Sterling được chào đón như “hoàng tử” tại Hà Lan

Daily Mail Sport mô tả cựu sao tuyển Anh ký tặng áo, chụp ảnh với CĐV ngay tại sân bay, rồi nhanh chóng rời đi trong vòng vây của người hâm mộ địa phương hôm 13-2.

Bất chấp thời tiết âm u, Sterling vẫn giữ tinh thần thoải mái khi chuẩn bị hội quân cùng Feyenoord. Tại đây, anh sẽ làm việc với HLV Robin van Persie, huyền thoại một thời tại giải Ngoại hạng Anh.

Raheem Sterling đã chính thức ra mắt Feyenoord. (Ảnh: Feyenoord/X)

Ngôi sao 31 tuổi đã chấm dứt hợp đồng với Chelsea vào cuối tháng 1, khép lại quãng thời gian dài u ám tại Stamford Bridge.

Với mức lương lên tới 325.000 bảng/tuần từng khiến Sterling trở thành gánh nặng trong kế hoạch nhân sự của "The Blues".

Dù bị Chelsea "hắt hủi" nhưng Sterling nhận được sự quan tâm từ ít nhất 18 CLB ở các giải hàng đầu châu Âu trước khi chọn Feyenoord làm bến đỗ ngắn hạn.

Những cuộc trao đổi chi tiết với HLV Robin van Persie về vai trò thi đấu, kèm cam kết được ra sân thường xuyên, được xem như yếu tố then chốt giúp Sterling gật đầu ký hợp đồng đến hết mùa giải.

Đội bóng Hà Lan từng muốn ký hợp đồng dài hạn hơn nhưng Sterling chọn phương án ngắn hạn để "liệu cơm gắp mắm".

Tiền vệ người Anh cho biết với tư cách cầu thủ tự do, anh có cơ hội "tự tay cầm lái" chặng đường tiếp theo của sự nghiệp.

"Tôi tin Feyenoord là môi trường phù hợp để tìm lại niềm vui chơi bóng" – Sterling nói với truyền thông và nhấn mạnh – "Việc ra nước ngoài thi đấu là thử thách mới mẻ mà bản thân tôi sẵn sàng đón nhận".

Sterling kỳ vọng việc được ra sân đều đặn ở nước ngoài sẽ là bệ phóng giúp anh được triệu hồi trở lại tuyển Anh. Lần gần nhất Sterling "ăn cơm tuyển" cách đây đã 4 năm.

HLV Robin van Persie đánh giá cao tài năng của Sterling, tin rằng anh có thể tạo ra khác biệt và trở thành mảnh ghép quan trọng trong hành trình của Feyenoord ở nửa sau mùa giải.

Feyenoord hiện đứng thứ 2 tại giải VĐQG Hà Lan, kém PSV 17 điểm, đã bị loại khỏi Europa League và Cúp KNVB.

Sterling đã được người hâm mộ Feyenoord vây quanh khi anh đặt chân đến Hà Lan. (Ảnh: Feyenoord/X)

Cựu ngôi sao Chelsea và đội tuyển Anh ký tặng áo và tỏ ra rất vui vẻ tại "miền đất hứa". (Ảnh: Feyenoord/X)

Sterling cập bến Chelsea từ Man City năm 2022 trong bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với mức phí 47,5 triệu bảng. Anh ra sân 81 trận cho đội chủ sân Stamford Bridge trước khi bị "đóng băng" dưới thời HLV Enzo Maresca và người kế nhiệm Liam Rosenior.

Trong thông báo chia tay, Chelsea xác nhận hai bên chấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận chung, khép lại 3 mùa rưỡi "vui buồn lẫn lộn".

"Chúng tôi cảm ơn Raheem vì những đóng góp của anh khi còn là cầu thủ Chelsea. Chúc anh mọi điều tốt đẹp trong giai đoạn tiếp theo của sự nghiệp" - CLB Chelsea viết.

Còn trên mạng xã hội, Sterling gửi lời nhắn ngắn gọn: "Hướng về tương lai!"