Sự đáng sợ của U23 Trung Quốc và mối lo cho U23 Việt Nam trước “bán kết trong mơ”

Mối lo đầu tiên cho U23 Việt Nam khi chạm trán Trung Quốc phải kể tới thành tích đối đầu giữa 2 đội ở các giải đấu chính thức.

Đây mới là lần đầu tiên trong lịch sử, U23 Việt Nam và Trung Quốc gặp nhau trong khuôn khổ giải châu Á. Tuy nhiên nếu chỉ tính ở các giải chính thức (không gồm giao hữu), U23 Trung Quốc vẫn bất bại trong 3 lần gần nhất gặp một đối thủ mới (thắng 2, hòa 1). Những lần mà lứa U23 (hoặc U22) Việt Nam có thể đánh bại được Trung Quốc đều chỉ nằm trong khuôn khổ giao hữu.

Về cơ bản, yếu tố thành tích đối đầu khả năng chỉ mang tính chất tham khảo. “Vũ khí” đáng sợ nhất của U23 Trung Quốc ở thời điểm hiện tại tất nhiên chính là sự lột xác ở hàng phòng ngự của họ. Thống kê cho thấy U23 Trung Quốc chính là đội có hàng thủ xuất sắc nhất ở cả 4 kỳ giải U23 châu Á liên tiếp gần nhất, với việc không để thủng lưới cả 4 trận.

Thành tích kể trên được coi là sự thay đổi ngoạn mục, bởi trước khi dự giải châu Á, U23 Trung Quốc chỉ có thể giữ sạch lưới đúng 1 lần trong 15 trận đấu.

Sự xuất sắc của hàng phòng ngự U23 Trung Quốc được thể hiện rõ nhất qua chỉ số thống kê của thủ môn Li Hao. Thủ môn này có tới 24 pha cứu thua tính ở giải năm nay, nhiều nhất so với bất kỳ thủ môn nào trong 4 kỳ giải gần đây nhất. Trong số các thủ môn phải đối mặt với hơn năm cú sút trúng đích trong bất kỳ kỳ giải nào trong khoảng thời gian này, anh là người duy nhất duy trì tỷ lệ cứu thua 100%.

U23 Trung Quốc có thể gây ra thách thức lớn cho U23 Việt Nam.

Ngoài thủ môn Li Hao, U23 Trung Quốc còn sở hữu một ngôi sao ở hàng phòng ngự đang thi đấu cực kỳ thăng hoa, đó là hậu vệ Peng Xiao. Thống kê cho thấy cầu thủ này đã thực hiện tới 23 pha đánh đầu phá bóng, nhiều nhất trong 4 kỳ giải đấu gần nhất.

Vừa qua, một trang báo của Trung Quốc đã mô tả rằng U23 Trung Quốc đã giăng “Vạn Lý Trường Thành” để cản bước các đối thủ trong những trận đấu gần đây. Muốn phá được “bức tường thành” vững chắc này, U23 Việt Nam cần phát huy khả năng tấn công, thứ vũ khí lợi hại được Đình Bắc cùng các đồng đội thi triển trong thời gian gần đây.

Có một thống kê khiến U23 Việt Nam lạc quan hơn. Toàn đội đã thắng cả 4 trận ở giải năm nay, bằng số trận thắng mà họ đạt được trong 5 lần tham dự trước đó cộng lại. U23 Việt Nam cũng đã ghi được tám bàn thắng tại giải đấu này, ngang bằng với thành tích tốt nhất của họ tại giải đấu năm 2018 khi họ giành vị trí á quân.

Đình Bắc vẫn là ngôi sao được kỳ vọng nhất của U23 Việt Nam.

Về cơ bản, cả U23 Trung Quốc và U23 Việt Nam đều đã phát huy được những điểm mạnh nhất của mình ở những trận đấu vừa qua. Trận bán kết giữa 2 đội vào tối nay sẽ kịch tính và khó đoán hơn. Song, nếu hàng công với Đình Bắc tiếp tục thăng hoa, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể “hạ đẹp” Trung Quốc để ghi tên mình vào chung kết.



