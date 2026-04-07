Sport Tech: Xu hướng mới của thể thao Việt Nam

Chính sự kết hợp giữa các yếu tố như dữ liệu, AI và hệ thống phát lại tức thì (Instant Replay System - IRS) đang định hình lại cách một giải đấu được tổ chức, quản lý và phát triển.

MK Vision và HBC 2026: Khi công nghệ song hành cùng thể thao

Thực tế tại HBC 2026 cho thấy, sự hiện diện của hệ thống Camera AI và nền tảng xử lý hình ảnh đa góc quay đã góp phần tạo nên một môi trường thi đấu minh bạch và ổn định hơn ngay từ đầu. Trọng tài có thêm công cụ hỗ trợ trong các tình huống quan trọng, các đội bóng thi đấu với sự yên tâm hơn, trong khi khán giả và nhà tài trợ có thể theo dõi trận đấu với niềm tin vào tính chính xác của kết quả và sự chuyên nghiệp của giải đấu.

Từ góc nhìn này, HBC 2026 có thể được xem như một case study điển hình, cho thấy cách công nghệ được triển khai bài bản và xuyên suốt góp phần nâng tầm giải đấu, đồng thời phản ánh rõ định hướng phát triển mà MK Vision theo đuổi — như chia sẻ của ông Nguyễn Trọng Bách, Phó Chủ tịch MK Vision, về việc xây dựng nền tảng công nghệ có khả năng vận hành thực tế và tạo ra giá trị dài hạn.

Khi nhắc đến Instant Replay System (IRS), nhiều người thường nghĩ đến những tình huống tranh cãi được xem lại để đưa ra quyết định chính xác hơn. Tuy nhiên, giá trị của hệ thống không dừng lại ở việc xử lý tình huống trong những khoảnh khắc cụ thể mà đang góp phần hình thành cơ chế đảm bảo công bằng trong thể thao, một yếu tố vốn mang tính nền tảng nhưng trước đây phụ thuộc vào con người.

Hệ thống Camera AI do MK Vision sản xuất & triển khai tại các giải thể thao, giúp theo dõi và phân tích trận đấu theo thời gian thực

Khi năng lực công nghệ và quy mô triển khai trở thành yếu tố quyết định

Việc đưa công nghệ vào thể thao không chỉ phụ thuộc vào bản thân giải pháp, mà còn nằm ở năng lực làm chủ công nghệ và khả năng triển khai ở quy mô lớn. Đây là yếu tố mang tính quyết định đối với hiệu quả và tính bền vững của sự kết hợp giữa công nghệ và thể thao.

Khác với các ứng dụng mang tính thử nghiệm, các hệ thống công nghệ trong thể thao đòi hỏi khả năng vận hành ổn định trong điều kiện thực tế, với cường độ cao, nhiều tình huống phát sinh và yêu cầu xử lý theo thời gian thực. Điều này đặt ra bài toán không chỉ về mặt kỹ thuật, mà còn về năng lực tích hợp hệ thống, tối ưu vận hành và đảm bảo tính liên tục trong suốt quá trình tổ chức giải đấu.

Việc triển khai công nghệ trên quy mô toàn giải, thay vì một trận đấu đơn lẻ, trở thành một bước chuyển quan trọng, cho thấy mức độ trưởng thành của cả giải pháp lẫn năng lực vận hành. Đây cũng là cách các hệ thống replay và dữ liệu đang được áp dụng tại các giải đấu thể thao chuyên nghiệp trên thế giới, nơi công nghệ được xem như một phần trong cấu trúc vận hành, thay vì một công cụ hỗ trợ riêng lẻ.

Tại Việt Nam, những mô hình triển khai thực tế như HBC 2026 có thể được xem là một ví dụ cụ thể cho hướng tiếp cận này, khi công nghệ không chỉ được áp dụng ở cấp độ tình huống, mà được vận hành xuyên suốt toàn bộ giải đấu với yêu cầu cao về tính ổn định và khả năng thích ứng.

Việc tích lũy kinh nghiệm qua nhiều giải đấu với đặc thù khác nhau – từ bóng rổ đến pickleball – cho thấy năng lực không chỉ nằm ở công nghệ, mà còn ở khả năng điều chỉnh, tối ưu và triển khai trong các điều kiện vận hành thực tế. Đây cũng là cơ sở để các giải pháp từng bước vượt qua giai đoạn thử nghiệm, tiến tới trở thành một phần trong hạ tầng vận hành của thể thao hiện đại.

Hệ thống IRS của MK Vision - Giải pháp công nghệ tiên tiến giúp nâng cao tính minh bạch của trận đấu

Tiếp nối hành trình công nghệ thể thao tại PPA Asia 1000 – MB Hanoi Cup 2026

Từ những nền tảng đã được kiểm chứng tại HBC 2026, việc mở rộng ứng dụng công nghệ sang các giải đấu khác là bước đi tiếp theo trong hành trình phát triển Sport Tech tại Việt Nam.

Tại mùa giải Pickleball PPA Asia 1000 – MB Hanoi Cup 2026 diễn ra từ 01–05/04/2026, MK Vision đồng hành cùng Ban tổ chức và các vận động viên thông qua việc triển khai hệ thống Instant Replay System (IRS). Việc công nghệ được áp dụng tại một giải đấu chuyên nghiệp mang tính quốc tế, với đặc thù thi đấu tốc độ cao và yêu cầu độ chính xác lớn, cho thấy khả năng thích ứng và mở rộng của các giải pháp đã được triển khai trước đó.

Trong thực tế thi đấu, hệ thống IRS trở thành điểm tựa quan trọng cho các quyết định của tổ trọng tài, đặc biệt trong những tình huống bóng diễn ra nhanh, khoảng cách sát vạch và khó xác định bằng mắt thường. Nhờ khả năng xem lại đa góc quay và xử lý theo thời gian thực, hệ thống giúp các quyết định trở nên chính xác và nhất quán hơn, đồng thời góp phần nâng cao tính minh bạch của trận đấu.

Theo ông Nguyễn Hải Long – Giám đốc Phát triển bộ môn Pickleball, Công ty Cổ phần New Sports – đơn vị đồng tổ chức giải đấu, việc đưa công nghệ vào giải đấu không chỉ hỗ trợ trọng tài, mà còn tạo niềm tin cho vận động viên và khán giả, đồng thời là bước đi cần thiết để các giải đấu trong nước tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế.

Trong bối cảnh thể thao Việt Nam đang hướng tới sự chuyên nghiệp và hội nhập, có thể thấy công nghệ không còn là yếu tố bổ trợ, mà đang dần trở thành một phần trong cấu trúc vận hành của các giải đấu hiện đại.