểm nhất do hành vi vi phạm kéo dài. Raheem Sterling hiện phải đối mặt với mức án tối đa lên tới 2 năm tù giam. Tòa án đã quyết định hoãn phiên xét xử đến tháng 11 để chờ hoàn tất các báo cáo tổng hợp trước khi chính thức tuyên án.

Tiên