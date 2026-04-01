"Sự ăn ý của Xuân Son - Hoàng Hên đã phát huy tác dụng"

Highlights Việt Nam 3-1 Malaysia (Bảng F, vòng loại Asian Cup 2027, 19h00 31/3/2026)

Tối 31/3, ĐT Việt Nam thi đấu trận cuối bảng F, vòng loại Asian Cup 2027 gặp Malaysia tại SVĐ Thiên Trường. Chung cuộc, chúng ta đã thắng lợi 3-1. Nếu hiệp một trận đấu, tuyển Việt Nam chơi ấn tượng nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng thì sang hiệp hai, chúng ta sớm ghi thêm 2 bàn nữa. Tuy nhiên ở nửa sau hiệp hai, HLV Kim Sang-sik bắt đầu thay dần các quân bài chiến thuật và thử nghiệm khác vào, dẫn tới việc bị thủng lưới 1 bàn và bị Malaysia ép khá nhiều ở cuối trận.

Nhận xét về hiệp hai trận đấu so với hiệp một, HLV Phạm Minh Đức chia sẻ trên sóng VTV:

"Tôi nghĩ là hiệp hai, đội tuyển Việt Nam của chúng ta chơi tốt hơn hiệp một. Chúng ta thấy là khi mà Đỗ Hoàng Hên được đẩy gần với cả Nguyễn Xuân Son hơn thì hai bạn chơi hiệu quả hơn. Và bàn thắng thứ hai đến khi Hên đã di chuyển sang và Hai Long đi vào trong, rồi Hên vòng ra phía sau lưng để tạt quả bóng ấy cho Son. Tình huống này, bạn ấy nhìn và đưa bóng đúng đầu của bạn Son, để Son đánh đầu, không phải sút bằng chân. Đấy là sự ăn ý của hai bạn này.

Và tôi nghĩ là ở hiệp hai thì ông Kim Sang-sik cũng đã tính toán được cách chơi của Malaysia và ông đã thay đổi một chút, giúp cách vận hành của chúng ta tốt hơn, kiểm soát trận đấu tốt hơn. Chúng ta thấy là các cầu thủ Malaysia gần như cũng chùng xuống khi có bàn thua thứ hai.

Và cuối cùng, một đường bóng, tôi nghĩ là một pha phối hợp nữa cũng từ Hên chuyền ra biên cho Trương Tiến Anh. Phải nói là Trương Tiến Anh tạt quả bóng rất chuẩn xác, tạt bóng đúng đầu của Son thì dứt điểm là vào lưới thôi. Đấy là một pha tạt bóng rất chuẩn xác của Trương Tiến Anh".

Xuân Son tỏa sáng với một cú đúp (Ảnh: Tú Anh).

Ở trận đấu này, ngoài cặp đôi Son - Hên tỏa sáng khiến NHM nức lòng, thì Đoàn Văn Hậu cũng được bố trí đá chính và chơi ổn định. Bên cạnh đó, phút 73, ngôi sao Đình Trọng cũng đánh dấu sự trở lại khi vào thay cho Duy Mạnh. Nhận xét về sự trở lại của Đình Trọng, HLV Phạm Minh Đức nói:

"Tôi nghĩ là thật ra màn trở lại của Trần Đình Trọng cũng chỉ là đóng góp vào danh sách thi đấu và vai trò trên sân thôi. Vì vào thời điểm đó, nếu đánh giá - phân tích thì thật ra có những lỗi mà Trần Đình Trọng đã chậm trong việc tiếp cận tiền đạo đối phương, để đối phương tạo ra những tình huống phối hợp. Đó là vấn đề về thể trạng, và tôi nghĩ Đình Trọng vào thời điểm này cũng giống như Nhật Minh, hay như Nguyễn Trần Việt Cường.

Nghĩa là khi tỷ số đã được định đoạt thì huấn luyện viên thường đưa những cầu thủ đó vào thi đấu, đó là điều mà bất cứ HLV nào cũng làm về mặt tâm lý, và tôi nghĩ HLV Kim Sang-sik làm vậy là đúng. Còn với một trận đấu mà chúng ta đang kiểm soát thế trận thì Trọng vào hỗ trợ phòng ngự và gần như không phải phòng ngự nhiều. Tuy nhiên, chúng ta thấy là ở những phút cuối cũng có một tình huống tạt bóng khi trận đấu kết thúc, và nếu cầu thủ đối phương đánh đầu tốt thì đó cũng có thể là một lỗi của trung vệ.

Vì vậy, tôi cho rằng trong trận đấu hôm nay, việc các cầu thủ được thi đấu cho đội tuyển quốc gia Việt Nam đã là một vinh dự đối với bản thân họ".

Sau chiến thắng hôm nay, niềm tin vào ĐT Việt Nam đã được tăng lên rất nhiều, khi sức mạnh của chúng ta tới từ những nhân tố đặc biệt như Xuân Son, Hoàng Hên, tới từ những nội binh và việc kết hợp mượt mà các nguồn nhân sự.

Bộ đôi Hoàng Hên - Xuân Son giúp ĐT Việt Nam mạnh lên rất nhiều (Ảnh: Tú Anh).

Bởi thế, HLV Phạm Minh Đức hướng tới tương lai cho đội: "Tôi nghĩ là ở giải châu Á, khi chúng ta đã vào vòng chung kết rồi thì nên cố gắng đi càng sâu càng tốt. Thường các huấn luyện viên cũng không đặt chỉ tiêu quá cao như phải vào chung kết hay bán kết, bởi ở đấu trường châu Á, chúng ta phải đối đầu với những đội bóng rất mạnh.

Với đội hình hiện tại, chúng ta đang có đầy đủ những cầu thủ chất lượng nhất của bóng đá Việt Nam, cùng với các nhân tố nhập tịch như Đỗ Hoàng Hên hay Nguyễn Xuân Son. Vì vậy, mục tiêu là phải tận dụng tốt các cơ hội để có thể góp mặt ở các trận đấu knock-out tại Asian Cup 2027. Tôi nghĩ nếu làm được điều đó thì đã là một thành công với bóng đá Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo".

Trước mắt, ĐT Việt Nam sẽ hướng tới các mục tiêu ở Đông Nam Á, đấy là AFF Cup vào 24/7 - 26/8, giải Vô địch ĐNÁ do FIFA tổ chức ngay sau đó.