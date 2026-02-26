Status “bất ổn” của MC Huyền Trang Mù Tạt ngay trước ngày ăn hỏi với tuyển thủ Việt Nam Phạm Đức Huy?

Đêm 25/2, MC Huyền Trang (Mù Tạt) - vợ sắp cưới của tiền vệ Phạm Đức Huy bất ngờ đăng tải một dòng trạng thái khiến dân mạng phải chú ý. Cụ thể, trên trang cá nhân, cô nàng viết vỏn vẹn: "Haiz. Còn 1 ngày để suy nghĩ" trên nền xanh nổi bật. Không giải thích thêm, không chú thích dài dòng, nhưng chỉ chừng đó cũng đủ khiến netizen xôn xao.

Điều đáng nói, status này nhanh chóng bị xoá sau ít phút đăng tải. Động thái "đăng rồi xoá" càng làm nhiều người tò mò. Nhiều người đoán rằng cô nàng đang ám chỉ đến việc chỉ còn 1 ngày nữa sẽ chính thức làm lễ ăn hỏi với cầu thủ Đức Huy. Và phải chăng cô dâu đang có chút hồi hộp trước thềm ngày trọng đại? Hay chỉ đơn giản là một pha "tấu hài" quen thuộc của Mù Tạt?

Dòng trạng thái "bất ổn" của Mù Tạt trước ngày trọng đại với Đức Huy

Cô nàng thường xuyên đăng status "tấu hài" trên MXH

Theo dõi Huyền Trang từ lâu đều biết, nữ MC vốn nổi tiếng với tính cách nhí nhảnh, hay đùa vui trên mạng xã hội. Không ít lần cô nàng đăng những status nghe qua tưởng "căng lắm", nhưng hoá ra chỉ là… trêu fan cho vui. Vì vậy, nhiều người tin rằng dòng trạng thái "còn 1 ngày để suy nghĩ" chỉ là cách Mù Tạt xả stress, pha chút hài hước trước sự kiện lớn của đời mình.

Thực tế, trước đó cặp đôi vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, chuẩn bị cho lễ ăn hỏi trong không khí rộn ràng. Phạm Đức Huy cũng được khen ngày càng điềm đạm, chững chạc khi sắp bước sang một chương mới.

Dẫu vậy, giữa thời điểm nhạy cảm, chỉ một dòng trạng thái "vu vơ" cũng đủ làm dân mạng bàn tán không ngớt. Nhưng có lẽ, với những ai hiểu tính cách Mù Tạt, thì đây chỉ là "đặc sản" trước giờ G mà thôi.

Còn 1 ngày nữa, cô dâu có thực sự "suy nghĩ lại" không, hay chỉ đang khiến hội hóng chuyện được phen tim đập chân run? Netizen chắc chắn sẽ chờ xem cái kết ngọt ngào nhất cho cặp đôi này.