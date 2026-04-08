Sự cố gây hỗn loạn trận đấu giữa Sporting và Arsenal

Một sự cố hy hữu về dữ liệu của UEFA đã khiến trận tứ kết lượt đi Champions League giữa Sporting CP và Arsenal rạng sáng 8/4 trở nên hỗn loạn, trước khi Kai Havertz định đoạt trận đấu ở những giây cuối cùng.

Phút 32 trận đấu, một bảng đồ họa của UEFA bất ngờ hiện lên thông báo tiền đạo Luis Javier Suarez của Sporting CP nhận thẻ vàng. Đáng chú ý, hệ thống còn kèm theo dòng chữ xác nhận cầu thủ này sẽ bị treo giò ở trận lượt về tại Emirates do đã nhận đủ hạn định thẻ phạt. Thông tin này lập tức gây náo loạn, các BLV Jon Champion và Alan Shearer trên sóng trực tiếp liên tục đặt dấu hỏi vì trọng tài chính không hề rút thẻ cho Suarez trong bất kỳ tình huống nào trước đó. Trong khi đó, CĐV Arsenal ăn mừng phấn khích vì đối thủ mất chân sút chủ lực, còn phía Sporting CP phản ứng dữ dội vì sự vô lý.

Sự cố hiển thị đồ hoạ

Phải mất một khoảng thời gian xác minh, UEFA mới chính thức đính chính đây là lỗi nhập liệu. Người thực tế phải nhận thẻ là tiền vệ Morita chứ không phải Suarez. Như vậy, tiền đạo người Colombia vẫn hoàn toàn đủ điều kiện thi đấu trận lượt về.

Trở lại với diễn biến chuyên môn, trận đấu diễn ra giằng co với sự lấn lướt nhẹ từ phía đại diện nước Anh. Sporting CP cũng chứng minh họ không dễ bị khuất phục khi tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm lên khung thành của David Raya.

Tưởng chừng trận đấu sẽ khép lại với tỷ số hòa không bàn thắng, thì đúng vào phút bù giờ thứ 2 (90+2'), bước ngoặt đã xảy ra. Từ một pha dàn xếp tấn công mạch lạc, Kai Havertz đã chọn vị trí thông minh để dứt điểm tung lưới đội chủ nhà, ấn định chiến thắng 1-0 quý giá cho Arsenal.