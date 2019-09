Sự cố trận đấu CLB Hà Nội: VPF gửi hỏa tốc lúc nào và VFF xử lý ra sao?

Thông tin về báo cáo hỏa tốc của VPF gửi VFF liên quan đến công tác an toàn, an ninh trận Hà Nội và Nam Định đang trở thành chủ đề tranh cãi, bởi xuất hiện thông tin là “báo cáo hỏa tốc” của VPF gửi đi sau trận đấu.

Nguồn tin của Saostar từ VPF khẳng định: Công văn báo cáo hóa tốc của VPF được gửi cho VFF trước trận đấu Hà Nội và Nam Định. Công văn này được gửi vào lúc 15 giờ 12 phút (ngày 11/9), còn trận đấu diễn ra lúc 19 giờ cùng ngày, tức có trước gần 4 giờ so với thời gian bắt đầu trận Hà Nội và Nam Định.

Báo cáo hỏa tốc của VPF gửi VFF nêu rõ chuyện công tác chuẩn bị an ninh, an toàn cho trận Hà Nội và Nam Định: “Không được BTC trận đấu triển khai theo các phương án như đã thống nhất, nhiều tồn tại và bất cập không được giải quyết”.

Do vậy VPF đã đề nghị VFF: “Quan tâm xem xét, có các biện pháp hỗ trợ, chỉ đạo một cách tích cực, hiệu quả hơn đối với công tác tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu nêu trên”.

VPF gửi công văn hỏa tốc lúc 15h 12 phút ngày 11/9, còn VFF hỗ trợ bằng cách thông báo công an.

Trước câu hỏi của Saostar về báo cáo hỏa tốc của VPF gửi VFF trước trận đấu Hà Nội và Nam Định đã được xử lý như thế nào?

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết có hỗ trợ VPF: “Chúng tôi có thông báo nhờ công an Hà Nội hỗ trợ, tuy nhiên chỉ thông báo bằng miệng chứ không có văn bản. Lý do là thời gian quá gấp rút…”.

Tổng thư ký Lê Hoài Anh cũng nói về hướng xử lý chuyện đốt pháo sáng ở sân Hàng Đẫy: “Điều này chờ Ban điều hành giải gửi báo cáo về những diễn biến ở sân Hàng Đẫy, sau đó Ban kỷ luật VFF sẽ có hướng giải quyết vấn đề này…”.

Ông Lê Hoài Anh cho biết thêm trước trận Hà Nội và Nam Định đã có cuộc họp với sự tham dự của đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam, tức chuyện công tác chuẩn cho trận Hà Nội và Nam Định có từ trước đó chứ không phải vào hôm qua. Ban điều hành giải có trách nhiệm cao nhất về chuyện tổ chức trận đấu ở V.League.