Sự cố nhầm Quốc kỳ Việt Nam: Sếp bóng đá Thái Lan có mặt tại VFF để chuyển thư xin lỗi

Chiều ngày 29/10/2025, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), thay mặt Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (bà Nualphan Lamsam) đoàn công tác của LĐBĐ Thái Lan (FAT) do Phó Chủ tịch Adisak Benjasiriwan dẫn đầu đã có buổi làm việc và giải trình với lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam về sự cố hiển thị nhầm Quốc kỳ Việt Nam tại Lễ bốc thăm Giải Futsal U16 và U19 Đông Nam Á 2025, do LĐBĐ Thái Lan tổ chức chiều 28/10 tại Bangkok (Thái Lan). Cuộc gặp có sự chứng kiến của Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) – ông Winston Lee.

Ngay đầu buổi làm việc, Phó Chủ tịch Adisak Benjasiriwan đã đọc thư xin lỗi chính thức của Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan gửi tới LĐBĐ Việt Nam. Trong thư, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc và gửi lời xin lỗi chân thành nhất về sự cố đáng tiếc liên quan đến việc đặt nhầm Quốc kỳ Việt Nam trong Lễ bốc thăm Giải vô địch Futsal nam U19 Đông Nam Á 2025.

Phó Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan chuyển thư xin lỗi của LĐBĐ Thái Lan tới Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan khẳng định: “Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sai sót này và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự cố đã xảy ra. LĐBĐ Thái Lan đã ngay lập tức tiến hành các biện pháp khắc phục, rà soát và siết chặt quy trình tổ chức sự kiện, nhằm đảm bảo những sai sót tương tự sẽ không tái diễn”.

Trong thư nhấn mạnh: “LĐBĐ Thái Lan xin chân thành gửi lời xin lỗi đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á và tất cả các bên liên quan vì sự việc này. Chúng tôi trân trọng sự cảm thông và ủng hộ liên tục của quý vị, đồng thời khẳng định cam kết duy trì những tiêu chuẩn cao nhất về tính chuyên nghiệp và sự tôn trọng trong tất cả các sự kiện AFF do Thái Lan đăng cai”.

Ngay trong tối 28/10, trên trang fanpage chính thức của LĐBĐ Thái Lan cũng đăng tải thông cáo báo chí gửi lời xin lỗi đến LĐBĐ Việt Nam và người hâm mộ Việt Nam. Thông cáo nêu rõ: “LĐBĐ Thái Lan chân thành hy vọng LĐBĐ Việt Nam và nhân dân Việt Nam sẽ chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi và thông cảm cho lỗi vô ý này – một sai sót mang tính con người, hoàn toàn không có chủ đích thiếu tôn trọng đất nước Việt Nam. Đây là bài học quan trọng để chúng tôi thận trọng và nghiêm túc hơn trong mọi quy trình tổ chức, nhằm duy trì những tiêu chuẩn cao nhất mà LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) kỳ vọng ở chúng tôi với tư cách là nước chủ nhà”.

Về phía LĐBĐ Việt Nam ghi nhận lời xin lỗi chân thành của LĐBĐ Thái Lan và đánh giá cao tinh thần chủ động, cầu thị, tôn trọng đối tác mà LĐBĐ Thái Lan thể hiện. LĐBĐ Việt Nam xem đây là một sai lầm nghiêm trọng, đồng thời khẳng định đây là bài học sâu sắc trong công tác chuẩn bị và tổ chức các sự kiện quốc tế, nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp trong hệ thống thi đấu của LĐBĐ Đông Nam Á.

Đại diện LĐBĐ Thái Lan cam kết sẽ không để xảy ra các sai sót tương tự trong tương lai, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác, phối hợp chặt chẽ với LĐBĐ Việt Nam trong các hoạt động nhằm phát triển bóng đá khu vực Đông Nam Á ngày càng chuyên nghiệp và bền vững.